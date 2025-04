Copier le lien de l'article

Qu'est ce que la « transformation numérique » ?

La transformation numérique (aussi appelée transformation digitale) signifie utiliser la technologie numérique pour modifier ou créer des modèles commerciaux entièrement nouveaux. La transformation numérique peut être un moyen de rendre les processus d'affaires plus efficaces, améliorer l'expérience client ou changer complètement les offres de produits.

Considérez la façon dont une entreprise de covoiturage comme Uber ou Lyft a changé le secteur des taxis. Ces entreprises n'ont pas simplement « perturbé » le secteur des taxis. En fait, ils ont pris le secteur des taxis et l'ont transformé en utilisant des technologies numériques qui n'existaient pas lorsque ce secteur est apparu.

Traditionnellement, certains taxis ont une couleur particulière (jaune à New York) et ont un signal sur le toit du véhicule pour indiquer qu'ils sont libres, il s'agit donc de signes physiques ou visuels indiquant qu'il s'agit de véhicules disponibles pour le client. Ces nouvelles sociétés de covoiturage ont réalisé que l'indication de disponibilité pouvait être numérique plutôt que physique : une notification dans une application, pas une couleur. Ils ont également transformé le processus de demande d'un trajet : au lieu du processus analogique consistant à agiter le bras ou à demander l'aide d'un voiturier, les consommateurs peuvent utiliser Internet pour demander numériquement un trajet.

Les entreprises peuvent également modifier leurs modèles commerciaux de manière plus discrète en utilisant la technologie numérique afin d'être plus efficaces et plus attrayantes pour le client.

Pourquoi la transformation numérique est-elle nécessaire ?

De nombreuses activités commerciales peuvent être améliorées ou rendues plus efficaces en incorporant une technologie numérique plus avancée pour éliminer les processus manuels. Aucun comptable ne préférerait revenir en arrière à l'usage de livres remplies à la plume à la place des feuilles de calcul informatisées. De même, de nombreuses entreprises trouvent que le cloud computing rend leur entreprise plus efficace et plus réactive. Et de nombreux développeurs trouvent qu'ils peuvent développer des applications plus efficacement lorsqu'ils utilisent une infrastructure sans serveur et n'ont plus à se soucier de faire tourner les serveurs et de s'occuper de leur maintenance.

Comment les entreprises devraient-elles aborder la transformation numérique ?

Avant tout, les entreprises doivent déterminer quels sont les objectifs commerciaux du processus de transformation numérique. Il devrait y avoir des objectifs clairement définis : qu'il s'agisse d'une amélioration du processus ou d'une nouvelle expérience client revue, de la sortie de nouvelles gammes de produits ou d'un autre objectif.

La transformation numérique nécessite un engagement à long terme qui implique des changements profonds. Il ne s'agit pas donc généralement d'un processus à court terme. Les entreprises ne devraient pas l'aborder en cherchant à obtenir une solution rapide.

Finalement, les entreprises doivent veiller à ce que la technologie numérique qu'elles mettent en œuvre soit « scalable » (évolutive) et se développera au fur et à mesure du développement de l'entreprise. L'adoption de matériel sur site et de serveurs gérés en interne n'est probablement pas une solution évolutive, puisque le matériel sur site n'augmente pas à la demande, et la gestion de serveurs supplémentaires nécessite plus de personnel.

La transformation numérique nécessite-t-elle une migration vers le cloud ?

Le cloud computing offre un certain nombre d'avantages par rapport aux piles de technologies héritées, et par conséquent, de nombreuses entreprises migrent au moins partiellement vers le cloud au cours de leur parcours de transformation numérique. En effet, pour certaines entreprises, la migration vers le cloud est au cœur de leur transformation numérique. Toutefois, certaines entreprises peuvent être transformées numériquement sans passer du tout au cloud.

Il y a de bonnes raisons commerciales de migrer vers le cloud : des coûts réduits et davantage de flexibilité, de fiabilité et d'évolutivité, entre autres. L'approche pertinente consiste à voir ce qu'une entreprise peut gagner avec ces options, plutôt que de migrer vers le cloud simplement parce que la plupart des entreprises le font. Adopter cette approche permet d'assurer une migration réfléchie et soigneusement architecturée vers le cloud, plutôt qu'une migration désorganisée, grevée par l'informatique fantôme (Shadow IT) et des processus redondants.

Comment Cloudflare aide-t-il dans le processus de transformation numérique ?

Cloudflare fournit un certain nombre de services et de technologies essentiels pour opérer dans le monde numérique avec une possibilité de passage à l'échelle. Le réseau global de Cloudflare est érigé devant l'infrastructure des clients Cloudflare pour garantir que les propriétés et les applications Web restent rapides, fiables et sécurisées.

Pour les entreprises qui intègrent la migration vers le cloud dans leur transformation numérique, la pile de produits Cloudflare est indépendante de l'infrastructure, ce qui signifie qu'elle peut être déployée avec n'importe quelle configuration de cloud et tout fournisseur de cloud.

Découvrez comment un cloud de connectivité contribue à la transformation numérique.