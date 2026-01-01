信頼性
世界最大級の権威DNSネットワーク
当社のDNSサービスはCloudflareのグローバルエニーキャストネットワークで稼働し、1日あたり610億ものDNSクエリーを解決しており、その数は増え続けています。主要な電子商取引サイト、政府機関、企業を含む、数百万ものインターネットプロパティが、Cloudflare DNSを使用して、Webサイトがオンラインで世界中の誰でも常に利用できる状態に保っています。
お客様の声
「総体的に、CloudflareはWebの世界、あるいはその延長としてインターネット全体においても、最近の記憶の中で最高の出来事だと確信しています。 Cloudflareのインフラストラクチャは圧倒的であり、イノベーションの速さは実に素晴らしいものがあります。」
-Chris Holland
Luxury Link、テクノロジー部門ディレクター
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インターネットプロパティの可用性を確保することは、それらを悪意のあるリクエストから保護することと同じくらい重要です。 Cloudflareの大規模なエッジネットワークを活用することは、わずかな数のサーバーに依存する代わりに、全世界に何千ものマシンを持ち、訪問者が確実にコンテンツにアクセスできることを意味します。
DNS
CloudflareのDNSサービスは、DDoS攻撃対策およびCDNサービスを支えているのと同じ330か所のデータセンターネットワークによって提供されます。これはDNSの解決時間を短縮するだけでなく、DNS関連の攻撃や停止を過去のものにします。