Las aplicaciones SaaS proporcionan la flexibilidad y la agilidad que necesitas para dar soporte a tus usuarios híbridos. Sin embargo, el uso de aplicaciones SaaS y de herramientas de IA no autorizadas puede plantear nuevos riesgos de seguridad.

La plataforma SASE de Cloudflare simplifica la gestión del acceso a aplicaciones SaaS, incluidas las herramientas de IA generativa y colaboración moderna, desde cualquier lugar del mundo. Puedes aumentar la visibilidad del uso de las aplicaciones, controlar estrictamente el acceso y proteger los datos, al tiempo que garantizas que tus usuarios disponen de las herramientas que necesitan para ser productivos.

LA DIFERENCIA DE CLOUDFLARE
icon Eyeball
Mejora la visibilidad

Identifica todas las aplicaciones SaaS que utilizan tus usuarios. Gestiona los elementos de Shadow IT y el uso de herramientas de IA generativa, al tiempo que refuerzas la protección de datos y garantizas la conformidad normativa.

Icono de protección con escudo de seguridad
Refuerza el control de acceso

Recupera el control sobre el acceso a las aplicaciones SaaS. Limita el uso de herramientas no autorizadas por parte de los empleados o redirígelos a aplicaciones aprobadas o recursos alternativos.

DLP icon
Evita las fugas de datos

Reduce el riesgo de filtración de datos a través de aplicaciones SaaS e IA, y evita que los usuarios compartan datos confidenciales y regulados.

Icon - validate refresh
Simplifica las operaciones de seguridad

Reduce el trabajo manual con una estrategia de acceso modernizada. Aplica políticas de acceso coherentes en todos los recursos de Internet a la vez que mantienes una visibilidad completa.

Cómo funciona

Gestiona Shadow IT e IA con la plataforma SASE de Cloudflare

Secure SaaS access application - Diagram

Cloudflare te permite detectar el uso de herramientas SaaS y de IA en tu organización. Averigua quién utiliza qué herramientas, cuándo y desde dónde, y luego adopta medidas desde un panel de control centralizado.

Icon of a magnifying glass
Visualiza el estado actual

Revisa una vista detallada y por categorías de la actividad de las aplicaciones en herramientas SaaS y de IA. Consulta las tendencias generales de uso para definir tus medidas de seguridad.

bot scores orange
Controla el uso de la aplicación

Marca los estados de aprobación de cada aplicación para distinguir las herramientas y aplicaciones autorizadas de las no autorizadas y las que aún están en revisión.

Shield with arrow icon
Implementa protecciones en línea

Aplica políticas de seguridad para bloquear herramientas no autorizadas, redirige a los empleados a espacios de aplicaciones aprobadas o recursos alternativos, o restringe el uso.

cloudflare dlp
Evitar la pérdida de datos

Implementa reglas de DLP, restringe acciones como la carga de archivos o aísla las sesiones de las aplicaciones que aún se están revisando para reducir el riesgo de exposición de datos.

Mynet ofrece acceso seguro a las aplicaciones SaaS con Cloudflare

Mynet, que ofrece experiencias de juegos móviles en nombre de sus creadores, ha acumulado una cartera de primer nivel de más de 80 títulos. A medida que la empresa ha ido cambiando hacia un modalidad de trabajo híbrido, Mynet necesitaba garantizar acceso seguro a las aplicaciones SaaS y otros recursos sin tener que depender de una VPN.

La empresa implementó Cloudflare Access para proporcionar acceso seguro a la consola en la nube y a las aplicaciones SaaS, así como a las herramientas de back-office, todo ello con inicio de sesión único (SSO). Como resultado, Mynet ha agilizado el acceso remoto, ha mejorado el rendimiento para los usuarios y ha reforzado la seguridad.

"Cloudflare ha agilizado la forma en que implementamos los controles de acceso en toda la organización. El tiempo y el dinero que ahorramos se destinan a seguir mejorando nuestros servicios".

—Grupo de seguridad, Mynet

¿Quieres que hablemos de tus necesidades para hacer frente a la Shadow IT?

¿Por qué Cloudflare?

La conectividad cloud de Cloudflare simplifica la gestión de los elementos de Shadow IT y la IA

Con la plataforma unificada de servicios nativos de nube de Cloudflare, puedes recuperar la visibilidad y el control sobre el acceso interno como parte de una estrategia SASE.

Ease of use orange
Implementación más sencilla

Añade rápidamente nuevas aplicaciones y usuarios con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva mediante API y Terraform.

speed performance blue rocket - icon
Experiencia del usuario final

Consigue un rendimiento constante y de baja latencia en cualquier lugar, con servicios de seguridad diseñados para funcionar en todos los centros de datos de Cloudflare.

Cloud multi orange
Arquitectura ágil

Mejora la implementación de SASE de forma más eficiente con un único panel de control y servicios componibles y nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Protección integrada

Consolida las soluciones específicas existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas para modernizar la seguridad y las redes.

