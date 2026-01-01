Fiabilidad
Una de las redes de DNS autoritativas más grandes del mundo.
La red global Anycast de Cloudflare alimenta nuestro servicio de DNS y responde a la creciente cifra de 61 mil millones de solicitudes de DNS al día. Millones de propiedades de Internet, entre las que se incluyen importantes sitios de comercio electrónico, agencias gubernamentales y empresas, usan el servicio de DNS de Cloudflare para garantizar que sus sitios web estén en línea y siempre disponibles para cualquier persona en todo el mundo.
Qué dicen nuestros clientes
“En general, creo que Cloudflare es lo mejor que le ha pasado a la Web recientemente y, por extensión, a Internet en sentido amplio. La infraestructura de Cloudflare es asombrosa, y la arquitectura y el ritmo de innovación son sencillamente impresionantes”.
Chris Holland
Director de Tecnología de Luxury Link
Explorar el conjunto de productos
Asegurar la disponibilidad de sus recursos de Internet es tan importante como protegerlos de las solicitudes maliciosas. Al aprovechar la enorme red perimetral de Cloudflare, en lugar de depender de tan solo unos cuantos servidores, cuenta con miles de equipos en todo el mundo que garantizan que los visitantes puedan acceder a sus contenidos.
DNS
El servicio de DNS de Cloudflare está alimentado por la misma red compuesta por 330 centros de datos que respalda nuestros servicios DDoS y CDN. Esto no solo mejora los tiempos de resolución de DNS, sino que también relega al pasado los ataques e interrupciones relacionados con el DNS.
Red China
El servicio de Cloudflare de China optimiza las conexiones a Internet en la China continental, lo que mejora de forma considerable la experiencia de los visitantes de este país.