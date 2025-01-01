什么是 SAML？| SAML 身份验证如何工作

SAML 是 SSO 提供商用来传达用户已通过身份验证的技术标准。

学习目标

阅读本文后，您将能够：

  • 定义安全断言标记语言（SAML）
  • 了解 SAML 如何契合单点登录（SSO）工作流程
  • 阐释什么是 SAML 断言

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什么是 SAML？

安全断言标记语言 (SAML) 是一种标准方法，用于告知外部应用程序和服务某一用户正是其声称的身份。SAML 提供一种方法来对用户进行一次身份验证，然后将该身份验证传递给多个应用程序，从而使单点登录 (SSO) 技术成为可能。SAML 的最新版本是 SAML 2.0。

SAML 身份验证可以比作身份证，即一种简略展示一个人是谁的标准化方式。譬如，不必进行一系列的 DNA 测试来确认一个人的身份，只需看一眼这个人的身份证便可。

计算和网络方面的一大挑战是，让不同供应商为不同目的构建的系统和设备协同工作。这称为“互操作性”：不同机器能够彼此交互，尽管它们有不同的技术规格。SAML 是一种互操作标准，提供一种广泛接受的方式，将用户身份传达给服务提供商。

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什么是单点登录（SSO）？

单点登录（SSO）是一种可以同时针对多个应用程序和服务验证用户身份的方式。使用 SSO 时，用户可以在一个登录屏幕中登录，然后就能使用多个应用程序。用户无需针对他们使用的每一项服务确认自己的身份。

为实现这个目标，SSO 系统必须与每个外部应用程序通信，告知它们用户已经登录，而这是 SAML 发挥作用的地方。

SAML 如何工作？

典型的 SSO 身份验证过程涉及以下三方：

  • 当事人（有时也称为“主体”）
  • 身份提供者
  • 服务提供商

主体/主题：几乎始终是尝试访问云托管应用程序的人类用户。

身份提供者：身份提供者 (IdP) 是一种云软件服务，通常通过登录过程来存储和确认用户身份。本质上，IdP 的职责是指出“我认识这个人，这是此人被允许做的事情”。SSO 系统实际上可以跟 IdP 分开；但若如此，SSO 基本上充当 IdP 的代表，因此从所有意图和目的来看，它们在 SAML 工作流中都是相同的。

服务提供商：这是用户希望使用的云托管应用程序或服务。常见示例包括云电子邮件平台（如 Gmail 和Microsoft Office 365）、云存储服务（如 Google Drive 和 AWS S3）和通信应用程序（如 Slack 和 Skype）。通常，用户会直接登录这些服务，但在使用 SSO 时，用户会改为登录 SSO，而 SAML 则用于为他们提供访问权限，而不是直接登录。

典型的流程可能如下所示：

当事人向服务提供商发出请求。服务提供商接着向身份提供者请求身份验证。身份提供者将 SAML 断言发送给服务提供商，然后服务提供商可以将响应发送给当事人。

如果当事人（用户）尚未登录，身份提供者可以提醒他们登录，然后再发送 SAML 断言。

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什么是 SAML 断言？

SAML 断言是告知服务提供商用户已经登录的消息。SAML 断言包含服务提供商确认用户身份需要的所有信息，包括断言的来源、签发时间，以及有效断言应满足的条件。

SAML 断言可以比作职位候选人的推荐信内容：提供推荐信的人陈述他们与候选人合作的时间和时长、担任的职位，以及他们对候选人的看法。基于此推荐信，公司可以决定是否聘用候选人，就如 SaaS 应用程序或云服务可以基于 SAML 断言允许或拒绝用户访问一样。

什么是 SAML 2.0？

SAML 2.0 是 SAML 的现代版本，自 2005 年起投入使用。SAML2.0 综合了先前使用的多个 SAML 版本。为了向后兼容，许多系统也支持更早的版本，例如 SAML 1.1，但 SAML 2.0 是现代标准。

SAML 身份验证是否与用户授权相同？

SAML 是一种用于用户身份验证而不是用户授权的技术，这是关键区别。用户授权是身份和访问管理的另外一个领域。

身份验证指的是用户的身份：他们是谁，以及他们的身份是否已通过登录过程确认。

授权指的是用户的特权或权限：具体来说，就是他们在公司系统中允许执行的操作。

可以这样来思考身份验证和授权之间的区别：假设爱丽丝要参加音乐节。在入口处，她出示门票和另外一种身份证明，以证实她有权持有该门票。之后，她被允许参加音乐节。她通过了身份验证。

然而，仅仅因为爱丽丝位于音乐节场地内，并不意味着她可以随意走动、为所欲为。她可以观看音乐节表演，但不能登台表演，也不能到后台与演员互动，因为没有获得相应的授权。如果她购买了后台通行证，或者除了观众之外还担任表演者，那么她将获得更大的授权。

访问管理技术处理用户授权。访问管理平台使用若干不同的授权标准（其中一种是 OAuth），而不是 SAML。

Cloudflare Zero Trust 是一种访问管理解决方案的示例。Cloudflare 使公司可以管理用户对内部资源和数据的访问，且无需使用虚拟专用网络 (VPN)。它可以与 SSO 提供程序轻松集成，以同时提供用户授权和用户身份验证。

了解有关 SSO 的更多信息。

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