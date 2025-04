Copiar o link do artigo

O que é execução remota de código?

Um ataque de execução remota de código (RCE) é aquele em que um invasor pode executar código malicioso nos computadores ou na rede de uma organização. A capacidade de executar códigos controlados pelo invasor pode ser usada para várias finalidades, incluindo a implantação de malware adicional ou o roubo de dados confidenciais.

Como funcionam os ataques de execução remota de código (RCE)

Os ataques de execução remota de código geralmente ocorrem através de vulnerabilidades em aplicativos web e infraestrutura de rede.

As vulnerabilidades de execução remota de código são falhas no software que permitem que um invasor execute código malicioso em um sistema visado. Vários tipos de vulnerabilidades podem ser usados para a RCE, incluindo as seguintes:

Vulnerabilidades de injeção: uma vulnerabilidade de injeção, como injeção SQL ou injeção de comando, é habilitada por uma sanitização deficiente da entrada.Se um usuário fornecer uma entrada maliciosa e cuidadosamente elaborada, alguns de seus dados fornecidos serão interpretados como comandos a serem executados.Isto permite que o invasor force o sistema vulnerável a executar o código fornecido pelo invasor.

Malware é um código fornecido pelo invasor projetado para ser executado em um sistema visado. Uma vulnerabilidade RCE simplesmente permite que um invasor implante malware de diferentes maneiras.

Como resultado, as vulnerabilidades de RCE podem ser usadas para atingir muitos dos mesmos objetivos do malware tradicional. A RCE pode ser usada para implantar malware em um sistema vulnerável, executar um ataque de negação de serviço (DoS) ou acessar informações confidenciais armazenadas em um sistema.

Como os invasores podem usar a RCE

A execução remota de código é perigosa porque a capacidade de executar código malicioso fornece a um invasor uma variedade de opções. Algumas das maneiras pelas quais as vulnerabilidades de RCE podem ser usadas para promover ataques comuns incluem:

Acesso remoto: as vulnerabilidades de RCE são comumente usadas para dar a um invasor uma posição inicial em uma rede corporativa que pode ser expandida.Por exemplo, uma vulnerabilidade de RCE pode permitir que um invasor roube credenciais de login que permitiriam o acesso à rede por meio de uma VPN.

Como impedir a execução remota de código

Os ataques de execução remota de código são possibilitados por vulnerabilidades em aplicativos web corporativos. Alguns dos métodos que as empresas podem usar para reduzir sua exposição aos ataques de RCE incluem:

Verificação de vulnerabilidades: uma combinação de análise de código estático, para identificar padrões de vulnerabilidade conhecidos, e análise dinâmica como fuzzing pode ajudar os desenvolvedores a identificar e corrigir vulnerabilidades de RCE antes que possam ser exploradas.

Proteção contra RCE com o Cloudflare One

À medida que os aplicativos web mudam cada vez mais para hospedagem baseada em nuvem, protegê-los contra a exploração se torna mais difícil. O Firewall de Aplicativos Web da Cloudflare usa uma enorme variedade de inteligência global contra ameaças para bloquear tentativas remotas de execução de código.

Além disso, o Cloudflare One, a plataforma Serviço de Acesso Seguro de Borda (SASE) da Cloudflare, fornece segurança e monitoramento robustos para aplicativos corporativos internos.