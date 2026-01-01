Affidabilità
Una delle più grandi reti DNS autorevoli al mondo
La rete Anycast globale di Cloudflare è il centro nevralgico del nostro servizio DNS, capace di risolvere 61 miliardi di query DNS al giorno. Milioni di proprietà Internet, tra cui noti siti di e-commerce, enti pubblici e imprese, utilizzano il servizio DNS di Cloudflare per avere la certezza che i propri siti internet siano sempre online e disponibili per qualsiasi utente nel mondo.
Cosa dicono i clienti
"Nel complesso ritengo che Cloudflare sia la cosa migliore accaduta al Web da lungo tempo, se non addirittura a Internet. L'infrastruttura di Cloudflare è sbalorditiva e l'architettura e il ritmo dell'innovazione sono semplicemente impressionanti."
- Chris Holland
Direttore della tecnologia per Luxury Link
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Garantire la disponibilità delle tue proprietà Internet è importante quanto proteggerle da richieste dannose. L'utilizzo della vasta rete perimetrale di Cloudflare fa sì che tu, anziché fare affidamento su pochissimi server, abbia a disposizione centinaia di computer in tutto il mondo, garantendo ai tuoi visitatori l’accesso sicuro ai tuoi contenuti.
DNS
Il servizio DNS di Cloudflare è alimentato dalla stessa rete di 330 datacenter che gestisce i nostri servizi DDoS e CDN. Questo non solo migliora i tempi di risoluzione DNS, ma fa sì che gli attacchi al DNS e i relativi disservizi siano ormai un ricordo del passato.
China Network
Il servizio cinese di Cloudflare ottimizza le connessioni Internet nella Cina continentale, migliorando sensibilmente l'esperienza di visualizzazione per gli utenti del paese.