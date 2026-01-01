Zuverlässigkeit
Eines der größten autoritativen DNS-Netzwerke weltweit.
Unser DNS-Dienst basiert auf dem globalen Anycast-Netzwerk von Cloudflare und löst jeden Tag 61 Milliarden DNS-Abfragen auf. Und es werden immer mehr. Millionen von Websites und Webapplikationen, darunter bekannte E-Commerce-Websites, Regierungsbehörden und Unternehmen, sorgen mit Cloudflare DNS dafür, dass sie stets online und für alle Benutzer weltweit verfügbar sind.
Das sagen unsere Kunden
„Meiner Meinung nach ist Cloudflare das Beste, was dem Web in letzter Zeit und dem ganzen Internet im weiteren Sinne passiert ist. Die Infrastruktur von Cloudflare ist riesig und die Architektur und Innovationsgeschwindigkeit sind beeindruckend.“
-Chris Holland, Director of Technology bei Luxury Link
Erkunden Sie die Produktpalette
Die Gewährleistung der Verfügbarkeit Ihrer Internet-Objekte ist genauso wichtig wie der Schutz vor böswilligen Anfragen. Durch Einsatz des enormen Cloudflare-Netzwerks müssen Sie sich nicht mehr nur auf einige Server verlassen. Jetzt sorgen Tausende Computer auf der ganzen Welt dafür, dass Besucher Ihre Inhalte erreichen.
DNS
Der DNS-Dienst von Cloudflare basiert auf demselben Netzwerk aus 330 Rechenzentren, auf dem auch unser DDoS- und unser CDN-Dienst basieren. So werden nicht nur DNS-Auflösungszeiten verbessert, sondern auch DNS-bezogene Angriffe und Ausfälle beseitigt.
China-Netzwerk
Der China-Service von Cloudflare optimiert Internetverbindungen auf dem chinesischen Festland, sodass die Nutzung für Besucher in China erheblich verbessert wird.