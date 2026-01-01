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Confiabilidad

Una de las redes de DNS autoritativas más grandes del mundo.

La red global Anycast de Cloudflare impulsa nuestro servicio de DNS, resuelve 61 mil millones de consultas DNS al día, cifra que aumenta de forma constante. Millones de propiedades de Internet, entre las que se incluyen importantes sitios de comercio electrónico, agencias gubernamentales y empresas, usan el servicio de DNS de Cloudflare para garantizar que sus sitios web estén en línea y siempre disponibles para cualquier persona en todo el mundo.

Edificio y infraestructura circundante - Ilustración

Qué dicen nuestros clientes

Producto Gateway - marcador de posición

“En general, creo que Cloudflare es lo mejor que le ha pasado a la Web recientemente y, por extensión, a Internet en sentido amplio. La infraestructura de Cloudflare es asombrosa y la arquitectura y el ritmo de innovación son sencillamente impresionantes”.

-Chris Holland,
director de tecnología de Luxury Link

Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Delivery Hero - Logotipo blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue - blanco
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Delivery Hero - Logotipo blanco
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Más información sobre la gama de productos

Asegurar la disponibilidad de tus recursos de Internet es tan importante como protegerlos ante las solicitudes maliciosas. Al aprovechar la enorme red perimetral de Cloudflare, en lugar de depender de tan solo unos cuantos servidores, cuentas con miles de máquinas en todo el mundo que garantizan que los visitantes puedan acceder a tus contenidos.

Acceso sin cliente - Icono
Resolución de

El servicio DNS de Cloudflare está impulsado por la misma red de 330 centros de datos que respaldan a nuestros servicios DDoS y CDN. Esto no solo mejora los tiempos de resolución de DNS, sino que también relega al pasado los ataques y las interrupciones relacionados con el DNS.

Más información  
Cohete de aceleración del rendimiento - Icono
Red China

El servicio de Cloudflare de China optimiza las conexiones a Internet en China continental, lo que mejora de forma considerable la experiencia de los visitantes de este país.

Más información  
Icono de precio
Costes previsibles de ancho de banda

Creemos que muestra factura mensual nunca debería sorprenderte. Nuestra estructura de precios de tarifa plana permite que puedas prever tus gastos de ancho de banda de CDN y DDoS

Icono del escudo de seguridad de protección

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