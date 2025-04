Was ist die digitale Transformation?

Link zum Artikel kopieren

Was bedeutet „digitale Transformation“?

Digitale Transformation bedeutet, mithilfe digitaler Technologie Geschäftsmodelle zu ändern oder völlig neue zu schaffen. Die digitale Transformation kann eine Möglichkeit sein, Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten, das Kundenerlebnis zu verbessern oder das Produktangebot insgesamt zu verändern.

Denken Sie beispielsweise daran, wie Ridesharing-Unternehmen wie Uber oder Lyft die Taxiindustrie verändert haben. Sie haben das Taxigeschäft nicht einfach „gestört“, sondern es komplett umgewandelt und zwar mit digitalen Technologien, die bei der Entwicklung der Taxiindustrie noch nicht verfügbar waren.

In der Vergangenheit hat ein Fahrzeug durch physische, also äußere Merkmale angezeigt, dass es gemietet werden kann, beispielsweise durch eine gelbe Lackierung oder mit einem Schild auf dem Dach des Fahrzeugs. Die neuen Ridesharing-Unternehmen erkannten, dass der verfügbare Mietindikator nicht physisch, sondern auch digital sein kann: einfach ein Hinweis in einer App, kein neuer Lack. Sie haben auch verändert, wie wir uns ein Taxi rufen: Anstelle des analogen Prozesses (mit dem Arm winken oder einen Hotelpage um Hilfe bitten) könnten Verbraucher die Fahrt digital über das Internet anfordern.

Unternehmen können ihre Geschäftsmodelle mithilfe digitaler Technologie auch hinter den Kulissen ändern, um effizienter und attraktiver für den Kunden zu sein.

Warum ist die digitale Transformation notwendig?

Viele Geschäftsaktivitäten können durch die Integration fortschrittlicherer digitaler Technologien zur Abstraktion manueller Prozesse verbessert oder effizienter gestaltet werden. Kein Buchhalter würde von computergestützter Tabellenkalkulationen zu Federbüchern zurückkehren wollen. In ähnlicher Weise stellen viele Unternehmen fest, dass Cloud Computing ihr Geschäft effizienter und reaktionsschneller macht. Und viele Entwickler merken, dass sie effizienter Anwendungen entwickeln können, wenn sie eine serverlose Architektur verwenden und sich nicht mehr selbst um die Server kümmern müssen.

Wie sollten Unternehmen die digitale Transformation angehen?

In erster Linie sollten Unternehmen die Geschäftsziele für den digitalen Transformationsprozess festlegen. Es sollte klar definierte Ziele geben: sei es eine Prozessverbesserung, ein überarbeitetes Kundenerlebnis, die Veröffentlichung neuer Produktlinien oder ein ganz anderes Ziel.

Digitale Transformation erfordert langfristigen Einsatz. Da es sich um tiefgreifende Veränderungen handelt, ist es in der Regel kein kurzfristiger Prozess. Unternehmen sollten die digitale Transformation nicht als eine schnelle Lösung betrachten.

Schließlich müssen Unternehmen sicherstellen, dass die von ihnen implementierte digitale Technologie skalierbar ist und zusammen mit dem Unternehmen wächst. Eine Umstellung auf lokale Hardware und intern verwaltete Server ist wahrscheinlich nicht skalierbar, da die lokale Hardware bei Bedarf nicht zunimmt und die zusätzliche Serververwaltung mehr Personal erfordert.

Erfordert die digitale Transformation eine Migration in die Cloud?

Cloud Computing bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber älteren Technologie-Stacks. Daher wechseln viele Unternehmen auf dem Weg zur digitalen Transformation zumindest teilweise in die Cloud. Tatsächlich ist Cloud-Migration für einige Unternehmen der zentrale Aspekt ihrer digitalen Transformation. Einige Unternehmen können jedoch digital transformiert werden, ohne überhaupt in die Cloud zu wechseln.

Es gibt gute wirtschaftliche Gründe für die Migration in die Cloud: niedrigere Kosten, größere Flexibilität, mehr Zuverlässigkeit, stärkere Skalierbarkeit usw. Der richtige Ansatz besteht darin, zu schauen, wie ein Unternehmen von der Umstellung profitieren kann, anstatt in die Cloud zu migrieren, nur weil es die meisten Unternehmen tun. Dieser Ansatz gewährleistet einen durchdachten, gut strukturierten Wechsel in die Cloud anstelle einer unorganisierten Migration, die mit Schatten-IT und redundanten Prozessen behaftet ist.

Wie unterstützt Cloudflare die digitale Transformation?

Cloudflare bietet eine Reihe essentieller Dienste und Technologien, mit denen Ihr Unternehmen in der digitalen Welt in großem Maßstab operieren kann. Das globale Netzwerk von Cloudflare steht vor der Infrastruktur der Cloudflare-Kunden, um sicherzustellen, dass Website und Web-Anwendungen schnell, zuverlässig und sicher bleiben.

Für Unternehmen, für die Cloud-Migration zu ihrer digitale Transformation gehört, ist der Cloudflare-Produktstapel unabhängig von Infrastruktur. Dies bedeutet, dass er mit jeder Cloud-Konfiguration und jedem Cloud-Anbieter bereitgestellt werden kann.

