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Zuverlässigkeit

Eines der größten autoritativen DNS-Netzwerke weltweit.

Unser DNS-Dienst basiert auf dem globalen Anycast-Netzwerk von Cloudflare und löst jeden Tag 61 Milliarden DNS-Abfragen auf. Und es werden immer mehr. Millionen von Websites und Webapplikationen, darunter bekannte E-Commerce-Websites, Regierungsbehörden und Unternehmen, sorgen mit Cloudflare DNS dafür, dass sie stets online und für alle Benutzer weltweit verfügbar sind.

Abbildung eines Gebäudes und der umgebenden Infrastruktur

Das sagen unsere Kunden

Gateway-Produkt – Platzhalter

„Meiner Meinung nach ist Cloudflare das Beste, was dem Web in letzter Zeit und dem ganzen Internet im weiteren Sinne passiert ist. Die Infrastruktur von Cloudflare ist riesig und die Architektur und Innovationsgeschwindigkeit sind beeindruckend.“

-Chris Holland, Director of Technology bei Luxury Link

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Erkunden Sie die Produktpalette

Die Gewährleistung der Verfügbarkeit Ihrer Internet-Objekte ist genauso wichtig wie der Schutz vor böswilligen Anfragen. Durch Einsatz des enormen Cloudflare-Netzwerks müssen Sie sich nicht mehr nur auf einige Server verlassen. Jetzt sorgen Tausende Computer auf der ganzen Welt dafür, dass Besucher Ihre Inhalte erreichen.

Symbol für clientlosen Zugriff
DNS

Der DNS-Dienst von Cloudflare basiert auf demselben Netzwerk aus 330 Rechenzentren, auf dem auch unser DDoS- und unser CDN-Dienst basieren. So werden nicht nur DNS-Auflösungszeiten verbessert, sondern auch DNS-bezogene Angriffe und Ausfälle beseitigt.

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Rakete zur Performance-Beschleunigung – Symbol
China-Netzwerk

Der China-Service von Cloudflare optimiert Internetverbindungen auf dem chinesischen Festland, sodass die Nutzung für Besucher in China erheblich verbessert wird.

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Vorhersehbare Bandbreitenkosten

Wir sind der Meinung, dass Ihre monatliche Rechnung nie Überraschungen enthalten sollte. Dank unserer Flatrate-Preisstruktur werden Ihre CDN- und DDoS-Bandbreitenkosten vorhersehbar.

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