インターネットプロパティの可用性を確保することは、それらを悪意のあるリクエストから保護することと同じくらい重要です。 Cloudflareの大規模なエッジネットワークを活用することは、わずかな数のサーバーに依存する代わりに、全世界に何千ものマシンを持ち、訪問者が確実にコンテンツにアクセスできることを意味します。