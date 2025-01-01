複製文章連結

什麼是遠端程式碼執行？

遠端程式碼執行 (RCE) 攻擊是指攻擊者可在組織的電腦或網路上執行惡意程式碼的攻擊。執行攻擊者控制程式碼的能力可用於多種用途，包括部署其他惡意程式碼或竊取敏感性資料。

遠端程式碼執行 (RCE) 攻擊如何運作

遠端程式碼執行攻擊通常透過 Web 應用程式和網路基礎結構中的漏洞發生

遠端程式碼執行漏洞是軟體中的缺陷，允許攻擊者在目標系統上執行惡意程式碼。RCE 可使用數種類型的漏洞，包括下列範例：

資料隱碼漏洞： 不良的輸入清理功能會啟用資料隱碼漏洞，例如 SQL 資料隱碼攻擊或命令資料隱碼攻擊。如果使用者提供精心製作的惡意輸入，其提供的一些資料將被解譯為要執行的命令。這允許攻擊者強制易受攻擊的系統執行攻擊者提供的代碼。

不良的輸入清理功能會啟用資料隱碼漏洞，例如 SQL 資料隱碼攻擊或命令資料隱碼攻擊。如果使用者提供精心製作的惡意輸入，其提供的一些資料將被解譯為要執行的命令。這允許攻擊者強制易受攻擊的系統執行攻擊者提供的代碼。 不安全的還原序列化： 序列化透過將資料封裝成由收件者系統解壓縮的位元串，藉此簡化資料集的傳輸。但是，如果序列化資料的結構未妥善定義，攻擊者可能可以製作解壓縮時誤解的輸入。視資料的儲存和處理方式而定，這種錯誤解釋可能會讓攻擊者執行程式碼。

序列化透過將資料封裝成由收件者系統解壓縮的位元串，藉此簡化資料集的傳輸。但是，如果序列化資料的結構未妥善定義，攻擊者可能可以製作解壓縮時誤解的輸入。視資料的儲存和處理方式而定，這種錯誤解釋可能會讓攻擊者執行程式碼。 超出邊界寫入： 緩衝區是分配用於儲存資料的固定大小的記憶體片段。不安全的資料讀取或寫入可能會讓攻擊者將資料放置在會被解譯為程式碼或應用程式重要控制流程資訊的位置。

緩衝區是分配用於儲存資料的固定大小的記憶體片段。不安全的資料讀取或寫入可能會讓攻擊者將資料放置在會被解譯為程式碼或應用程式重要控制流程資訊的位置。 檔案管理：某些應用程式允許使用者將檔案上傳到伺服器。此項功能提供的存取權限可能會讓攻擊者上傳包含惡意程式碼的檔案，並誘騙應用程式執行該檔案。

惡意程式碼是攻擊者提供的代碼，旨在在目標系統上執行。RCE 漏洞僅會讓攻擊者以不同方式部署惡意程式碼。

因此，RCE 漏洞可用於實現許多與傳統惡意程式碼相同的目標。RCE 可用於在易受攻擊的系統上部署惡意程式碼、執行阻斷服務 (DoS) 攻擊，或存取儲存在系統上的敏感性資訊。

攻擊者如何使用 RCE

遠端程式碼執行非常危險，因為執行惡意程式碼的能力可為攻擊者提供多種選擇。RCE 漏洞可用於進一步常見攻擊的一些方式包括：

遠端存取： RCE 漏洞通常用於為攻擊者提供公司網路上的初始立足點，以便他們隨後可擴展。例如，RCE 漏洞可能會讓攻擊者竊取登入憑證，進而讓他們透過 VPN 進行網路存取。

RCE 漏洞通常用於為攻擊者提供公司網路上的初始立足點，以便他們隨後可擴展。例如，RCE 漏洞可能會讓攻擊者竊取登入憑證，進而讓他們透過 VPN 進行網路存取。 惡意程式碼部署： 雖然 RCE 漏洞允許執行程式碼，但此程式碼的範圍可能受到限制。為了解決此限制，攻擊者可能會使用 RCE 下載並執行其他更具破壞性的惡意程式碼。例如，RCE 可用於在易受攻擊的系統上下載和執行勒索軟體。

雖然 RCE 漏洞允許執行程式碼，但此程式碼的範圍可能受到限制。為了解決此限制，攻擊者可能會使用 RCE 下載並執行其他更具破壞性的惡意程式碼。例如，RCE 可用於在易受攻擊的系統上下載和執行勒索軟體。 資料竊取： RCE 漏洞可能會讓攻擊者在易受攻擊的應用程式內執行命令。這可能提供對敏感企業和客戶資料的檔案系統、資料庫和其他儲存體的存取權限。

RCE 漏洞可能會讓攻擊者在易受攻擊的應用程式內執行命令。這可能提供對敏感企業和客戶資料的檔案系統、資料庫和其他儲存體的存取權限。 資料銷毀： RCE 漏洞可能會讓攻擊者在資料庫內執行 DROP 命令，或在系統終端內執行程式碼。此存取權限提供了合法使用者擁有的刪除檔案的相同能力

RCE 漏洞可能會讓攻擊者在資料庫內執行 DROP 命令，或在系統終端內執行程式碼。此存取權限提供了合法使用者擁有的刪除檔案的相同能力 DoS 攻擊：超出邊界寫入漏洞會讓攻擊者覆寫關鍵程式碼，造成應用程式損毀。其他 RCE 漏洞可能會導致終止流程或刪除重要資料。

如何防止遠端程式碼執行

企業 Web 應用程式中的漏洞可能導致遠端程式碼執行攻擊。公司可以用來減少暴露於 RCE 攻擊的一些方法包括：

漏洞掃描： 結合靜態程式碼分析（識別眾所周知的漏洞模式）和動態分析（如模糊化）可以幫助開發人員識別並糾正 RCE 漏洞，然後再進行利用。

結合靜態程式碼分析（識別眾所周知的漏洞模式）和動態分析（如模糊化）可以幫助開發人員識別並糾正 RCE 漏洞，然後再進行利用。 更新和修補： RCE 漏洞可能在其所依賴的應用程式或第三方程式庫中被發現。立即套用更新和修補程式可減少利用易受攻擊的程式碼的視窗。

RCE 漏洞可能在其所依賴的應用程式或第三方程式庫中被發現。立即套用更新和修補程式可減少利用易受攻擊的程式碼的視窗。 輸入驗證： 大多數 RCE 漏洞涉及不良的輸入驗證，應用程式對使用者提供的資料進行假設。強大的輸入驗證可以消除大多數 RCE 漏洞的威脅。

大多數 RCE 漏洞涉及不良的輸入驗證，應用程式對使用者提供的資料進行假設。強大的輸入驗證可以消除大多數 RCE 漏洞的威脅。 網路監控：Web 應用程式和 API 保護 (WAAP) 解決方案可以偵測和阻止嘗試利用 RCE 漏洞。在 Web 應用程式前部署網路安全解決方案可以降低未修補漏洞的潛在風險。

使用 Cloudflare One 防止 RCE

隨著 Web 應用程式越來越多地轉移到基於雲端的託管，保護它們免受利用變得更加困難。Cloudflare Web 應用程式防火牆 使用大量的全球威脅情報來阻止遠端程式碼執行嘗試。

此外，Cloudflare 的安全存取服務邊緣 (SASE) 平台 Cloudflare One 可為內部企業應用程式提供強大的安全性和監控功能。