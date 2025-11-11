サインアップ
SaaSアプリケーションは、ハイブリッドワークフォースのサポートに必要な柔軟性と俊敏性を提供します。しかし、無承認のSaaSアプリやAIツールの使用は新たなセキュリティリスクをもたらしかねません。

CloudflareのSASEプラットフォームは、生成AIや最新のコラボレーションツールを含むSaaSアプリケーションのアクセス管理を、世界中どこからでも簡素化。アプリ使用の可視性を高め、アクセスを厳格に制御して、データを保護しつつ、従業員が生産性の維持に必要なツールを使えるようにします。

Cloudflareの違い
可視性を向上

お客様の従業員が使っているSaaSアプリをことごとく検出します。シャドーITと生成AIツールの使用を管理しつつ、データ保護を強化し、コンプライアンスを維持します。

アクセス制御を厳格化

SaaSアプリへのアクセスについてコントロールを回復します。従業員が無許可のツールを使用することを制限するか、承認済みのアプリテナントまたは代替リソースにリダイレクトします。

データ漏洩を回避

SaaSアプリやAIを悪用したデータ窃取のリスクを軽減し、従業員による機密データや規制対象データの共有を防止します。

セキュリティ運用を簡素化

最新のアクセス戦略で手作業を減らします。包括的な可視性を維持しながら、全インターネットリソースに一貫したアクセスポリシーを適用します。

仕組み

CloudflareのSASEプラットフォームでシャドーITとAI管理

Cloudflareで、組織内のSaaSやAIツールの使用状況を把握。誰がどのツールをいつどこから使用しているかを把握し、その後、一元化されたダッシュボードからアクションを起こします。

現状の可視化

SaaSとAIツール全体のアプリケーションアクティビティの詳細な分類を確認。全体的な利用傾向を確認し、セキュリティ対策を強化。

アプリケーションの使用統制

各アプリに承認ステータスをマークして、無許可のツールやまだレビュー中のアプリを区別。

インライン保護を実装

セキュリティポリシーを適用して、未承認のツールをブロックしたり、従業員を承認済みアプリテナントや代替リソースにリダイレクトしたり、使用制限を設定します。

データ損失を防止

DLPルールを実装、ファイルのアップロードなどのアクションを制限、レビュー中のアプリのセッションを分離によりデータ漏洩のリスクを軽減します。

MynetはCloudflareでSaaSアプリへのセキュアなアクセスを提供

ゲームメーカーに代わってゲーム運営を行うMynetは、これまでに80を超える人気タイトルを運営してきました。同社はハイブリッドワークへの移行時に、SaaSアプリなどのリソースへのセキュアなアクセスをVPNに頼らず提供する必要がありました。

MynetはCloudflare Accessを導入し、クラウドコンソールやSaaSアプリ、バックオフィスツールへ、すべてシングルサインオン（SSO）でセキュアにアクセスできるようにしました。その結果、リモートアクセスの合理化、ユーザーのためのパフォーマンス改善、セキュリティの強化が実現しました。

「Cloudflareでアクセス制御の実装方法を全社的に統一化することができました。節約された時間とリソースはさらなるサービス向上に充てられています。」

—Mynet セキュリティグループ

シャドーITのニーズについてご質問がおありですか？

Cloudflareとの出会い

CloudflareのコネクティビティクラウドでシャドーITとAIの管理を簡素化

Cloudflareのクラウドネイティブサービス統合プラットフォームを使用することで、SASE戦略の一環として、内部アクセスに対する可視性と制御を取り戻すことができます。

Ease of use orange
よりシンプルな実装

統合管理と柔軟な接続方法、そしてAPIやTerraformによる直感的な自動化を活用して、新しいアプリやユーザーをすばやく追加できます。

speed performance blue rocket - icon
エンドユーザーエクスペリエンス

すべてのCloudflareデータセンターで動作するセキュリティサービスにより、どこでも一貫した低遅延の高パフォーマンスを実現します。

Cloud multi orange
俊敏なアーキテクチャ

単一のコントロールプレーンと、任意の順序でデプロイ可能なコンポーザブルなクラウドネイティブサービスにより、SASEのより効率的な実装化を実現できます。

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
統合型保護

パブリックおよびプライベートトラフィック向けの既存のポイントソリューションを統合し、セキュリティとネットワークのモダナイゼーションの取り組みを加速します。

