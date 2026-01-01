Fiabilité
L’un des plus vastes réseaux DNS faisant autorité dans le monde.
Le réseau Anycast mondial de Cloudflare sous-tend notre service DNS en résolvant 61 milliards de requêtes DNS par jour, nombre qui ne cesse d'augmenter. Des millions de propriétés Internet, notamment celles de grands noms de l'e-commerce, d'institutions gouvernementales et d'entreprises, utilisent le DNS de Cloudflare afin de s'assurer que leur site web reste toujours en ligne et disponible pour les utilisateurs du monde entier
Ce que nos clients en disent
« Globalement, je pense que Cloudflare est la meilleure chose qui soit arrivée au Web récemment, et par extension, à Internet au sens large. L’infrastructure de Cloudflare est exceptionnelle et son architecture et son rythme d’innovation sont tout simplement impressionnants. »
- Chris Holland
Director of Technology chez Luxury Link
Découvrez notre gamme de produits
Garantir la disponibilité de vos ressources Internet est tout aussi important que les protéger des requêtes malveillantes. Exploiter le réseau de périmètre massif de Cloudflare signifie que, plutôt que de s’appuyer seulement sur une poignée de serveurs, vous disposez désormais de milliers de machines dans le monde, ce qui permet à vos visiteurs d’atteindre assurément votre contenu.
DNS
Le service DNS de Cloudflare bénéfice de la puissance du même réseau composé de 330 datacenters que celui qui fournit nos services DDoS et CDN. Cette puissance améliore non seulement les temps de résolution DNS et fait que les attaques et les pannes liées aux services DNS appartiennent désormais au passé.
Réseau Chine
Le service Chine de Cloudflare optimise les connexions Internet en Chine continentale et améliore de manière spectaculaire l'expérience de navigation des internautes chinois.