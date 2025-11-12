Mynet, que ofrece experiencias de juegos móviles en nombre de sus creadores, ha acumulado una cartera de primer nivel de más de 80 títulos. A medida que la empresa ha ido cambiando hacia un modalidad de trabajo híbrido, Mynet necesitaba garantizar acceso seguro a las aplicaciones SaaS y otros recursos sin tener que depender de una VPN.

La empresa implementó Cloudflare Access para proporcionar acceso seguro a la consola en la nube y a las aplicaciones SaaS, así como a las herramientas de back-office, todo ello con inicio de sesión único (SSO). Como resultado, Mynet ha agilizado el acceso remoto, ha mejorado el rendimiento para los usuarios y ha reforzado la seguridad.