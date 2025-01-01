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什麼是私人雲端？

私人雲端是專門提供給一個組織的雲端服務。使用私人雲端，組織可以體驗雲端運算*的好處，而無需與其他組織共用資源。

私人雲端可以在組織內部，也可以由第三方遠端管理並透過網際網路存取（但與公用雲端不同，它不與任何人共用）。

*雲端運算是在可以透過網際網路存取的遠端伺服器中託管計算服務的做法。

私人雲端與公有雲端

公用雲端運算就好比自助洗衣店。通常，自助洗衣店有足夠的機器供每個人洗衣服，但它由多個陌生人共用。

私人雲端就像只屬於一個人的洗衣間，只有那個人可以使用它。這樣，擁有者可以根據需要放入盡可能多的衣物，並確保沒有其他人可以使用他們的洗衣房。

私人雲端和公用雲端都使用虛擬化等雲端技術，並具有可擴展性和廣泛存取等特徵。它們之間的主要區別在於，公用雲端可以由雲端廠商的多個客戶存取，而私人雲端只能由一個組織存取。

使用公用雲端更好還是使用私人雲端更好？

部分企業可能更喜歡使用私人雲端，特別是一些具有極高安全標準的公司。使用私人雲端可以消除公司間多組織用戶管理（內部團隊之間仍將存在多組織用戶管理 ），並使企業能夠更好地控制已實施的雲端安全性措施。

但是，部署私人雲端的成本可能會更高，尤其是在企業自己管理私人雲端的情況下。通常，使用私人雲端的組織最終會採用混合雲端部署，合併一些公用雲端服務以提高效率。

什麼是託管私人雲端？

假設伊利諾州芝加哥的一家大公司想要執行私人雲端。他們可以在芝加哥辦公樓中設定內部私人雲端，也可以讓第三方雲端提供者代管他們的私人雲端。該第三方可能位於芝加哥的不同地區、伊利諾州的另一個城市，甚至是另一個州。

託管私人雲端是外部部署而不是內部部署，這意味著雲端伺服器在物理上不位於使用它們的組織所在地，而是由第三方遠端管理和代管雲端。

什麼是內部私人雲端？

如上所述，內部私人雲端託管在組織自己的本地，並由它們在內部進行管理。與託管私人雲端不同，組織自行管理和營運內部私人雲端。通常，這意味著他們將購買伺服器，保持其正常執行，並管理在伺服器上執行的軟體。

內部私人雲端與傳統的內部部署資料中心有何不同？

內部私人雲端託管在公司的場地，由該公司管理，並且僅由該公司存取。因此，在某些方面，內部私人雲端類似於傳統資料中心。

但是，內部私人雲端是使用雲技術構建的；私人雲端伺服器將執行虛擬機器以最大限度地利用硬體。因此，私人雲端通常更高效、更強大且更具可擴充性。如果私人雲端可以比作擁有自己的洗衣間，那麼傳統的資料中心就像擁有一台家用洗衣機和烘乾機。

除了虛擬化之外，內部私人雲端還具有傳統資料中心所不具備的以下特性：

可擴展性： 內部私人雲端可輕鬆擴展，這意味著它們無需 IT 團隊進行任何額外設定即可提供更多服務。

內部私人雲端可輕鬆擴展，這意味著它們無需 IT 團隊進行任何額外設定即可提供更多服務。 自助服務： 使用者可以在沒有 IT 協助的情況下存取私人雲端。

使用者可以在沒有 IT 協助的情況下存取私人雲端。 廣泛的存取： 組織中的所有團隊都可以存取所需的雲端資源。

組織中的所有團隊都可以存取所需的雲端資源。 可衡量：IT 可以衡量使用了多少儲存體和頻寬，以及有多少使用者帳戶處於作用中狀態，並相應地配置雲端資源。

私人雲端與混合雲端有何關係？與多雲端呢？

混合雲端結合了私人雲端和公用雲端。混合雲端還可以包括舊版內部部署（非雲端）基礎結構。

「多雲端」是指多個公用雲端的組合。如果多雲端部署包含私人雲端，則也可以稱為混合雲端，但多雲端不一定包含私人雲端。

進一步瞭解多雲端以及全球連通雲如何與任何類型的雲端部署輕鬆整合。

Cloudflare 如何協助使用私人雲端的公司？

Cloudflare 產品堆疊位於任何雲端基礎結構（包括私人雲端）的前方。Cloudflare 可加速和保護進出私人雲端的網路流量。Cloudflare 還為基本服務提供單一控制平面；公司可以從單個儀表板管理效能設定、DNS、SSL 和其他 Cloudflare 產品，即使使用混合雲端或多雲端部署也是如此。

要瞭解有關雲端運算的更多資訊，請閱讀什麼是雲端？