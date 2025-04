Copiar enlace del artículo

¿Cuáles son los tipos diferentes de servidor de DNS?

Todos los servidores DNS forman parte de alguna de las siguientes cuatro categorías: solucionadores recursivos, servidores de nombres raíz, servidores de nombres de primer nivel y servidores de nombres autoritativos. En una búsqueda clásica de DNS (cuando no hay almacenamiento en caché en juego), hay cuatro servidores de DNS que trabajan juntos en armonía para completar la tarea de entregar la dirección IP al cliente para un dominio específico (el cliente generalmente es un solucionador stub - un solucionador simple integrado en un sistema operativo).

¿Qué es un solucionador recursivo de DNS?

Un solucionador recursivo (también conocido como recursor de DNS) es la primera parada en una consulta DNS. El solucionador recursivo actúa como intermediario entre un cliente y un servidor de nombres DNS. Tras recibir una consulta DNS de un cliente web, un solucionador recursivo responderá con datos almacenados en caché o enviará una solicitud a un servidor de nombres raíz, seguida de otra solicitud a un servidor de nombres de primer nivel, y luego una última solicitud a un servidor de nombres autoritativos. Después de recibir una respuesta del servidor de nombres autoritativos que contiene la dirección IP solicitada, el solucionador recursivo envía una respuesta al cliente.

Durante este proceso, el solucionador recursivo almacenará en caché la información recibida de los servidores de nombres autoritativos. Cuando un cliente solicite la dirección IP de un nombre de dominio solicitado recientemente por otro cliente, el solucionador puede eludir el proceso de comunicación con los servidores de nombres y enviar al cliente simplemente el registro solicitado desde su caché.

La mayoría de los usuarios de internet usan un solucionador recursivo ofrecido por sus ISP, pero hay otras opciones disponibles, por ejemplo 1.1.1.1 de Cloudflare.

¿Qué es un servidor de nombres raíz de DNS?

Los 13 servidores de nombres raíz de DNS los conocen todos los solucionadores recursivos y son la primera parada de un solucionador recursivo al buscar registros DNS. Un servidor raíz acepta una consulta de solucionador recursivo que incluye un nombre de dominio, y el servidor de nombres raíz responde dirigiendo al solucionador recursivo a un servidor de nombres de primer nivel basado en la extensión de ese dominio (.com, .net, .org, etc.). Los servidores de nombres raíz los supervisa una organización sin ánimo de lucro conocida como Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN).

Ten en cuenta que aunque haya 13 nombres del servidor raíz, eso no implica que haya solo 13 máquinas en el sistema del servidor de nombres raíz. Hay 13 tipos de nombres del servidor raíz, pero hay múltiples copias de cada uno a lo largo de todo el mundo, que usan enrutamiento Anycast para ofrecer respuestas rápidas. Si añadiste todos los casos de servidores de nombres raíz, tendrías 600 servidores diferentes.

¿Qué es un servidor de nombres de dominios de primer nivel?

Un servidor de nombres de dominios de primer nivel mantiene información para todos los nombres de dominio que comparten una extensión de dominio común, tal como .com, .net, o cualquiera que venga tras el último punto en una url. Por ejemplo, un servidor de nombres de primer nivel .com contiene información para todos los sitios web que terminen en ".com". Si un usuario buscara google.com después de recibir una respuesta de servidor de nombres raíz, el solucionador recursivo enviaría entonces una consulta a un servidor de nombres .com de primer nivel, que respondería señalando al servidor de nombres autoritativo (ver a continuación) para el dominio.

La gestión de servidores de nombres de dominios de primer nivel la realiza la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), que es una rama de la ICANN. La IANA divide los servidores de primer nivel en dos grupos principales:

Dominios de primer nivel genéricos: Estos son dominios que no son específicos de países, algunos de los dominios de nivel superior genéricos más conocidos son .com, .org, .net, .edu, y .gov.

Dominios de primer nivel de código de país: Estos incluyen todos los dominios que sean específico de un país o estado. Por ejemplo: .uk, .us, .ru y .jp.

De hecho, existe una tercera categor´ía para dominios de infraestructura, pero rara vez se usa. Esta categoría se creó para el dominio .arpa, que era un dominio de transición usado en la creación del DNS moderno; su relevancia actual es principalmente histórica.

¿Qué es un servidor de nombres autoritativos?

Cuando un solucionador recursivo recibe una respuesta de un servidor de nombres de primer nivel, esa respuesta dirigirá al solucionador a un servidor de nombres autoritativo. El servidor de nombres autoritativo suele ser el último paso del solucionador en el recorrido a una dirección IP. El servidor de nombres autoritativos incluye información específica para el nombre de dominio al que sirve (p. ej. google.com) y puede ofrecer un solucionador recursivo con la dirección IP de ese servidor encontrada en el registro DNS A, o si el dominio tiene un registro CNAME (alias), ofrecerá al solucionador recursivo un dominio de alias, en cuyo punto el solucionador recursivo tendrá que realizar una nueva búsqueda de DNS para obtener un registro desde un servidor de nombres autoritativo (a menudo un registro A que incluye una dirección IP). El DNS de Cloudflare distribuye servidores de nombres autoritativos, que vienen acompañados de enrutamiento Anycast para hacerlos más confiables.