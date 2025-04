Was ist eine private Cloud? | Private Cloud gegenüber öffentlicher Cloud

Link zum Artikel kopieren

Was ist eine private Cloud?

Eine private Cloud ist ein Clouddienst, der ausschließlich einer einzigen Organisation angeboten wird. Durch Verwendung einer privaten Cloud kann eine Organisation von den Vorteilen des Cloud-Computing* profitieren, ohne Ressourcen mit anderen Organisationen zu teilen.

Eine private Cloud kann sich entweder innerhalb einer Organisation befinden oder von einer Drittpartei remote verwaltet und über das Internet erreicht werden (anders als eine öffentliche Cloud wird sie jedoch mit niemandem geteilt).

*Cloud-Computing ist die Praxis, Datenverarbeitungsdienste in Remoteservern zu hosten, auf die über das Internet zugegriffen werden kann.

Private Cloud gegenüber öffentlicher Cloud

Sie können sich öffentliches Cloud-Computing wie einen Waschsalon vorstellen. Gewöhnlich gibt es in einem Waschsalon genug Maschinen, damit jeder seine Wäsche waschen kann, obwohl der Salon von zahlreichen Menschen gemeinsam genutzt wird.

Eine private Cloud ist wie ein Waschsalon, der einer einzigen Person gehört und zu dem nur diese Person Zugang hat. So kann der Besitzer so viele Waschmaschinenladungen waschen, wie er will, und dabei sicher sein, dass niemand anders Zugang zu seiner Wäsche hat.

Sowohl private Clouds als auch öffentliche Clouds setzen Cloud-Technologien wie Virtualisierung ein und teilen sich Merkmale wie Skalierbarkeit und breiten Zugang. Der Hauptunterschied zwischen ihnen liegt darin, dass eine öffentliche Cloud von zahlreichen Kunden des Cloud-Anbieters erreicht werden kann, während eine private Cloud nur einer einzigen Organisation zugänglich ist.

Ist es besser, eine öffentliche Cloud oder eine private Cloud zu verwenden?

Manche Unternehmen ziehen eventuell eine private Cloud vor, insbesondere, wenn sie extrem hohe Sicherheitsstandards haben. Wenn eine private Cloud verwendet wird, gibt es keine Mehrinstanzenfähigkeit zwischen mehreren Unternehmen (Mehrinstanzenfähigkeit zwischen internen Teams ist immer noch vorhanden), und ein Unternehmen erhält mehr Kontrolle über die aufgestellten Maßnahmen zur Cloud-Sicherheit.

Es kann jedoch mehr kosten, eine private Cloud bereitzustellen, insbesondere wenn das Unternehmen die private Cloud selbst verwaltet. Unternehmen, die private Clouds verwenden, entscheiden sich am Ende oft für eine Hybrid-Cloud-Bereitstellung, die aus Gründen der Effizienz einige öffentliche Clouddienste umfasst.

Was ist eine gehostete private Cloud?

Nehmen wir einmal an, dass ein großes Unternehmen in Chicago eine private Cloud betreiben möchte. Es kann entweder eine interne private Cloud in seinem Bürogebäude in Chicago einrichten oder seine private Cloud von einem externen Cloud-Provider hosten lassen. Dieser externe Anbieter kann sich in einem anderen Teil Chicagos befinden, in einer anderen Stadt oder sogar einem anderen Staat.

Bei einer gehosteten privaten Cloud befinden sich die Cloudserver nicht auf dem Gelände der Organisation, von der sie eingesetzt werden. Statt dessen wird die Cloud von einem Drittanbieter remote verwaltet und gehostet.

Was ist eine interne private Cloud?

Wie oben beschrieben, wird eine interne private Cloud in den eigenen Räumlichkeiten einer Organisation gehostet und intern von ihr verwaltet. Anders als bei einer gehosteten privaten Cloud verwaltet und betreibt die Organisation die interne private Cloud selbst. Gewöhnlich bedeutet das, dass die Organisation die Server kauft und in betriebsfähigem Zustand hält und die Software verwaltet, die auf den Servern läuft.

Wie unterscheidet sich eine interne private Cloud von einem herkömmlichen lokalen Rechenzentrum?

Eine interne private Cloud wird in den Räumlichkeiten eines Unternehmens gehostet, wird vom Unternehmen verwaltet und kann nur vom Unternehmen erreicht werden. In gewisser Weise ist eine interne private Cloud also einem herkömmlichen Rechenzentrum ähnlich.

Eine interne private Cloud ist jedoch mit Cloud-Technologie aufgebaut. Private Cloud-Server setzen virtuelle Maschinen ein, um die Hardware maximal auszunutzen. Demzufolge sind private Clouds gewöhnlich effizienter, leistungsstärker und skalierbarer. Wenn eine private Cloud mit dem Besitz eines privaten Waschsalons verglichen werden kann, dann entspricht ein herkömmliches Rechenzentrum einer einzigen Wasch- und Trockenmaschine zu Hause.

Zusätzlich zur Virtualisierung verfügen interne private Clouds über die folgenden Qualitäten, die herkömmliche Rechenzentren nicht haben:

Skalierbarkeit: Interne private Clouds lassen sich einfach hochskalieren, was bedeutet, dass sie mehr Dienste ohne zusätzliche Konfiguration durch ein EDV-Team bieten.

Interne private Clouds lassen sich einfach hochskalieren, was bedeutet, dass sie mehr Dienste ohne zusätzliche Konfiguration durch ein EDV-Team bieten. Self-Service: Benutzer können ohne Unterstützung der EDV-Abteilung auf die private Cloud zugreifen.

Benutzer können ohne Unterstützung der EDV-Abteilung auf die private Cloud zugreifen. Breiter Zugang: Alle Teams in einer Organisation können auf die Cloud-Ressourcen, die sie brauchen, zugreifen.

Alle Teams in einer Organisation können auf die Cloud-Ressourcen, die sie brauchen, zugreifen. Messbarkeit: Sie können messen, wie viel Speicherplatz und Bandbreite belegt wird und wie viele Benutzerkonten aktiv sind, und dementsprechend Cloud-Ressourcen zuweisen.

In welcher Beziehung stehen private Clouds zu Hybrid-Clouds? Wie sieht es mit Multi-Clouds aus?

Hybrid-Clouds kombinieren private Clouds mit öffentlichen Clouds. Eine Hybrid-Cloud kann auch lokale Legacy-Infrastrukturen (ohne Cloud-Verbindung) beeinhalten.

„Multi-Cloud“ bezieht sich auf eine Kombination mehrerer öffentlicher Clouds. Eine Multi-Cloud-Bereitstellung kann auch hybrid sein, wenn sie eine private Cloud einschließt, was aber nicht unbedingt der Fall sein muss.

Erfahren Sie mehr über Multi-Cloud





Wenn Sie mehr über Cloud-Computing erfahren möchten, empfehlen wir den Artikel Was ist die Cloud?