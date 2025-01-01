什麼是基於權杖的認證？

基於權杖的驗證是確認使用者或裝置身分的一種方法。它依賴於檢查相關實體是否擁有之前簽發的權杖。
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基於權杖的驗證是透過檢查權杖來驗證身分的過程。在存取管理中，伺服器使用權杖驗證來檢查使用者、API、電腦或其他伺服器的身分。
權杖是由受信任的來源頒發的象徵性物品——類似於執法人員攜帶由其機構頒發的徽章，以使其權威合法化。權杖可以是實體的（如 USB 硬金鑰），也可以是數位的（電腦產生的訊息或數位簽名）。
基於權杖的驗證可以指幾個不同的過程：
透過實體權杖的驗證通常在使用者登入過程中進行。使用者必須證明他們擁有其他人沒有的物品。他們可以透過輸入該物品顯示的程式碼、透過 USB 將物品連接到裝置、透過藍牙連接物品或其他幾種方法來證明這一點。就像輸入密碼證明使用者知道其他人不知曉的內容一樣，使用權杖證明使用者擁有僅該使用者才有的物品。
有兩種權杖用於這種類型的驗證：軟體權杖和硬體權杖。
網路權杖是數位的，而不是實體物品。它是從伺服器傳送到用戶端並由用戶端臨時儲存的訊息。用戶端在傳送到伺服器的後續請求中包含權杖的複本，以確認用戶端的驗證狀態。
實體權杖驗證會在登入過程中驗證身分，而 Web 權杖則作為成功登入的結果發佈。它們使登入工作階段保持作用中狀態。
但是，將 Web 權杖用於使用者工作階段並非總是理想的。許多開發人員都支援使用 Cookie。Web 權杖可能更適用於 API 端點驗證或驗證伺服器之間的連線，而不是伺服器與用戶端之間的連線。
在 Web 開發中，「Web 權杖」幾乎總是指JSON Web 權杖。JSON Web 權杖 (JWT) 是用於建立包含 JavaScript 物件標記法 (JSON) 資料的數位簽名 Web 權杖的標準。伺服器建立一個權杖來證明用戶端的身分並將其傳送到用戶端。JWT 使用數位簽名來證明權杖是合法的。
JWT 包括三個元件：
JWT 有時用於在使用者登入 Web 應用程式後保持其身分已通過驗證。但是，Cookie 也可以用於此目的。
Cookie 是伺服器傳送到用戶端的小型資料檔案。當使用者登入到 Web 應用程式時，伺服器會產生一個 Cookie 並將其傳送到用戶端裝置（通常是使用者的電腦或智慧型手機）。用戶端裝置將 Cookie 儲存在瀏覽器的快取中，並在之後對伺服器的請求中包含 Cookie 的複本，類似於 JWT 的使用方式。使用者登出后，瀏覽器將刪除 Cookie。
與 JWT 相比，Cookie 的檔案要小得多，因為 JWT 除了裝載外，還包括標頭和數位簽名。相比之下，Cookie 僅包含裝載。這使得它們在 Web 效能和頻寬方面效率更高。
JWT 未針對效能進行最佳化，因為它們包含數位簽名，可確保其內容未被篡改。但是，如果 Web 應用程式使用 HTTPS（它應當如此），那麼 Cookie 無論如何都應該是防篡改的。HTTPS 將對 cookie 以及用戶端和伺服器之間交換的所有其他 HTTP 資料進行加密和簽名，攻擊者應該無法偽造它或在傳輸過程中攔截它，除非他們進行中間人攻擊。
JWT 更適合 API 和伺服器到伺服器連線。此類用途不需要過多擴展：一個 Web 應用程式可能會獲得一百萬使用者，但它不會有一百萬個 API 連線。這減少了對效能和頻寬的潛在影響。但是，其他驗證方法（如相互 TLS）有時對 API 更有效——詳細瞭解相互 TLS。