Confiabilidade
Uma das maiores redes de DNS autoritativas do mundo.
A rede Anycast global da Cloudflare alimenta o nosso serviço de DNS e resolve um número crescente de consultas de DNS por dia, da ordem de 61 bilhões. Milhões de ativos da internet, inclusive os principais sites de comércio eletrônico, órgãos governamentais e empresas, usam o DNS da Cloudflare para garantir que seus sites permaneçam on-line e sempre disponíveis para todo mundo, no mundo inteiro.
O que nossos clientes dizem
"Eu creio que a Cloudflare é o que aconteceu de melhor à Web recentemente e, consequentemente, à Internet em geral. A infraestrutura da Cloudflare é surpreendente, e são simplesmente admiráveis a sua arquitetura e ritmo de inovação."
-Chris Holland
Director of Technology da Luxury Link
Explorar o pacote de produtos
Garantir a disponibilidade dos nossos ativos da Internet é tão importante quanto protegê-los de solicitações mal-intencionadas. Aproveitar a enorme rede de borda da Cloudflare significa que, em vez de contar apenas com um pequeno grupo de servidores, você terá milhares de máquinas em todo o mundo para garantir que visitantes possam acessar o seu conteúdo.
DNS
O serviço de DNS da Cloudflare é alimentado pela mesma rede de 330 data centers que opera os nossos serviços de CDN e proteção contra DDoS. O recurso não apenas reduz os tempos de resolução do DNS, como também transforma as interrupções de serviço e ataques relacionados ao DNS em coisas do passado.
China Network
O serviço China da Cloudflare otimiza conexões com a internet na China continental, aprimorando drasticamente a experiência de exibição dos visitantes na China.