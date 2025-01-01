什么是 API 发现？

API 发现是指编目组织内部使用的所有内部和第三方 API 的过程。
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API 发现是对组织内使用的所有内部和第三方 API 进行编目的过程。API 是使软件应用程序能够与其他应用程序通信的一组规则。API 发现会搜索可以实现特定功能的现有 API。 想象一下，Stacy 正在用乐高积木拼一些形状。她可以使用各种标准积木，也可以使用其他人制作的特殊积木，让她的新创作变得更完美。API 就像这些特殊的积木，API 发现就是找到它们的过程。 API 发现服务帮助开发人员避免重新发明错综复杂的机构（系统）和执行冗余的工作，并将现有 API 构建到新的应用程序中。
从提高效率到加快产品上市时间，API 发现的重要性不言而喻。主要优势如下：
开发人员可以使用各种工具来加快 API 发现过程。下面是三种最常见的工具：
Cloudflare API Shield 包含 API 发现功能，可发现、监测和保护所有 API 端点。根据 OpenAPI 模式对请求进行验证，从而阻止不符合要求的请求。进一步了解 Cloudflare API 发现功能的工作原理。