Cloudflare Cache Reserve

针对所有静态内容的持久缓存

Cache Reserve 持久地从我们的全球网络提供静态内容，帮助企业降低出口费用，同时确保更高的缓存命中率。

Cloudflare Cache Reserve 的优势
Orange icon of a globe
提高缓存命中率

通过存储来自 Cloudflare CDN 的长尾内容来提高您的缓存命中率。

Performance acceleration rocket orange
更快的性能

保护源服务器，消除不必要的大量请求，从而提供更快的性能和更顺畅的用户体验。

实惠、一致的定价

限制不必要的缓存数据驱逐和消除相关出口费用，为您最大程度节省费用。

工作方式

更快从我们的全球 CDN 交付静态内容

Cloudflare Cache Reserve 是一个大型的持久化数据存储，基于我们的全球 S3 兼容对象存储服务 R2 构建。

通过从我们全球网络的边缘提供静态内容，Cache Reserve 帮助提高缓存命中率，缩短终端用户的加载时间，并最大程度减少不必要的出口费用。

了解 Cache Reserve 如何工作

观看演示

客户感言

“Cloudflare Cache Reserve 将缓存命中率提高了 2%，使我们的 S3 出口流量减少了大约三分之二。减少的出口费用比我们为 Cache Reserve 支付的价格几乎高出一个数量级。”

高级工程经理 — Docker

深受数百万互联网资产的信赖

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Cache Reserve 的主要用例

Cache Reserve 帮助延长资源的缓存生命周期，控制哪些资源被缓存，并为用户优化内容性能

Performance arrow up icon
最大化资源的缓存生命周期

Cache Reserve 让您完全掌控缓存资产的保留时间，帮助减少缓存“未命中”的情况，并在缓存空间接近饱和时优化存储。

Content security policies icon
自定义缓存设定

Cache Rules 允许定义哪些资源可以用于 Cache Reserve，因而您可以为几乎任何用例量身定制内容传输策略——无需编写代码。

Lightning bolt icon
加速内容性能

我们的全球网络让您可以从超过 330 个数据中心缓存内容，无论用户身在何处，都能尽可能快地获取内容。

开始使用 Cache Reserve

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