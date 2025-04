Link zum Artikel kopieren

Was ist eine Public Cloud?

Eine Public Cloud ist ein Cloud-Service, der von einem Cloud-Provider mehreren Kunden angeboten wird. Der Begriff „Public Cloud“ wird verwendet, um das ursprüngliche Cloud-Modell, in dem über das Internet auf Dienste zugegriffen wird, von dem Private-Cloud-Modell zu unterscheiden. Public Clouds umfassen SaaS-, PaaS- und IaaS-Dienste.

Wie alle Cloud-Services wird ein Public-Cloud-Service auf von einem Provider verwalteten Servern ausgeführt. Die Kunden dieses Providers greifen über das Internet auf einen solchen Dienst zu.

Worin liegt der Unterschied zwischen einer öffentlichen Cloud und einer privaten Cloud?

Eine Private Cloud ist ein Cloud-Service, der nicht mit einer anderen Organisation gemeinsam genutzt wird. Die Nutzer einer Private Cloud haben diese Cloud für sich.

Im Unterschied dazu ist eine Public Cloud ein Cloud-Service, bei dem Computing-Dienste von verschiedenen Kunden gemeinsam genutzt werden. Die in der Cloud befindlichen Daten und Anwendungen der einzelnen Kunden sind jedoch für die anderen Cloud-Kunden nicht sichtbar.

Eine Public Cloud ähnelt dem Mieten einer Wohnung, während eine Private Cloud mit dem Mieten eines Hauses ähnlicher Größe vergleichbar ist. Das Haus ist privater, in der Regel aber auch teurer, und es stellt nicht die effizienteste Ressourcennutzung dar. Für die Instandsetzung der Wohnung ist der Hausmeister verantwortlich. Bei einem Haus ist es schwieriger, einen geeigneten Handwerker für Reparaturen zu finden (manchmal müssen die Mieter selbst Hand anlegen).

Es gibt gehostete Private Clouds, die von einem externen Cloud-Provider angeboten werden, und interne Private Clouds, die von der Organisation intern verwaltet und gepflegt werden.

Was bedeutet Mehrmandantenfähigkeit?

Weil mehrere Organisationen eine Public Cloud gemeinsam nutzen, wird derselbe physische Server manchmal von mehreren Organisationen gleichzeitig verwendet. Dies wird als Mehrmandantenfähigkeit bezeichnet.

Mehrmandantenfähigkeit bedeutet, dass mehrere Kunden eines Cloud-Providers auf denselben Server zugreifen. Die Daten von zwei verschiedenen Unternehmen können auf demselben Server gespeichert werden oder die Prozesse von zwei verschiedenen Anwendungen könnten auf demselben Server ausgeführt werden.

Was sind die Vor- und Nachteile der Nutzung einer Public Cloud?

Vorteile:

Kosteneinsparungen: Die Umstellung auf eine Public Cloud ist für viele Unternehmen eine Möglichkeit, die IT-Betriebskosten zu senken. Im Grunde genommen werden diese Kosten an Dritte ausgelagert, welche die betreffenden Aufgaben effizienter erledigen können. Public Clouds kosten in der Regel weniger als Private Clouds, weil der Cloud-Provider die Auslastung der Hardware und seinen Gewinn maximieren kann, indem er diese Dienste an mehrere Kunden gleichzeitig verkauft.

Die Umstellung auf eine Public Cloud ist für viele Unternehmen eine Möglichkeit, die IT-Betriebskosten zu senken. Im Grunde genommen werden diese Kosten an Dritte ausgelagert, welche die betreffenden Aufgaben effizienter erledigen können. Public Clouds kosten in der Regel weniger als Private Clouds, weil der Cloud-Provider die Auslastung der Hardware und seinen Gewinn maximieren kann, indem er diese Dienste an mehrere Kunden gleichzeitig verkauft. Weniger Servermanagement: Wenn eine Organisation eine Public Cloud verwendet, müssen die internen Teams nicht wie bei älteren On-Premise-Rechenzentren oder internen Private Clouds Zeit für die Verwaltung der Server aufwenden.

Wenn eine Organisation eine Public Cloud verwendet, müssen die internen Teams nicht wie bei älteren On-Premise-Rechenzentren oder internen Private Clouds Zeit für die Verwaltung der Server aufwenden. Sicherheit: Viele kleine und mittlere Unternehmen verfügen unter Umständen nicht über die für die Implementierung starker Sicherheitsvorkehrungen erforderlichen Ressourcen. Durch die Nutzung eines Public-Cloud-Dienstes können sie einige Aspekte der Cybersicherheit zu einem größeren Provider mit mehr Ressourcen auslagern.

Nachteile:

Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Compliance: Die Mehrmandantenfähigkeit kann für Unternehmen, die strenge behördliche Compliance-Standards einhalten müssen, problematisch sein. Die Mehrmandantenfähigkeit ist mit einem sehr kleinen Risiko von Datenverlusten verbunden. Für einige Unternehmen in speziellen Feldern kann dies ein größeres Risiko darstellen, als sie bereit sind zu tragen. (Das Risiko ist tatsächlich verschwindend klein. Die meisten Cloud-Provider halten extrem hohe Sicherheitsstandards ein.) Schließlich kann es schwierig sein, die gleichen Sicherheitsrichtlinien für die internen Ressourcen einer Organisation und für eine Public Cloud, die nicht ganz der Kontrolle der Organisation unterliegt, bereitzustellen (insbesondere während einer Cloud-Migration).

Die Mehrmandantenfähigkeit kann für Unternehmen, die strenge behördliche Compliance-Standards einhalten müssen, problematisch sein. Die Mehrmandantenfähigkeit ist mit einem sehr kleinen Risiko von Datenverlusten verbunden. Für einige Unternehmen in speziellen Feldern kann dies ein größeres Risiko darstellen, als sie bereit sind zu tragen. (Das Risiko ist tatsächlich verschwindend klein. Die meisten Cloud-Provider halten extrem hohe Sicherheitsstandards ein.) Schließlich kann es schwierig sein, die gleichen Sicherheitsrichtlinien für die internen Ressourcen einer Organisation und für eine Public Cloud, die nicht ganz der Kontrolle der Organisation unterliegt, bereitzustellen (insbesondere während einer Cloud-Migration). Anbieter-Lock-in: Bei der Cloud-Technologie ist das immer eine Sorge. Eine Organisation, die die Cloud nutzt, spart Geld und wird flexibler, kann jedoch zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs schlussendlich von den Diensten des Cloud-Anbieters – von diesem bereitgestellte virtuelle Maschinen, Speicher, Anwendungen und Technologien – abhängig werden.

Was bedeuten die Begriffe „Multi-Cloud“ und „Hybrid Cloud“?

Sowohl Multi-Cloud- als auch Hybrid-Cloud-Bereitstellungen beinhalten Public Clouds:

Multi-Cloud steht für die gleichzeitige Verwendung mehrerer Public Clouds.

In Hybrid-Cloud-Bereitstellungen werden eine oder mehrere Public Clouds mit einer Private Cloud oder einer On-Premise-Infrastruktur kombiniert.

Wie unterstützt Cloudflare Organisationen bei der Nutzung von Public Clouds?

Bei Cloudflare-Kunden ist das Cloudflare-Netzwerk der Public Cloud vorgeschaltet, um eine höhere Sicherheit und Performance zu bieten. Der Netzwerkverkehr von den Endnutzern wird an das am nächsten gelegene Cloudflare-Rechenzentrum geleitet. Das gesamte Cloudflare Produktportfolio wird in jedem Rechenzentrum ausgeführt, wodurch die Latenz geringer und böswilliger Traffic herausgefiltert wird. Für Unternehmen, die auch ein On-Premise-Rechenzentrum, eine Private Cloud oder mehrere Public Clouds einbinden möchten, unterstützt Cloudflare auch Hybrid Cloud, Multi-Cloud oder jede andere Art von Infrastruktur. Cloudflare minimiert auch das Risiko des Anbieter-Lock-in durch die Bereitstellung einer einzelnen Kontrollebene für mehrere grundlegende Funktionen, darunter DNS, SSL/TLS-Verschlüsselung, DDoS-Schutz und CDN-Caching.

Erfahren Sie, wie eine Connectivity Cloud leicht mit jeder Art von Cloud-Bereitstellung integriert werden kann.