Garantir a disponibilidade dos nossos ativos da Internet é tão importante quanto protegê-los de solicitações mal-intencionadas. Aproveitar a enorme rede de borda da Cloudflare significa que, em vez de contar apenas com um pequeno grupo de servidores, você terá milhares de máquinas em todo o mundo para garantir que visitantes possam acessar o seu conteúdo.