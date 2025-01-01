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什么是基于令牌的验证？

基于令牌的身份验证是通过检查令牌来验证身份的过程。在访问管理中，服务器使用令牌身份验证来检查用户、API、计算机或其他服务器的身份。

令牌是由受信任的来源发行的象征性物品——就像执法人员携带由其机构颁发的徽章，以使其权威合法化。令牌可以是物理的（如 USB 硬密钥）或数字的（计算机生成的消息或数字签名）。

基于令牌的身份验证可以指几个不同的过程：

通过物理令牌验证身份。这是一种广泛使用的登录身份验证因素：用户在登录帐户或设备时被要求出示他们的令牌。（什么是身份验证？中对身份验证因素进行了更详细的描述。） 通过 Web 令牌重新确认身份。Web 令牌是纯数字的。Web 令牌由服务器生成并发送到客户端。令牌附加到每个客户端请求，以便服务器知道客户端的身份并知道客户端可以访问哪些数据。此类基于令牌的身份验证与基于 cookie 的身份验证形成对比，后者是完成相同事情的类似方式——在下面了解更多信息。

使用物理令牌的身份验证如何运作？

通过物理令牌进行身份验证通常发生在用户登录过程中。用户必须证明他们拥有其他人没有的物品。他们可以通过输入物品显示的代码、通过 USB 将物品连接到设备、通过蓝牙连接物品或其他几种方法来证明这一点。与输入密码证明用户知道其他人不了解的内容类似，使用令牌证明用户拥有只有该用户才有的物品。

有两种用于此类身份验证的令牌：软令牌和硬令牌。

软令牌 包括输入发送到设备的密码或消息，以证明拥有该设备。这通常以通过短信发送到智能手机的代码的形式。

包括输入发送到设备的密码或消息，以证明拥有该设备。这通常以通过短信发送到智能手机的代码的形式。 硬令牌是用户直接连接到电脑或移动设备上进行登录的硬件物品。

通过 Web 令牌进行的身份验证如何运作？

Web 令牌是数字的，而不是实际物品。它是从服务器发送到客户端并由客户端临时存储的消息。客户端在发送到服务器的后续请求中包含令牌的副本，以确认客户端的身份验证状态。

物理令牌身份验证会在登录过程中验证身份，而 Web 令牌是作为成功登录的结果发布的。它们使已经登录的会话保持活动状态。

但是，将 Web 令牌用于用户会话并非总是理想之选。会话许多开发人员都支持使用 cookie。Web 令牌可能更适合用于 API 端点身份验证或验证服务器之间的连接，而不是服务器和客户端之间的连接。

什么是 JSON Web 令牌 (JWT)？

在 Web 开发中，“Web 令牌”几乎总是指 JSON Web 令牌。JSON Web 令牌 (JWT) 是用于创建包含 JavaScript 对象表示法 (JSON) 数据的数字签名 Web 令牌的标准。服务器创建一个令牌来证明客户端的身份并将其发送给客户端。JWT 使用数字签名来证明令牌是合法的。

JWT 包括三个组件：

标头： 标头提供了有关 JWT 的信息——JWT 是什么类型的令牌以及用于对其进行数字签名的方法。

标头提供了有关 JWT 的信息——JWT 是什么类型的令牌以及用于对其进行数字签名的方法。 有效负载： 任何 JSON 数据都可以放在这里。用于身份验证的 JWT 有效负载会在其中包含有关用户身份的声明。它们还可以包括有关用户、服务器或 API 端点权限的信息。

任何 JSON 数据都可以放在这里。用于身份验证的 JWT 有效负载会在其中包含有关用户身份的声明。它们还可以包括有关用户、服务器或 API 端点权限的信息。 数字签名：签名采用加密技术，使用密钥对标头和有效负载进行签名，以确保它们包含的数据是合法的。可以将数字签名想象成药罐上的防篡改密封。

基于令牌 (JWT) 的身份验证与基于 cookie 的身份验证

JWT 有时用于让用户在登录 Web 应用程序后保持身份已得到验证。但是，cookie 也可以用于此目的。

cookie 是服务器发送给客户端的小数据文件。当用户登录 Web 应用程序时，服务器会生成一个 cookie 并将其发送到客户端设备（通常是用户的计算机或智能手机）。客户端设备将 cookie 存储在浏览器的缓存中，并在未来对服务器的请求中包含 cookie 的副本，类似于 JWT 的使用方式。在用户退出后，浏览器就会删除 cookie。

与 JWT 相比，cookie 文件要小得多，因为除了有效负载之外，JWT 还包括标头和数字签名。相比之下，cookie 仅包含有效负载。这使得它们在 Web 性能和带宽方面更加高效。

Web 性能： cookie 加载速度更快，因为它包含的信息更少——就好比照片的下载速度比视频的下载速度更快。

cookie 加载速度更快，因为它包含的信息更少——就好比照片的下载速度比视频的下载速度更快。 带宽：由于 cookie 更小，它们减少了需要在客户端和服务器之间通过网络传递的数据总量。与用于 Web 应用程序运营商的 JWT 相比，这可能会节省成本。

JWT 并未针对性能进行优化，因为它们包含数字签名，可确保其内容未被篡改。但是，如果 Web 应用程序使用 HTTPS（应该如此），那么 cookie 无论如何都应该是防篡改的。HTTPS 将对 cookie 以及在客户端和服务器之间交换的所有其他 HTTP 数据进行加密和签名，并且攻击者不应该能够在传输过程中伪造或拦截它，除非他们执行在途攻击。

JWT 更适合 API 和服务器到服务器的连接。这样的用途不需要那么大的规模：一个 Web 应用程序可能会获得一百万用户，但它不会拥有一百万个 API 连接。这减少了对性能和带宽的潜在影响。但是，其他身份验证方法（例如双向 TLS）有时对 API 更有效——了解有关双向 TLS 的更多信息。