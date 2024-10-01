保护源服务器，消除不必要的大量请求，从而提供更快的性能和更顺畅的用户体验。
限制不必要的缓存数据驱逐和消除相关出口费用，为您最大程度节省费用。
Cloudflare Cache Reserve 是一个大型的持久化数据存储，基于我们的全球 S3 兼容对象存储服务 R2 构建。
通过从我们全球网络的边缘提供静态内容，Cache Reserve 帮助提高缓存命中率，缩短终端用户的加载时间，并最大程度减少不必要的出口费用。
“Cloudflare Cache Reserve 将缓存命中率提高了 2%，使我们的 S3 出口流量减少了大约三分之二。减少的出口费用比我们为 Cache Reserve 支付的价格几乎高出一个数量级。”
高级工程经理 — Docker
Cache Reserve 让您完全掌控缓存资产的保留时间，帮助减少缓存“未命中”的情况，并在缓存空间接近饱和时优化存储。
Cache Rules 允许定义哪些资源可以用于 Cache Reserve，因而您可以为几乎任何用例量身定制内容传输策略——无需编写代码。
我们的全球网络让您可以从超过 330 个数据中心缓存内容，无论用户身在何处，都能尽可能快地获取内容。