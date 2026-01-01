Confiabilidad
Una de las redes de DNS autoritativas más grandes del mundo.
La red global Anycast de Cloudflare impulsa nuestro servicio de DNS, resuelve 61 mil millones de consultas DNS al día, cifra que aumenta de forma constante. Millones de propiedades de Internet, entre las que se incluyen importantes sitios de comercio electrónico, agencias gubernamentales y empresas, usan el servicio de DNS de Cloudflare para garantizar que sus sitios web estén en línea y siempre disponibles para cualquier persona en todo el mundo.
Qué dicen nuestros clientes
“En general, creo que Cloudflare es lo mejor que le ha pasado a la Web recientemente y, por extensión, a Internet en sentido amplio. La infraestructura de Cloudflare es asombrosa y la arquitectura y el ritmo de innovación son sencillamente impresionantes”.
-Chris Holland,
director de tecnología de Luxury Link
Más información sobre la gama de productos
Asegurar la disponibilidad de tus recursos de Internet es tan importante como protegerlos ante las solicitudes maliciosas. Al aprovechar la enorme red perimetral de Cloudflare, en lugar de depender de tan solo unos cuantos servidores, cuentas con miles de máquinas en todo el mundo que garantizan que los visitantes puedan acceder a tus contenidos.
Resolución de
El servicio DNS de Cloudflare está impulsado por la misma red de 330 centros de datos que respaldan a nuestros servicios DDoS y CDN. Esto no solo mejora los tiempos de resolución de DNS, sino que también relega al pasado los ataques y las interrupciones relacionados con el DNS.
Red China
El servicio de Cloudflare de China optimiza las conexiones a Internet en China continental, lo que mejora de forma considerable la experiencia de los visitantes de este país.