Jak okiełzać ukrytą SI dzięki szczegółowym raportom na temat korzystania z aplikacji SI Przeczytaj wpis na blogu >

Wykrywaj szarą strefę IT i ukrytą SI dzięki Cloudflare

Zwiększ widoczność i kontrolę dzięki ujednoliconej platformie
Aplikacje SaaS zapewniają elastyczność i zwinność potrzebną do wspierania pracowników hybrydowych. Jednak korzystanie z nieautoryzowanych aplikacji SaaS i narzędzi AI może wprowadzić nowe zagrożenia bezpieczeństwa.

Platforma SASE firmy Cloudflare upraszcza zarządzanie dostępem do aplikacji SaaS, w tym do generatywnej SI i nowoczesnych narzędzi do współpracy, z dowolnego miejsca na świecie. Możesz zyskać lepszy wgląd w korzystanie z tych aplikacji, ściśle kontrolować dostęp i chronić dane, jednocześnie dbając, by pracownicy mieli odpowiednie narzędzia do wydajnej pracy.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ CLOUDFLARE
Poprawa widoczności

Odkryj wszystkie aplikacje SaaS, z których korzystają Twoi pracownicy. Zarządzanie szarą strefą IT i korzystanie z generatywnych narzędzi AI przy jednoczesnym wzmocnieniu ochrony danych i zachowaniu zgodności z przepisami.

Zaostrzona kontrola dostępu

Odzyskaj kontrolę nad dostępem do aplikacji SaaS. Ogranicz korzystanie z niezatwierdzonych narzędzi przez pracowników lub przekierowuj ich do zatwierdzonych aplikacji i alternatywnych rozwiązań.

Zapobieganie wyciekom danych

Zmniejsz ryzyko wycieku danych za pośrednictwem aplikacji SaaS i sztucznej inteligencji oraz zapobiegaj udostępnianiu przez pracowników wrażliwych i regulowanych danych.

Uprość operacje związane z bezpieczeństwem

Zmniejsz wysiłek manualny dzięki zmodernizowanej strategii dostępu. Zastosuj spójne zasady dostępu do wszystkich zasobów internetowych, zachowując jednocześnie kompleksową widoczność.

JAK TO DZIAŁA

Zarządzaj szarą strefą IT i ukrytą SI za pomocą platformy SASE firmy Cloudflare

Cloudflare umożliwia wykrywanie korzystania z narzędzi SaaS i SI w Twojej organizacji. Dowiedz się, kto używa jakich narzędzi, kiedy i skąd — a następnie podejmij działania z poziomu centralnego pulpitu nawigacyjnego.

Sprawdź architekturę referencyjną SASE
Wizualizacja obecnego stanu

Przeglądaj szczegółowy, skategoryzowany widok aktywności w aplikacjach w narzędziach SaaS i AI. Poznaj ogólne trendy dotyczące użytkowania aplikacji, aby odpowiednio ukierunkować swoje działania w zakresie bezpieczeństwa.

Kontroluj korzystanie z aplikacji

Dodawaj statusy zatwierdzenia do poszczególnych aplikacji, aby odróżnić narzędzia i aplikacje zatwierdzone od niezatwierdzonych oraz tych, które dopiero są sprawdzane.

Wdróż wbudowane zabezpieczenia

Stosuj zasady zabezpieczeń, aby blokować niezatwierdzone narzędzia, przekierowywać pracowników do zatwierdzonych aplikacji lub alternatywnych zasobów albo nakładać ograniczenia w zakresie użytkowania.

Zapobiegaj utracie danych

Wdrażaj reguły DLP, ograniczaj działania takie jak przesyłanie plików i izoluj sesje w przypadku aplikacji, które są nadal sprawdzane, aby zmniejszyć ryzyko ujawnienia danych.

Mynet zapewnia bezpieczny dostęp do aplikacji SaaS dzięki Cloudflare

Obsługując gry w imieniu producentów gier, Mynet zgromadził najwyższej klasy portfolio ponad 80 tytułów. Ponieważ firma przeszła na pracę hybrydową, Mynet musiał zapewnić bezpieczny dostęp do aplikacji SaaS i innych zasobów bez konieczności polegania na VPN.

Firma przyjęła Cloudflare Access, aby zapewnić bezpieczny dostęp do konsoli w chmurze i aplikacji SaaS, a także narzędzi zaplecza, a wszystko to z użyciem pojedynczego logowania (SSO). W rezultacie Mynet usprawnił zdalny dostęp, poprawił wydajność użytkowników i wzmocnił bezpieczeństwo.

„Cloudflare usprawnił sposób, w jaki wdrażamy kontrolę dostępu w całej organizacji. Zaoszczędzony czas i pieniądze przeznaczamy na dalsze ulepszanie naszych usług”.

—Grupa ds. zabezpieczeń, Mynet

Chcesz omówić swoje potrzeby w zakresie szarej strefy IT?

Dlaczego Cloudflare?

Connectivity cloud firmy Cloudflare upraszcza zarządzanie szarą strefą IT i sztuczną inteligencją

Korzystając ze skonsolidowanej platformy natywnych dla chmury usług Cloudflare, możesz odzyskać kontrolę nad dostępem wewnętrznym w ramach strategii SASE.

Prostsze wdrażanie

Szybko dodawaj nowe aplikacje i użytkowników dzięki ujednoliconemu zarządzaniu, elastycznym rozwiązaniom typu on-ramp i intuicyjnej automatyzacji za pomocą API i Terraform.

Doświadczenie użytkownika końcowego

Zapewnij spójną wydajność o niskich opóźnieniach w każdym miejscu dzięki usługom bezpieczeństwa zaprojektowanym do działania we wszystkich centrach danych Cloudflare.

Architektura Agile

Usprawnij wdrażanie SASE dzięki jednej płaszczyźnie sterowania i komponowalnym, natywnym usługom chmurowym, które możesz wdrażać w dowolnej kolejności.

Zintegrowana ochrona

Skonsoliduj istniejące, punktowe rozwiązania dla ruchu publicznego i prywatnego, i przyspiesz modernizację zabezpieczeń oraz sieci.

