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Confiabilidade

Uma das maiores redes de DNS autoritativas do mundo.

A rede Anycast global da Cloudflare alimenta o nosso serviço de DNS e resolve um número crescente de consultas de DNS por dia, da ordem de 61 bilhões. Milhões de ativos da internet, inclusive os principais sites de comércio eletrônico, órgãos governamentais e empresas, usam o DNS da Cloudflare para garantir que seus sites permaneçam on-line e sempre disponíveis para todo mundo, no mundo inteiro.

Ilustração de um edifício e sua infraestrutura circundante

O que nossos clientes dizem

Produto Gateway - espaço reservado

"Eu creio que a Cloudflare é o que aconteceu de melhor à Web recentemente e, consequentemente, à Internet em geral. A infraestrutura da Cloudflare é surpreendente, e são simplesmente admiráveis a sua arquitetura e ritmo de inovação."

-Chris Holland
Director of Technology da Luxury Link

Logotipo da Japan Airlines branco
Logotipo da Indeed branco
Logotipo da Ziff Davis branco
Logotipo da Delivery Hero branco
Logotipo da Werner branco
Logotipo da Canva branco
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Explorar o pacote de produtos

Garantir a disponibilidade dos nossos ativos da Internet é tão importante quanto protegê-los de solicitações mal-intencionadas. Aproveitar a enorme rede de borda da Cloudflare significa que, em vez de contar apenas com um pequeno grupo de servidores, você terá milhares de máquinas em todo o mundo para garantir que visitantes possam acessar o seu conteúdo.

Ícone de acesso sem cliente
DNS

O serviço de DNS da Cloudflare é alimentado pela mesma rede de 330 data centers que opera os nossos serviços de CDN e proteção contra DDoS. O recurso não apenas reduz os tempos de resolução do DNS, como também transforma as interrupções de serviço e ataques relacionados ao DNS em coisas do passado.

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Foguete de aceleração de desempenho - ícone
China Network

O serviço China da Cloudflare otimiza conexões com a internet na China continental, aprimorando drasticamente a experiência de exibição dos visitantes na China.

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Custos de largura de banda previsíveis

Acreditamos que você nunca deve ser surpreendido ao receber sua fatura mensal. Nosso valor fixo torna seus gastos com largura de banda de CDN e DDoS previsíveis

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