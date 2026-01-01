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Affidabilità

Una delle più grandi reti DNS autorevoli al mondo

La rete Anycast globale di Cloudflare è il centro nevralgico del nostro servizio DNS, capace di risolvere 61 miliardi di query DNS al giorno. Milioni di proprietà Internet, tra cui noti siti di e-commerce, enti pubblici e imprese, utilizzano il servizio DNS di Cloudflare per avere la certezza che i propri siti internet siano sempre online e disponibili per qualsiasi utente nel mondo.

Illustrazione di un edificio e delle infrastrutture circostanti

Cosa dicono i clienti

Prodotto Gateway - segnaposto

"Nel complesso ritengo che Cloudflare sia la cosa migliore accaduta al Web da lungo tempo, se non addirittura a Internet. L'infrastruttura di Cloudflare è sbalorditiva e l'architettura e il ritmo dell'innovazione sono semplicemente impressionanti."

- Chris Holland
Direttore della tecnologia per Luxury Link

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Garantire la disponibilità delle tue proprietà Internet è importante quanto proteggerle da richieste dannose. L'utilizzo della vasta rete perimetrale di Cloudflare fa sì che tu, anziché fare affidamento su pochissimi server, abbia a disposizione centinaia di computer in tutto il mondo, garantendo ai tuoi visitatori l’accesso sicuro ai tuoi contenuti.

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DNS

Il servizio DNS di Cloudflare è alimentato dalla stessa rete di 330 datacenter che gestisce i nostri servizi DDoS e CDN. Questo non solo migliora i tempi di risoluzione DNS, ma fa sì che gli attacchi al DNS e i relativi disservizi siano ormai un ricordo del passato.

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China Network

Il servizio cinese di Cloudflare ottimizza le connessioni Internet nella Cina continentale, migliorando sensibilmente l'esperienza di visualizzazione per gli utenti del paese.

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Costi di banda prevedibili

Crediamo fermamente che la tua fatturazione mensile non debba riservarti nessuna sorpresa. La nostra struttura di prezzo a tariffa fissa rende prevedibili le spese della larghezza di banda CDN e DDoS

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