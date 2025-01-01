虚拟机 (VM) 是使用称为虚拟化的过程在其他计算机内部运行的计算机。
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虚拟机 (VM) 是存在于另一台计算机的操作系统中的基于软件的计算机，通常用于测试、备份数据或运行 SaaS 应用程序。要完全掌握 VM 的工作方式，首先必须要了解操作系统通常如何集成计算机软件和硬件。
传统计算机是由实体硬件（包括硬盘驱动器、处理器芯片，RAM 等）构成的。计算机依赖一种称为操作系统 (OS) 的软件利用这些硬件。Mac OSX、Microsoft Windows、Linux 和 Android 是 OS 的一些常见示例。
操作系统按照用户的使用目的管理计算机的硬件。例如，如果用户要访问互联网，则操作系统指示网络接口卡进行连接。如果用户要下载文件，则操作系统将在硬盘驱动器上对空间进行分区。操作系统还运行和管理其他软件。例如，它可以运行 Web 浏览器，并为浏览器提供足够的随机访问内存 (RAM)，以使其平稳运行。
通常，操作系统以一比一的比例存在于物理计算机中。每台计算机都有一个操作系统来管理其硬件资源。
可以在一台计算机上运行多个操作系统。这可以通过称为虚拟化的过程来实现。在虚拟化中，一个软件就像一台独立的计算机一样运转。该软件称为虚拟机，也称为“访客”计算机。（运行 VM 的计算机称为“主机”。）访客具有操作系统以及自己的虚拟硬件。
“虚拟硬件”听起来可能有点矛盾。事实上，虚拟机的“硬盘”实际上只是主机硬盘上的一个文件。但是，虚拟硬盘驱动器与物理硬盘驱动器具有相同的功能。
一台主机上可以运行的虚拟机数量仅受主机的可用资源限制。用户可以像运行其他程序中一样在窗口中运行虚拟机 的操作系统，也可以在全屏模式下运行虚拟机，以使其观感都如同真正的主机操作系统。
单台计算机上虚拟机的常见用例包括：
一些云提供商向客户提供虚拟机。这些虚拟机通常位于功能强大的服务器上，服务器可以充当多个 VM 的主机，并且可以出于多种原因使用 - 这对于本地托管的 VM 是不可行的。其中包括：
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