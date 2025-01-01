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什麼是 API 探索？

API 探索是對組織內使用的所有內部和第三方 API 進行編目的流程。API 是一組使軟體應用程式能夠與其他應用程式進行通訊的規則。API 探索會搜尋可以實現特定功能的現有 API。 想像 Stacy 正在用樂高積木搭建一樣東西。她可以使用多種標準積木，也有一些其他人建立的特殊積木，Stacy 可以使用這些積木來使她的新創作變得更好。API 就像這些特殊的積木，API 探索就是找到這些積木的過程。 API 探索服務可協助開發人員避免重造輪子和多餘的工作，並將現有的 API 建置到新的應用程式中。

為什麼 API 探索很重要？

API 探索重要的原因有很多，比如提高效率、加快上市時間等等。一些主要優勢包括：

提高應用程式開發的效率和速度。 API 探索允許開發人員找到預先存在和預先建置的功能和服務，以便輕鬆整合到他們的應用程式中。這使得開發人員可以節省時間和精力並加快開發週期，從而縮短產品的上市時間。

API 探索允許開發人員找到預先存在和預先建置的功能和服務，以便輕鬆整合到他們的應用程式中。這使得開發人員可以節省時間和精力並加快開發週期，從而縮短產品的上市時間。 存取外部資源和服務。 使用 API 探索，開發人員可以將新應用程式連接到外部服務（例如地理定位服務或社交媒體整合），以增強其功能範圍。

使用 API 探索，開發人員可以將新應用程式連接到外部服務（例如地理定位服務或社交媒體整合），以增強其功能範圍。 與現有系統的相容性。 現代應用程式經常需要與其他各種軟體系統和平台互動。API 探索可讓開發人員找到既與外部系統相容又與內部網路相容的 API，從而實現應用程式之間的無縫通訊和互通性。

現代應用程式經常需要與其他各種軟體系統和平台互動。API 探索可讓開發人員找到既與外部系統相容又與內部網路相容的 API，從而實現應用程式之間的無縫通訊和互通性。 影子 API 探索。「影子」API 是指尚未由使用它的組織管理或保護的任何第三方應用程式設計介面 (API)。API 探索可以幫助組織發現他們正在使用哪些 API 端點，包括那些可能有風險或惡意的端點。

API 探索工具的範例有哪些？

開發人員可以使用各種工具來加速 API 探索流程。以下是三種最常用的工具：

第三方 API 目錄和市場。與 API 軟體的虛擬店面類似，API 目錄和市場提供了大量 API，可以根據特定條件輕鬆篩選這些 API。 API 文件平台。許多 API 提供者將其文件託管在特定平台上，使開發人員可以輕鬆探索新的 API。 技術平台。技術特定平台（例如 GitHub）或雲端服務提供者（例如 AWS、GCP 和 Microsoft Azure）擁有自己的 API 市場。

什麼是 Cloudflare API 探索？

Cloudflare API Shield 包含 API 探索功能，可探索、監控和保護所有 API 端點。將根據 OpenAPI 結構描述對請求進行驗證，該結構描述會封鎖不合格的請求。詳細瞭解 Cloudflare API 探索的運作方式。