SaaSアプリケーションは、ハイブリッドワークフォースのサポートに必要な柔軟性と俊敏性を提供します。しかし、無承認のSaaSアプリやAIツールの使用は新たなセキュリティリスクをもたらしかねません。
CloudflareのSASEプラットフォームは、生成AIや最新のコラボレーションツールを含むSaaSアプリケーションのアクセス管理を、世界中どこからでも簡素化。アプリ使用の可視性を高め、アクセスを厳格に制御して、データを保護しつつ、従業員が生産性の維持に必要なツールを使えるようにします。
お客様の従業員が使っているSaaSアプリをことごとく検出します。シャドーITと生成AIツールの使用を管理しつつ、データ保護を強化し、コンプライアンスを維持します。
SaaSアプリへのアクセスについてコントロールを回復します。従業員が無許可のツールを使用することを制限するか、承認済みのアプリテナントまたは代替リソースにリダイレクトします。
SaaSアプリやAIを悪用したデータ窃取のリスクを軽減し、従業員による機密データや規制対象データの共有を防止します。
最新のアクセス戦略で�手作業を減らします。包括的な可視性を維持しながら、全インターネットリソースに一貫したアクセスポリシーを適用します。
Cloudflareで、組織内のSaaSやAIツールの使用状況を把握。誰がどのツールをいつどこから使用しているかを把握し、その後、一元化されたダッシュボードからアクションを起こします。
SaaSとAIツール全体のアプリケーションアクティビティの詳細な分類を確認。全体的な利用傾向を確認し、セキュリティ対策を強化。
各アプリに承認ステータスをマークして、無許可のツールやまだレビュー中のアプリを区別。
セキュリティポリシーを適用して、未承認のツールをブロックしたり、従業員を承認済みアプリテナントや代替リソースにリダイレクトしたり、使用制限を設定します。
DLPルールを実装、ファイルのアップロードなどのアクションを制限、レビュー中のアプリのセッションを分離によりデータ漏洩のリスクを軽減します。
ゲームメーカーに代わってゲーム運営を行うMynetは、これまで��に80を超える人気タイトルを運営してきました。同社はハイブリッドワークへの移行時に、SaaSアプリなどのリソースへのセキュアなアクセスをVPNに頼らず提供する必要がありました。
MynetはCloudflare Accessを導入し、クラウドコンソールやSaaSアプリ、バックオフィスツールへ、すべてシングルサインオン（SSO）でセキュアにアクセスできるようにしました。その結果、リモートアクセスの合理化、ユーザーのためのパフォーマンス改善、セキュリティの強化が実現しました。
Cloudflareのクラウドネイティブサービス統合プラットフォームを使用することで、SASE戦略の一環として、内部アクセスに対する可視性と制御を取り戻すことができます。
統合管理と柔軟な接続方法、そしてAPIやTerraformによる直感的な自動化を活用して、新しいアプリやユーザーをすばやく追加できます。
すべてのCloudflareデータセンターで動作するセキュリティサービスにより、どこでも一貫した低遅延の高パフォーマンスを実現します。
単一のコントロールプレーンと、任意の順序でデプロイ可能なコンポーザブルなクラウドネイティブサービスにより、SASEのより効率的な実装化を実現できます。
パブリックおよびプライベートトラフィック向けの既存のポイントソリューションを統合し、セキュリティとネットワークのモダナイゼーションの取り組みを加速します。