Cloudflare Cache Reserve 是一个大型的持久化数据存储，基于我们的全球 S3 兼容对象存储服务 R2 构建。

通过从我们全球网络的边缘提供静态内容，Cache Reserve 帮助提高缓存命中率，缩短终端用户的加载时间，并最大程度减少不必要的出口费用。