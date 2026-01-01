Eines der größten autoritativen DNS-Netzwerke weltweit.

Unser DNS-Dienst basiert auf dem globalen Anycast-Netzwerk von Cloudflare und löst jeden Tag 61 Milliarden DNS-Abfragen auf. Und es werden immer mehr. Millionen von Websites und Webapplikationen, darunter bekannte E-Commerce-Websites, Regierungsbehörden und Unternehmen, sorgen mit Cloudflare DNS dafür, dass sie stets online und für alle Benutzer weltweit verfügbar sind.