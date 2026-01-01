세계에서 가장 규모가 크고 신뢰할 수 있는 DNS 네트워크 중 하나입니다.

Cloudflare의 DNS 서비스를 구동하는 글로벌 Anycast 네트워크는 매일 61B(십억) 개의 DNS 쿼리를 처리하며, 이 쿼리의 양은 점점 증가하고 있습니다. 주요 전자 상거래 사이트, 정부 기관 및 기업을 비롯한 수백만 개의 인터넷 웹사이트가 건전성을 유지하여 전 세계 어디에서든 원활히 사용할 수 있게 할 목적으로 Cloudflare DNS를 이용합니다.