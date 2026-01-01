신뢰성
세계에서 가장 규모가 크고 신뢰할 수 있는 DNS 네트워크 중 하나입니다.
Cloudflare의 DNS 서비스를 구동하는 글로벌 Anycast 네트워크는 매일 61B(십억) 개의 DNS 쿼리를 처리하며, 이 쿼리의 양은 점점 증가하고 있습니다. 주요 전자 상거래 사이트, 정부 기관 및 기업을 비롯한 수백만 개의 인터넷 웹사이트가 건전성을 유지하여 전 세계 어디에서든 원활히 사용할 수 있게 할 목적으로 Cloudflare DNS를 이용합니다.
고객 후기
“대체로 제 최근 기억과 인터넷 전반으로 확장해보면 Cloudflare가 웹에 일어날 수 있는 가장 좋은 일이라고 생각합니다.” Cloudflare의 인프라는 매우 놀라우며 아키텍처와 혁신의 속도가 아주 인상적입니다.”
-Chris Holland
기술 이사, Luxury Link
제품군 살펴보기
인터넷 속성의 가용성을 보장하는 것은 인터넷 속성을 악의적인 요청으로부터 보호하는 것만큼이나 중요한 문제입니다. Cloudflare의 대규모 에지 네트워크를 활용하면 몇 대의 서버에 의존하는 대신 전 세계에 수천 대의 컴퓨터를 보유하게 되므로 방문자가 콘텐츠에 쉽게 도달할 수 있습니다.
DNS
Cloudflare의 DNS 서비스는 당사의 DDoS 및 CDN 서비스를 구동하는 330개의 동일한 데이터 센터 네트워크를 통해 제공됩니다. 이는 DNS 확인 시간을 향상할 뿐만 아니라 DNS 관련된 공격과 중단도 제거합니다.