Инновационная платформа connectivity cloud от Cloudflare обеспечивает ускорение архитектур Zero Trust, предоставляет высокопроизводительные цифровые сервисы и повышает операционную отказоустойчивость.
Уменьшение рисков с помощью расширенных возможностей безопасности
Управляйте всеми компонентами с помощью интеллектуальной платформы connectivity cloud
Быстрее осуществляйте модернизацию и повышайте эффективность работы
Агентство CISA выбрало Cloudflare для усиления и упрощения инструментов безопасности DNS для веб-сайтов в домене .gov.
Департамент внутренней безопасности Аризоны объединил свои усилия с нашей компанией для реализации инновационной Программы киберготовности по всему штату.
Cloudflare помогает Офису управления и корпоративных услуг Оклахомы обеспечивать безопасность мирового класса для 180 агентств по всему штату.
Государственный орган повысил доступность и устранил DDoS-атаки с помощью Cloudflare.
Cloudflare помогает государственному органу защищать финансовые учреждения с помощью тщательного сбора и анализа информации об угрозах.
В 2022 году Cloudflare получила сертификат соответствия стандарту FedRAMP Moderate ATO, и мы объявили о нашем намерении перейти на FedRAMP High.
Компания Cloudflare подписала обязательство агентства CISA в рамках нашей приверженности предоставлять передовые решения, которые безопасны по определению и по умолчанию.
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Познакомьтесь с нашей новой VIP-программой вознаграждений за обнаружение ошибок
Cloudflare опубликовала Отчет о доступности продуктов лицам с ограниченными возможностями (Voluntary Product Accessibility Template, VPAT) в рамках нашей более масштабной приверженности инклюзивным технологиям.
От готового предложения Zero Trust до цифровых сервисов мирового класса — мы поможем вам выполнить свои задачи.
Выберите Cloudflare, чтобы повысить безопасность, улучшить онлайн-сервисы и отказаться от устаревших технологий.
Cloudflare может обеспечить защиту и безопасное подключение для студентов, преподавателей и всего сообщества вашего кампуса.
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