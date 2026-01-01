Una de las redes de DNS autoritativas más grandes del mundo.

La red global Anycast de Cloudflare alimenta nuestro servicio de DNS y responde a la creciente cifra de 61 mil millones de solicitudes de DNS al día. Millones de propiedades de Internet, entre las que se incluyen importantes sitios de comercio electrónico, agencias gubernamentales y empresas, usan el servicio de DNS de Cloudflare para garantizar que sus sitios web estén en línea y siempre disponibles para cualquier persona en todo el mundo.