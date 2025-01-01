什麼是 API 探索？

API 探索是對組織內使用的所有內部和第三方 API 進行編目的過程。
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API 探索是對組織內使用的所有內部和第三方 API 進行編目的流程。API 是一組使軟體應用程式能夠與其他應用程式進行通訊的規則。API 探索會搜尋可以實現特定功能的現有 API。 想像 Stacy 正在用樂高積木搭建一樣東西。她可以使用多種標準積木，也有一些其他人建立的特殊積木，Stacy 可以使用這些積木來使她的新創作變得更好。API 就像這些特殊的積木，API 探索就是找到這些積木的過程。 API 探索服務可協助開發人員避免重造輪子和多餘的工作，並將現有的 API 建置到新的應用程式中。
API 探索重要的原因有很多，比如提高效率、加快上市時間等等。一些主要優勢包括：
開發人員可以使用各種工具來加速 API 探索流程。以下是三種最常用的工具：
Cloudflare API Shield 包含 API 探索功能，可探索、監控和保護所有 API 端點。將根據 OpenAPI 結構描述對請求進行驗證，該結構描述會封鎖不合格的請求。詳細瞭解 Cloudflare API 探索的運作方式。