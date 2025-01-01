什么是私有云？| 私有云与公共云

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什么是私有云？

私有云是专门提供给一个组织的云服务。通过使用私有云，组织可以体验云计算*的好处，而无需与其他组织共享资源。

私有云可以架设在组织内部，也可以由第三方远程管理并通过互联网访问（但与公共云不同的是，私有云不与其他方共享）。

*云计算是在可通过 Internet 访问的远程服务器中托管计算服务的一种做法。

私有云与公共云

公共云计算就好比自助洗衣店。通常，自助洗衣店有足够的机器供每个人洗衣服，但由多个陌生人共用。

私有云就像只属于一个人的自助洗衣店，只有这个人才能使用。这样，所有者可以根据洗任意批次的衣物，并确保没有其他人接触他们的衣物。

私有云和公共云都使用虚拟化等云技术，并具有可扩展性和访问权限广泛等共享特性。它们之间的主要区别在于，公共云可以由云供应商的多个客户访问，而私有云只能由一个组织访问。

使用公共云更好还是私有云更好？

一些企业可能更喜欢使用私有云，特别是在它们有极高安全标准的情况下。使用私有云可以消除公司间多租户的情况（内部团队之间仍将存在多租户），使企业可以更好地控制已实施的云安全措施。

但是，部署私有云可能会花费更多成本，尤其是在企业自己管理私有云的情况下。通常，使用私有云的组织最终会进行混合云部署，为了提高效率而纳入一些公共云服务。

什么是托管私有云？

假设伊利诺伊州芝加哥的一家大公司想要运行私有云。他们可以在芝加哥办公大楼中架设内部私有云，也可以让第三方云提供商托管。该第三方可能在芝加哥的不同地区、伊利诺伊州的另一个城市，甚至另一个州。

托管的私有云是非本地的，这意味着云服务器实际上并不位于使用它们的组织的地点。云是由第三方远程管理和托管的。

什么是内部私有云？

如上所述，内部私有云位于组织自己的场所中，并由组织在内部进行管理。与托管私有云不同，组织自行管理和运营内部私有云。通常，这意味着他们将购买服务器、使其保持正常运行，并管理在服务器上运行的软件。

内部私有云与传统的本地数据中心有何不同？

内部私有云托管在公司的内部，由该公司管理，并且只能由该公司访问。从某些角度而言，内部私有云类似于传统的数据中心。

但是，内部私有云是使用云技术构建的；私有云服务器将运行虚拟机以最大程度地利用硬件。因此，私有云通常更高效、更强大且可扩展性更高。如果可以将私有云比作拥有自己的自助洗衣店，那么传统的数据中心就像拥有一台家用洗衣机和烘干机。

除了虚拟化之外，内部私有云还具有以下传统数据中心所不具备的特性：

可扩展性： 内部私有云易于扩展，这意味着它们无需 IT 团队进行任何额外配置即可提供更多服务。

内部私有云易于扩展，这意味着它们无需 IT 团队进行任何额外配置即可提供更多服务。 自助服务： 用户无需 IT 团队协助即可访问私有云。

用户无需 IT 团队协助即可访问私有云。 广泛访问： 组织中的所有团队都可以访问所需的云资源。

组织中的所有团队都可以访问所需的云资源。 可衡量：IT 团队可以衡量使用了多少存储空间和带宽以及活动的用户帐户数量，并相应地分配云资源。

私有云与混合云有何关系？多云呢？

混合云结合了私有云和公共云。混合云还可以包括传统的本地（非云）基础设施。

“多云”是指多个公共云的组合。多云部署如果包含私有云，也可以称之为混合云，但它不一定包含私有云。

进一步了解多云，以及如何轻松地将全球连通云与任意类型的云部署集成。

Cloudflare 如何帮助公司使用私有云？

Cloudflare 产品堆栈位于云基础设施（包括私有云）的前面。Cloudflare 加速并保护往返于私有云的网络流量。Cloudflare 还提供基本服务的单一控制平面；即使使用混合云或多云部署，公司也可以从单个仪表板管理性能设置、DNS、SSL 以及其他 Cloudflare 产品和服务。

要了解更多关于云计算的信息，请阅读什么是云？