什麼是安全營運中心 (SOC)？

安全營運中心（即 SOC）可透過識別、調查和補救威脅，協助組織避免攻擊。
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安全營運中心 (SOC)，也稱為資訊安全營運中心 (ISOC)，是一個專門的設施，安全專業人員可以在其中監控、分析和緩解潛在的網路威脅。由於現代組織的分佈式性質，「SOC」通常用於描述執行這些功能的安全工程師和分析師團隊。
雖然 SOC 的體系結構因組織而異，但它實現了幾個關鍵功能：
一般來說，一個組織仰賴單一內部 SOC 來管理和修復威脅，但是大型企業可能會在不同國家/地區維護多個 SOC（有時稱為全球安全營運中心或 GSOC），或者選擇聘請第三方的安全分析師和工程師團隊。
SOC 可以透過許多不同的方式進行設定，並且可能會根據組織的需求和能力而改變。一般來說，它的職責分為三個貯體：
資產清查：為了保護組織免受威脅並識別安全漏洞，SOC 需要對其系統、應用程式和資料的完整可見性，以及保護它們的安全工具。資產發現工具可用於執行清查過程。
漏洞評估：為了評估攻擊的潛在影響，SOC 可能會對組織的硬體和軟體進行定期測試，並使用結果來更新其安全政策或制定事件響應方案。
預防性維護：一旦 SOC 確定了組織基礎結構中的漏洞，就可以採取措施加強其安全狀態。這些措施可能包括更新防火牆、維護允許清單和封鎖清單、修補軟體，以及完善安全通訊協定和程序。
記錄收集和分析：SOC 收集組織網路上事件所產生的記錄資料（例如防火牆、入侵預防和偵測系統等記錄的事件)，然後分析這些記錄是否有任何異常或可疑活動。根據組織基礎結構的規模和複雜性，這可能是一個資源密集型過程，並且可以透過自動化工具來完成。
威脅監控：SOC 使用記錄資料，針對可疑活動和其他入侵指標 (IOC) 建立警示。IOC 是資料中的異常情況，例如網路流量不規則、系統檔案意外變更、未經授權的應用程式使用、奇怪的 DNS 要求或其他行為，表示可能會發生違規或其他惡意事件。
安全性資訊與事件管理 (SIEM)：SOC 通常與 SIEM 解決方案搭配使用，以自動化威脅防護和修復。SIEM 的常見功能包括：
事件回應與補救：發生攻擊時，SOC 通常會採取幾個步驟來減輕損壞並還原受影響的系統。這些措施可能包括隔離受感染的裝置、刪除遭到入侵的檔案、執行反惡意軟體，以及進行根本原因調查。SOC 可能會使用這些調查結果來改善現有的安全政策。
合規性報告：受到攻擊後，SOC 會通知相關機構遭到入侵的受保護資料的數量和類型，以協助組織遵循資料隱私權法規（例如 GDPR）。
在建立 SOC 時，組織有幾種選擇。SOC 最常見的類別包括：
網路營運中心（即 NOC）監督網路活動和威脅。NOC 團隊負責監控組織網路的健全狀況、預測和預防服務中斷、防禦攻擊，以及針對各種系統和軟體執行例行維護檢查。
與 SOC 不同的是，SOC 追蹤和緩解組織整個基礎結構中的惡意活動，而 NOC 專注於網路安全和效能。
Cloudflare 安全營運中心即服務將偵測和監控功能與關鍵安全技術相結合，例如 Web 應用程式防火牆 (WAF)、傀儡程式管理解決方案和 DDoS 攻擊防護。透過將 SOC 責任卸載到 Cloudflare，組織可以保持對其基礎結構的可見性，追蹤和緩解傳入的威脅，並降低整體安全成本。