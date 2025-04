Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que l'identification des API ?

L'identification des API est le processus qui consiste à répertorier toutes les API internes et tierces utilisées au sein d'une organisation. Une API correspond à un ensemble de règles qui permettent aux programmes d'application logicielle de communiquer avec d'autres applications. L'identification des API consiste à rechercher des API existantes qui peuvent remplir des fonctions spécifiques. Imaginons que Stacy construise quelque chose avec des blocs LEGO. Elle peut utiliser toute une série de blocs standard , ainsi que des blocs spéciaux créés par d'autres personnes et qui lui permettront d'améliorer encore sa nouvelle création. Les API sont comme ces blocs spéciaux et l'identification des API est le processus qui permet de les trouver. Le service d'identification des API évite aux développeurs de devoir réinventer la roue et toutes les tâches redondantes, et leur permet d'intégrer des API existantes dans une nouvelle application.

Pourquoi l'identification des API est-elle importante ?

L'identification des API est importante pour de nombreuses raisons, qu'il s'agisse d'améliorer l'efficacité ou d'accélérer la mise sur le marché. Voici quelques-uns de ses principaux apports :

Efficacité et accélération du développement des applications. L'identification des API permet aux développeurs de trouver des fonctionnalités et des services préexistants et préconstruits à intégrer facilement dans leur application. les développeurs économisent ainsi du temps et des efforts et accélèrent le cycle de développement, ce qui raccourcit d'autant le délai de mise sur le marché du produit.

L'identification des API permet aux développeurs de trouver des fonctionnalités et des services préexistants et préconstruits à intégrer facilement dans leur application. les développeurs économisent ainsi du temps et des efforts et accélèrent le cycle de développement, ce qui raccourcit d'autant le délai de mise sur le marché du produit. Accès aux ressources et services externes. Grâce à l'identification des API, les développeurs peuvent connecter une nouvelle application à des services externes (tels que des services de géolocalisation ou l'intégration de médias sociaux) afin d'élargir son champ d'action.

Grâce à l'identification des API, les développeurs peuvent connecter une nouvelle application à des services externes (tels que des services de géolocalisation ou l'intégration de médias sociaux) afin d'élargir son champ d'action. Compatibilité avec les systèmes existants. Les applications modernes doivent souvent interagir avec une variété d'autres systèmes logiciels et plateformes. L'identification des API permet aux développeurs de trouver des API qui sont compatibles à la fois avec les systèmes externes et les réseaux internes, la communication et l'interopérabilité entre les applications sont ainsi facilitées.

Les applications modernes doivent souvent interagir avec une variété d'autres systèmes logiciels et plateformes. L'identification des API permet aux développeurs de trouver des API qui sont compatibles à la fois avec les systèmes externes et les réseaux internes, la communication et l'interopérabilité entre les applications sont ainsi facilitées. Identification des API fantôme. Une API "fantôme" désigne toute interface de programmation d'application (API) tierce qui n'a pas été gérée ou sécurisée par l'organisation qui l'utilise. L'identification des API aide les organisations à découvrir les points de terminaison d'API avec lesquels elles travaillent, y compris ceux qui présentent potentiellement des risques ou qui peuvent être associées à des logiciels malveillants.

Quels sont les exemples d'outils d'identification des API ?

Les développeurs peuvent utiliser différents outils pour accélérer le processus d'identification des API. Voici trois des plus courantes :

Répertoires et places de marché d'API tierces. Semblables à une vitrine virtuelle pour les logiciels d'API, les répertoires et places de marché d'API proposent une vaste collection d'API facilement filtrées en fonction de critères spécifiques. Plateformes de documentation des API. De nombreux fournisseurs d'API hébergent leur documentation sur des plateformes spécifiques, ce qui permet aux développeurs d'identifier facilement de nouvelles API. Plates-formes technologiques. Les plateformes spécifiques à une technologie (telles que GitHub) ou les fournisseurs de services cloud (tels qu'AWS, GCP et Microsoft Azure) disposent de leurs propres places de marché d'API.

Qu'est-ce que l'identification des API par Cloudflare ?

Cloudflare API Shield comprend une fonction d'identification des API qui découvre, surveille et sécurise tous les points de terminaison d'API. Les demandes sont validées par rapport à un schéma OpenAPI, qui bloque les demandes non conformes. En savoir plus sur le fonctionnement de l'identification des API par Cloudflare.