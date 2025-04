O que é uma nuvem privada? | Nuvem privada x nuvem pública

Copiar o link do artigo

O que é nuvem privada?

Uma nuvem privada é um serviço de nuvem oferecido exclusivamente a uma organização. Usando uma nuvem privada, uma organização pode experimentar os benefícios da computação em nuvem* sem compartilhar recursos com outras organizações.

Uma nuvem privada pode estar dentro de uma organização ou ser gerenciada remotamente por um terceiro e acessada pela internet (porém, ao contrário de uma nuvem pública, ela não é compartilhada com ninguém).

*A computação em nuvem é a prática de hospedar serviços computacionais em servidores remotos que podem ser acessados pela internet.

Nuvem privada x nuvem pública

Pense na computação em nuvem pública como sendo uma lavanderia. Normalmente, uma lavanderia tem máquinas suficientes para que todos lavem as roupas de que precisam, mesmo que seja compartilhada por vários estranhos.

Uma nuvem privada é como uma lavanderia que pertence a uma única pessoa e somente essa pessoa terá acesso a ela. Dessa forma, o proprietário pode lavar quantas cargas de roupa precisar e ter a certeza de que ninguém mais terá acesso à sua lavanderia.

Tanto as nuvens privadas quanto as públicas utilizam tecnologias de nuvem como a virtualização e compartilham características como a escalabilidade e o amplo acesso. A principal diferença entre elas é que uma nuvem pública pode ser acessada por vários clientes do fornecedor de nuvem, enquanto uma nuvem privada só pode ser acessada por uma única organização.

É melhor usar uma nuvem pública ou uma nuvem privada?

Algumas empresas podem preferir usar uma nuvem privada, especialmente se tiverem padrões de segurança extremamente elevados. O uso de uma nuvem privada elimina a multilocação entre empresas (ainda existirá multilocação entre equipes internas) e dá a uma empresa mais controle sobre as medidas de segurança de nuvem colocadas em prática.

Entretanto, o custo para implantar uma nuvem privada pode ser maior, especialmente se a própria empresa estiver gerenciando a nuvem privada. Muitas vezes, as organizações que utilizam nuvens privadas acabarão implantando uma nuvem híbrida, incorporando alguns serviços da nuvem pública em prol da eficiência.

O que é uma nuvem privada hospedada?

Suponha que uma grande empresa em Chicago, Illinois, queira administrar uma nuvem privada. Ela pode criar uma nuvem privada interna em seu prédio de escritórios em Chicago ou pode deixar que um provedor de nuvem de terceiros hospedar sua nuvem privada. Esse terceiro pode estar em uma área diferente de Chicago, em outra cidade de Illinois ou até mesmo em outro estado.

Uma nuvem privada hospedada fica fora das instalações da empresa e não no local, o que significa que os servidores em nuvem não estão fisicamente localizados nas dependências da organização que os utiliza. Em vez disso, um terceiro gerencia e hospeda a nuvem remotamente.

O que é uma nuvem privada interna?

Como descrito acima, uma nuvem privada interna é hospedada nas próprias instalações de uma organização, sendo gerenciada internamente por ela. Ao contrário de uma nuvem privada hospedada, a organização gerencia e opera a própria nuvem privada interna. Normalmente, isso significa que a organização comprará os servidores e os manterá em funcionamento, além de administrar o software executado nos servidores.

Qual a diferença entre uma nuvem privada interna e um data center local tradicional?

Uma nuvem privada interna é hospedada nas instalações de uma empresa, é gerenciada por essa empresa e só essa empresa tem acesso a ela. De certa forma, então, uma nuvem privada interna é semelhante a um data center tradicional.

Entretanto, uma nuvem privada interna é planejada com tecnologia de nuvem; servidores de nuvem privada gerenciarão máquinas virtuais para maximizar o uso do hardware. Como resultado, as nuvens privadas normalmente são mais eficientes, mais poderosas e mais escaláveis. Se uma nuvem privada pode ser comparada a alguém que possui a própria lavanderia, então um data center tradicional é como ter uma única lavadora e secadora em casa.

Além da virtualização, as nuvens privadas internas têm essas qualidades que os data centers tradicionais não possuem:

Escalabilidade: Nuvens privadas internas facilmente escaláveis, o que significa que elas oferecem mais serviços sem nenhuma configuração adicional por parte de uma equipe de TI.

Nuvens privadas internas facilmente escaláveis, o que significa que elas oferecem mais serviços sem nenhuma configuração adicional por parte de uma equipe de TI. Autoatendimento: Os usuários podem acessar a nuvem privada sem a ajuda da TI.

Os usuários podem acessar a nuvem privada sem a ajuda da TI. Acesso amplo: Todas as equipes de uma organização podem acessar os recursos da nuvem de que precisam.

Todas as equipes de uma organização podem acessar os recursos da nuvem de que precisam. Mensurável: A TI pode medir quanto armazenamento e largura de banda é usado, juntamente com quantas contas de usuário estão ativas, e alocar recursos de nuvem de acordo.

Qual a relação entre nuvens privadas e nuvens híbridas? E as multinuvens?

Nuvens híbridas combinam nuvens privadas e nuvens públicas. Uma nuvem híbrida também pode incluir infraestrutura local legada (sem nuvem).

"Multinuvem" refere-se a uma combinação de várias nuvens públicas. Uma implantação multinuvem também pode ser híbrida se incluir uma nuvem privada, mas não necessariamente inclui uma.

