Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que le stockage objet ?

Le stockage d'objets est une méthode permettant de sauvegarder de grandes quantités de données, en particulier des données non structurées, sur le cloud. La plupart des données générées par les entreprises sont non structurées, comme les journaux, les contenus vidéo et photo, les données des capteurs et les pages web, pour ne citer que quelques exemples. Le stockage d'objets permet de conserver ces données sur plusieurs serveurs cloud, chaque fichier ou segment de données étant considéré comme son propre objet, avec des métadonnées et un nom ou un identifiant unique pour faciliter la récupération des données.

Le stockage d'objets n'organise pas ces objets dans des dossiers comme c'est me cas dans une hiérarchie traditionnelle basée sur des fichiers. Au lieu de cela, tous les objets sont stockés ensemble dans un seul lac de données (également appelé pool de données). Ainsi, le stockage d'objets permet de stocker de grandes quantités de données rapidement, de la même manière qu'il est plus rapide de jeter des vêtements dans un sac que de les plier et de les trier méticuleusement dans une valise.

Le stockage d'objets peut contenir une quantité de données si importante qu'elle est pratiquement illimitée. Il est également plus rentable que certaines des autres méthodes de stockage en cloud disponibles. Cependant, le coût de l'accès aux données après leur stockage (connu sous le nom de "data egress" ) est parfois prohibitif, selon le fournisseur.

Comment fonctionne le stockage d'objets ?

L'informatique dématérialisée implique généralement la location de puissance de calcul et d'espace de stockage auprès de fournisseurs de services cloud, plutôt que l'utilisation de serveurs et d'ordinateurs locaux.Le stockage cloud signifie simplement que les données sont stockées sur l'infrastructure d'un fournisseur cloud, qui peut se trouver dans un ou plusieurs lieux physiques éloignés.

Objects

Dans le contexte du stockage cloud, un objet est une unité de données. Un objet peut être de n'importe quel format et de n'importe quelle taille. Les photos, les fichiers audio, les journaux de réseau et les courriers électroniques peuvent tous être stockés en tant qu'objets.

Pas de hiérarchie de fichiers

Contrairement au stockage local d'un ordinateur de bureau ou au stockage de fichiers dans le cloud, le stockage d'objets n'est pas classé dans des dossiers. Il n'existe pas de chemin hiérarchique unique pour accéder à chaque objet ; les objets peuvent être atteints par différents chemins. Si Jerry a enregistré la photo d'un calmar sur son ordinateur, dans le lecteur C :, il pourrait l'enregistrer dans un dossier appelé "Photos" et dans un sous-dossier appelé "Photos de calamars." Pour atteindre cette photo plus tard, Jerry ouvre C :, puis "Photos," puis "Photos de calamars," puis la photo elle-même. Voici le chemin d'accès qu'a emprunté Jerry pour accéder à la photo :

Bureau --> C : --> " Photos" --> " Photos de calamars" --> open photo

Mais si l'ordinateur de Jerry fonctionnait davantage comme un système de stockage d'objets, il utiliserait les métadonnées relatives à la photo du calmar - peut-être le nom du fichier, la date à laquelle il a été pris ou ses dimensions précises - pour le retrouver plus tard. Et au lieu de suivre un chemin structuré comme celui présenté ci-dessus, il se contente de trouver et d'ouvrir le fichier :

Ordinateur de bureau --> rechercher une photo --> ouvrir la photo

Cela s'apparente davantage au fonctionnement du stockage d'objets. Les objets sont accessibles directement et, au lieu d'être stockés dans une série de sous-dossiers, ils sont tous stockés ensemble dans un référentiel de données (défini ci-dessous).

Les autres composants essentiels du stockage d'objets sont les suivants :

Métadonnées : Les métadonnées sont des informations sur un fichier, comme son nom, son type ou sa taille. L'utilisation de métadonnées permet de distinguer le stockage d'objets du stockage par blocs, une autre méthode de stockage cloud. Le stockage d'objets étant non structuré, il offre une grande flexibilité dans la gestion des métadonnées. En effet, il est possible de stocker autant de métadonnées que nécessaire et de leur donner n'importe quelle forme.Par exemple, pour sa photo de calamars, Jerry peut ajouter autant d'étiquettes de métadonnées qu'il le souhaite afin de pouvoir la retrouver facilement plus tard.Il pourrait même lui attribuer un numéro unique, ou un identifiant unique "."

Identifiant unique : L'identifiant unique est une chaîne (une séquence de caractères) attribuée à chaque objet dans le stockage d'objets. Il permet d'accélérer la recherche et la récupération de cet objet par la suite.

Sortie des données : Lorsqu'un client du stockage d'objets demande à charger un objet ou à y accéder, le fournisseur de stockage doit le lui transférer par l'intermédiaire d'un réseau. Ce processus s'appelle la sortie des données.De nombreux fournisseurs de solutions de stockage d'objets facturent des frais élevés pour la lecture des données stockées, ce qui peut rendre le stockage d'objets moins rentable pour de nombreuses entreprises.

Qu'est-ce qu'un référentiel de données ou un pool de données ?

Un référentiel de données, ou pool de données, est une collection de données non structurées qui peut être aussi grande que nécessaire. Les référentiels de données stockent n'importe quelle quantité de données. Les données d'un référentiel de données n'ont pas besoin d'être structurées, reformatées, compressées ou de subir d'autres traitements avant d'être introduites dans le lac - tout comme l'eau peut pénétrer dans un lac à partir de multiples rivières et ruisseaux, sous forme solide ou liquide.

Quelle est la différence entre le stockage d'objets et le stockage par blocs ?

Stockage en bloc est un type de stockage d'objets. Il stocke les Binary Large Objects (connus familièrement sous le nom de "blobs"), tout comme le stockage d'objets. Les blobs ne doivent pas respecter un format donné ni être associés à des métadonnées. " Il s'agit d'une série d'octets, chaque octet étant composé de 8 bits (un 1 ou un 0, d'où le descripteur binaire "), et tout type de données peut être contenu dans un blob.

Quels sont les meilleurs cas d'utilisation du stockage d'objets ?

Toute activité générant de grandes quantités de données peut s'accommoder du stockage d'objets. C'est particulièrement le cas si les données ne doivent pas être consultées fréquemment. En voici quelques exemples :

Actifs de l'application : Toutes les images, JavaScript, CSS, documents et fichiers d'une application peuvent être facilement stockés via le stockage d'objets.

Toutes les images, JavaScript, CSS, documents et fichiers d'une application peuvent être facilement stockés via le stockage d'objets. Sauvegarde et récupération : Le stockage d'objets est idéal pour stocker les sauvegardes du système (des sauvegardes régulières sont une bonne pratique pour ransomware récupérer).

Le stockage d'objets est idéal pour stocker les sauvegardes du système (des sauvegardes régulières sont une bonne pratique pour ransomware récupérer). Analyse : Les événements du réseau et l'activité des applications génèrent de grandes quantités de données. Ces données peuvent être enregistrées en vue d'une analyse ultérieure dans un système de stockage d'objets.

Les événements du réseau et l'activité des applications génèrent de grandes quantités de données. Ces données peuvent être enregistrées en vue d'une analyse ultérieure dans un système de stockage d'objets. Archivage des données : Les données dont on n'a pas besoin régulièrement mais qui ne peuvent pas encore être effacées peuvent être stockées dans un système de stockage d'objets.

Les données dont on n'a pas besoin régulièrement mais qui ne peuvent pas encore être effacées peuvent être stockées dans un système de stockage d'objets. Médias : Les fichiers vidéo, audio et photographiques peuvent être assez volumineux, surtout s'ils sont de haute qualité. La nature évolutive du stockage d'objets en fait un outil adapté à ce type de fichiers.

Les fichiers vidéo, audio et photographiques peuvent être assez volumineux, surtout s'ils sont de haute qualité. La nature évolutive du stockage d'objets en fait un outil adapté à ce type de fichiers. Données pour l'apprentissage automatique : de grandes quantités de données sont nécessaires pour que les algorithmes d'apprentissage automatique garantissent un entraînement efficace. Le stockage d'objets peut servir de référentiel pour ces grandes quantités de données d'entraînement.

Quels sont les avantages du stockage d'objets ?

Le stockage d'objets a tendance à l'être :

Évolutif pour tout type de données

pour tout type de données consultable grâce aux métadonnées et aux identifiants uniques

consultable grâce aux métadonnées et aux identifiants uniques Peu complexe , sans hiérarchie de fichiers et sans besoin de reformater ou de structurer les données.

, sans hiérarchie de fichiers et sans besoin de reformater ou de structurer les données. Résilience , car les fournisseurs de services de stockage cloud disposent de nombreux pools de serveurs pour le basculement.

, car les fournisseurs de services de stockage cloud disposent de nombreux pools de serveurs pour le basculement. Faible coût puisque les clients ne paient que pour le stockage dont ils ont besoin.

Quels sont les inconvénients du stockage d'objets ?

Les frais de sortie des données peuvent contrecarrer les avantages du stockage d'objets en termes de coûts. Ce billet de blog explique bien comment les fournisseurs de stockage d'objets facturent parfois des majorations importantes pour l'accès aux objets stockés.

Les performances peuvent être plus lentes avec le stockage d'objets, en particulier pour la recherche de données. Le stockage par blocs est conçu pour charger plus rapidement les données demandées, mais son coût est souvent plus élevé.

Cloudflare propose-t-il un service de stockage d'objets ?

Cloudflare R2 est un stockage objet sans frais de sortie, ce qui le rend beaucoup plus abordable que de nombreuses autres options de stockage cloud. Cloudflare R2 s'intègre au CDN mondial de Cloudflare pour une performance maximale. Il s'intègre également à Cloudflare Workers pour améliorer les décisions et l'acheminement personnalisé des requêtes. En savoir plus sur le stockage d'objets R2.