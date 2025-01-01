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什麼是基於權杖的認證？

基於權杖的驗證是透過檢查權杖來驗證身分的過程。在存取管理中，伺服器使用權杖驗證來檢查使用者、API、電腦或其他伺服器的身分。

權杖是由受信任的來源頒發的象徵性物品——類似於執法人員攜帶由其機構頒發的徽章，以使其權威合法化。權杖可以是實體的（如 USB 硬金鑰），也可以是數位的（電腦產生的訊息或數位簽名）。

基於權杖的驗證可以指幾個不同的過程：

透過實體權杖驗證身分。這是一個廣泛使用的登入驗證因素：要求使用者在登入帳戶或裝置時出示其權杖。（驗證是什麼？中對驗證因素進行了更詳細的描述。） 透過 Web 權杖重新確認身分。Web 權杖是純數位的。Web 權杖由伺服器產生並傳送到用戶端。權杖附加到每個用戶端請求，以便伺服器知道用戶端的身分並知道用戶端可以存取哪些資料。此類基於權杖的驗證與基於 cookie 的驗證形成對比，後者是完成相同事情的類似方式，將在下文中進行詳細介紹。

使用實體權杖的驗證是如何進行的？

透過實體權杖的驗證通常在使用者登入過程中進行。使用者必須證明他們擁有其他人沒有的物品。他們可以透過輸入該物品顯示的程式碼、透過 USB 將物品連接到裝置、透過藍牙連接物品或其他幾種方法來證明這一點。就像輸入密碼證明使用者知道其他人不知曉的內容一樣，使用權杖證明使用者擁有僅該使用者才有的物品。

有兩種權杖用於這種類型的驗證：軟體權杖和硬體權杖。

軟體權杖 是指輸入傳送到裝置的密碼或訊息，以證明擁有該裝置。這通常為透過簡訊傳送到智慧型手機的程式碼。

是指輸入傳送到裝置的密碼或訊息，以證明擁有該裝置。這通常為透過簡訊傳送到智慧型手機的程式碼。 硬體權杖是使用者直接連接到電腦或行動裝置以登入的硬體物品。

透過 Web 權杖的驗證是如何進行的？

網路權杖是數位的，而不是實體物品。它是從伺服器傳送到用戶端並由用戶端臨時儲存的訊息。用戶端在傳送到伺服器的後續請求中包含權杖的複本，以確認用戶端的驗證狀態。

實體權杖驗證會在登入過程中驗證身分，而 Web 權杖則作為成功登入的結果發佈。它們使登入工作階段保持作用中狀態。

但是，將 Web 權杖用於使用者工作階段並非總是理想的。許多開發人員都支援使用 Cookie。Web 權杖可能更適用於 API 端點驗證或驗證伺服器之間的連線，而不是伺服器與用戶端之間的連線。

什麼是 JSON Web 權杖 (JWT)？

在 Web 開發中，「Web 權杖」幾乎總是指JSON Web 權杖。JSON Web 權杖 (JWT) 是用於建立包含 JavaScript 物件標記法 (JSON) 資料的數位簽名 Web 權杖的標準。伺服器建立一個權杖來證明用戶端的身分並將其傳送到用戶端。JWT 使用數位簽名來證明權杖是合法的。

JWT 包括三個元件：

標頭： 標頭提供有關 JWT 的資訊——JWT 是哪種權杖以及用於對其進行數位簽名的方法。

標頭提供有關 JWT 的資訊——JWT 是哪種權杖以及用於對其進行數位簽名的方法。 裝載： 任何 JSON 資料都可以移至此處。用於驗證的 JWT 裝載包括有關裝載中使用者身分的聲明。它們還可以包含有關使用者、伺服器或 API 端點權限的資訊。

任何 JSON 資料都可以移至此處。用於驗證的 JWT 裝載包括有關裝載中使用者身分的聲明。它們還可以包含有關使用者、伺服器或 API 端點權限的資訊。 數位簽名：簽名採用加密技術，使用金鑰對標頭和裝載進行簽名，以確保它們包含的資料是合法的。可以將數位簽名想像成藥罐上的防篡改密封。

基於權杖 (JWT) 的驗證與基於 Cookie 的驗證

JWT 有時用於在使用者登入 Web 應用程式後保持其身分已通過驗證。但是，Cookie 也可以用於此目的。

Cookie 是伺服器傳送到用戶端的小型資料檔案。當使用者登入到 Web 應用程式時，伺服器會產生一個 Cookie 並將其傳送到用戶端裝置（通常是使用者的電腦或智慧型手機）。用戶端裝置將 Cookie 儲存在瀏覽器的快取中，並在之後對伺服器的請求中包含 Cookie 的複本，類似於 JWT 的使用方式。使用者登出后，瀏覽器將刪除 Cookie。

與 JWT 相比，Cookie 的檔案要小得多，因為 JWT 除了裝載外，還包括標頭和數位簽名。相比之下，Cookie 僅包含裝載。這使得它們在 Web 效能和頻寬方面效率更高。

Web 效能： Cookie 載入速度更快，因為它包含的資訊更少——就好比相片的下載速度比影片快。

Cookie 載入速度更快，因為它包含的資訊更少——就好比相片的下載速度比影片快。 頻寬：由於 Cookie 較小，它們減少了需要在用戶端和伺服器之間透過網路傳遞的資料總量。與 JWT 相比，這可能會為 Web 應用程式操作員節省成本。

JWT 未針對效能進行最佳化，因為它們包含數位簽名，可確保其內容未被篡改。但是，如果 Web 應用程式使用 HTTPS（它應當如此），那麼 Cookie 無論如何都應該是防篡改的。HTTPS 將對 cookie 以及用戶端和伺服器之間交換的所有其他 HTTP 資料進行加密和簽名，攻擊者應該無法偽造它或在傳輸過程中攔截它，除非他們進行中間人攻擊。

JWT 更適合 API 和伺服器到伺服器連線。此類用途不需要過多擴展：一個 Web 應用程式可能會獲得一百萬使用者，但它不會有一百萬個 API 連線。這減少了對效能和頻寬的潛在影響。但是，其他驗證方法（如相互 TLS）有時對 API 更有效——詳細瞭解相互 TLS。