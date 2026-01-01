Una de las redes de DNS autoritativas más grandes del mundo.

La red global Anycast de Cloudflare impulsa nuestro servicio de DNS, resuelve 61 mil millones de consultas DNS al día, cifra que aumenta de forma constante. Millones de propiedades de Internet, entre las que se incluyen importantes sitios de comercio electrónico, agencias gubernamentales y empresas, usan el servicio de DNS de Cloudflare para garantizar que sus sitios web estén en línea y siempre disponibles para cualquier persona en todo el mundo.