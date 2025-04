Copiar o link do artigo

O que é descoberta de APIs?

A descoberta de APIs é o processo de catalogação de todas as APIs internas e de terceiros usadas em uma organização.Uma API é um conjunto de regras que permite que programas de aplicativos de software se comuniquem com outros aplicativos.A descoberta de APIs procura por APIs existentes que possam cumprir funções específicas. Imagine que Stacy está construindo algo com blocos LEGO.Há uma variedade de blocos padrão que ela pode usar, e também há blocos especiais criados por outras pessoas que Stacy pode usar para tornar sua nova criação ainda melhor.As APIs são como esses blocos especiais e a descoberta de APIs é o processo de encontrá-los. O serviço de descoberta de APIs ajuda os desenvolvedores a evitar a reinvenção da roda e o trabalho redundante e a integrar APIs existentes em novos aplicativos.

Por que a descoberta de APIs é importante?

A descoberta de APIs é importante por vários motivos, desde o aumento da eficiência até a aceleração do tempo de lançamento no mercado. Alguns dos principais benefícios são:

Desenvolvimento eficiente e acelerado de aplicativos. A descoberta de APIs permite que os desenvolvedores encontrem funcionalidades e serviços pré-existentes e pré-desenvolvidos para integrar facilmente em seus aplicativos. Isso permite que os desenvolvedores economizem tempo e esforço e acelerem o ciclo de desenvolvimento, reduzindo assim o tempo de lançamento do produto no mercado.

Acesso a recursos e serviços externos. Usando a descoberta de APIs , os desenvolvedores podem conectar os novos aplicativos a serviços externos (como serviços de geolocalização ou integração de mídia social) para aumentar a variedade de seus recursos.

Compatibilidade com os sistemas existentes. Os aplicativos modernos geralmente precisam interagir com vários outros sistemas e plataformas de software. A descoberta de APIs permite que os desenvolvedores encontrem APIs que sejam compatíveis com sistemas externos e redes internas, permitindo comunicação e interoperabilidade perfeitas entre aplicativos.

Descoberta de APIs ocultas. Uma API "oculta" refere-se a qualquer interface de programação de aplicativo (API) de terceiros que não é gerenciada ou protegida pela organização que a utiliza. A descoberta de APIs pode ajudar as organizações a descobrir com quais endpoints de API elas estão trabalhando, incluindo aqueles que podem ser arriscados ou maliciosos.

Quais são exemplos de ferramentas de descoberta de APIs?

Os desenvolvedores podem usar várias ferramentas para acelerar o processo de descoberta de APIs . Aqui estão três das mais comuns:

Diretórios e marketplaces de APIs de terceiros. Semelhante a uma vitrine virtual para softwares de API, os diretórios e marketplaces de APIs fornecem uma grande coleção de APIs que podem ser facilmente filtradas por critérios específicos. Plataformas de documentação de APIs. Muitos provedores de API hospedam sua documentação em plataformas específicas, o que facilita a descoberta de novas APIs pelos desenvolvedores. Plataformas de tecnologia. Plataformas específicas de tecnologia (como GitHub) ou provedores de serviços em nuvem (como AWS, GCP e Microsoft Azure) têm seus próprios marketplaces de APIs.

O que é a descoberta de APIs da Cloudflare?

O Cloudflare API Shield inclui um recurso de descoberta de APIs que descobre, monitora e protege todos os endpoints de API. As solicitações são validadas em relação a um esquema OpenAPI, que bloqueia solicitações não conformes. Saiba mais sobre como funciona a descoberta de APIs da Cloudflare.