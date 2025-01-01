DNS 服务器类型

四种不同类型的 DNS 服务器必须协同工作来提供单个网页。

学习目标

阅读本文后，您将能够：

  • 识别这四种类型的 DNS 服务器
  • 了解它们如何协同工作来完成 DNS 请求

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DNS 服务器有哪些不同类型？

所有 DNS 服务器都属于以下四个类别之一：递归解析器、根域名服务器、TLD 域名服务器和权威性域名服务器。在典型 DNS 查找中（当没有正在进行的高速缓存时），这四个 DNS 服务器协同工作来完成将指定IP 地址提供给客户端的任务（客户端通常是一个存根解析器 - 内置于操作系统的简单解析器）。

什么是 DNS 递归解析器？

DNS 递归解析器

递归解析器（也称为 DNS 解析器）是 DNS 查询中的第一站。递归解析器作为客户端与 DNS 域名服务器的中间人。从 Web 客户端收到 DNS 查询后，递归解析器将使用缓存的数据进行响应，或者将向根域名服务器发送请求，接着向 TLD 域名服务器发送另一个请求，然后向权威性域名服务器发送最后一个请求。收到来自包含已请求 IP 地址的权威性域名服务器的响应后，递归解析器将向客户端发送响应。

在此过程中，递归解析器将缓存从权威性域名服务器收到的信息。当一个客户端请求的域名 IP 地址是另一个客户端最近请求的 IP 地址时，解析器可绕过与域名服务器进行通信的过程，并仅从第二个客户端的缓存中为第一个客户端提供所请求的记录。

大多数互联网用户使用他们 ISP 提供的递归解析器，但还有其他可用选择；例如 Cloudflare 的 1.1.1.1

什么是 DNS 根域名服务器？

DNS 根域名服务器

每个递归解析器都知道 13 个 DNS 根域名服务器，它们是递归解析器搜寻 DNS 记录的第一站。根服务器接受包含域名的递归解析器的查询，根域名服务器根据该域的扩展名（.com、.net、.org 等），通过将递归解析器定向到 TLD 域名服务器进行响应。根域名服务器由一家名为互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）的非营利组织进行监督。

注意，尽管有 13 个根域名服务器，但这并不意味着根域名服务器系统中只有 13 台计算机。根域名服务器有 13 种类型，但在世界各地每个类型都有多个副本，它们使用 Anycast 路由来提供快速响应。如果您将根域名服务器的所有实例加在一起，您将有 600 台不同的服务器。

什么是 TLD 域名服务器？

DNS TLD 域名服务器

TLD 域名服务器维护共享通用域扩展名的所有域名的信息，例如 .com、.net 或 url 中最后一个点之后的任何内容。例如，.com TLD 域名服务器包含以“.com”结尾的每个网站的信息。如果用户正在搜索 google.com，则在收到来自根域名服务器的响应后，递归解析器将向 .com TLD 域名服务器发送查询，后者将通过针对该域的权威性域名服务器（见下文）进行响应。

TLD 域名服务器的管理由互联网编号分配机构（IANA）加以处理，其为 ICANN 的一个分支机构。IANA 将 TLD 服务器分为两个主要组：

  • 通用顶级域：这些是非特定国家/地区的域，一些最知名的通用 TLD 包括 .com、.org、.net、.edu 和 .gov。
  • 国家/地区代码顶级域：这些包括特定于某个国家/地区或州的任何域。例如，uk、.us、.ru 和 .jp 等。

对于基础设施域实际上存在第三个类别，但该类别几乎从不使用。此类别是为 .arpa 域创建的，该域是在创建新式 DNS 时使用的过渡域；其当今主要是具有历史意义。

什么是权威性域名服务器？

DNS 权威性域名服务器

当递归解析器收到来自 TLD 域名服务器的响应时，该响应会将解析器定向到权威性域名服务器。权威性域名服务器通常是解析器查找 IP 地址过程中的最后一步。权威名称服务器包含特定于其服务域名的信息（例如，google.com）权威性域名服务器包含特定于其所服务的域名的信息（例如 google.com），并且它可为递归解析器提供在 DNS A 记录中找到的服务器的 IP 地址，或者如果该域具有 CNAME 记录（别名），它将为递归解析器提供一个别名域，这时递归解析器将必须执行全新 DNS 查找，以便从权威性域名服务器获取记录（通常为包含 IP 地址的 A 记录）。Cloudflare DNS 分发权威性域名服务器，这些域名服务器带有 Anycast 路由，可使其变得更可靠。

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