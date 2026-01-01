Garantir la disponibilité de vos ressources Internet est tout aussi important que les protéger des requêtes malveillantes. Exploiter le réseau de périmètre massif de Cloudflare signifie que, plutôt que de s’appuyer seulement sur une poignée de serveurs, vous disposez désormais de milliers de machines dans le monde, ce qui permet à vos visiteurs d’atteindre assurément votre contenu.