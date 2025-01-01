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什么是 API 发现？

API 发现是对组织内使用的所有内部和第三方 API 进行编目的过程。API 是使软件应用程序能够与其他应用程序通信的一组规则。API 发现会搜索可以实现特定功能的现有 API。 想象一下，Stacy 正在用乐高积木拼一些形状。她可以使用各种标准积木，也可以使用其他人制作的特殊积木，让她的新创作变得更完美。API 就像这些特殊的积木，API 发现就是找到它们的过程。 API 发现服务帮助开发人员避免重新发明错综复杂的机构（系统）和执行冗余的工作，并将现有 API 构建到新的应用程序中。

为什么 API 发现很重要？

从提高效率到加快产品上市时间，API 发现的重要性不言而喻。主要优势如下：

高效、快速的应用程序开发。 API 发现可让开发人员找到预先存在和预建的功能和服务，轻松集成到他们的应用程序中。这样，开发人员就可以省时省力，加快开发周期，从而缩短产品上市时间。

API 发现可让开发人员找到预先存在和预建的功能和服务，轻松集成到他们的应用程序中。这样，开发人员就可以省时省力，加快开发周期，从而缩短产品上市时间。 获取外部资源和服务。 利用 API 发现，开发人员可以将新的应用程序与外部服务（如地理位置服务或社交媒体集成）连接起来，以增强其能力范围。

利用 API 发现，开发人员可以将新的应用程序与外部服务（如地理位置服务或社交媒体集成）连接起来，以增强其能力范围。 与现有系统的兼容性。 现代应用程序通常需要与各种其他软件系统和平台进行交互。API 发现允许开发人员找到与外部系统和内部网络兼容的 API，从而实现应用程序之间的无缝通信和互操作性。

现代应用程序通常需要与各种其他软件系统和平台进行交互。API 发现允许开发人员找到与外部系统和内部网络兼容的 API，从而实现应用程序之间的无缝通信和互操作性。 影子 API 发现“影子”API 是指这样的任何第三方应用程序编程接口 (API)：使用该接口的组织未对其进行管理或保护。API 发现可以帮助组织发现他们正在使用的 API 端点，包括那些可能存在风险或恶意的 API 端点。

有哪些 API 发现工具？

开发人员可以使用各种工具来加快 API 发现过程。下面是三种最常见的工具：

第三方 API 目录和市场。与 API 软件的虚拟店面类似，API 目录和市场提供了大量 API，可根据特定条件轻松过滤。 API 文档平台。许多 API 提供商将其文档托管在特定平台上，方便开发人员发现新的 API。 技术平台。特定技术平台（如 GitHub）或云服务提供商（如 AWS、GCP 和 Microsoft Azure）都有自己的 API 市场。

什么是 Cloudflare API 发现？

Cloudflare API Shield 包含 API 发现功能，可发现、监测和保护所有 API 端点。根据 OpenAPI 模式对请求进行验证，从而阻止不符合要求的请求。进一步了解 Cloudflare API 发现功能的工作原理。