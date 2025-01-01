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Cloudflare для государственного сектора

Защита. Подключение. Ускорение.

Инновационная платформа connectivity cloud от Cloudflare обеспечивает ускорение архитектур Zero Trust, предоставляет высокопроизводительные цифровые сервисы и повышает операционную отказоустойчивость.

Достигайте своих целей с Cloudflare

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Защита

Уменьшение рисков с помощью расширенных возможностей безопасности

  • Готовые архитектуры Zero Trust
  • Устойчивые общедоступные приложения
  • Превентивное обнаружение и устранение угроз
Подключение

Управляйте всеми компонентами с помощью интеллектуальной платформы connectivity cloud

  • Работайте и учитесь из любого места
  • Повышайте производительность сети и приложений
  • Обеспечьте высокую отказоустойчивость сервисов
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Ускорение

Быстрее осуществляйте модернизацию и повышайте эффективность работы

  • Избавьтесь от устаревших технологий
  • Сократите расходы и сложность операций
  • Обеспечьте постоянное соответствие требованиям
Ведущие организации полагаются на Cloudflare

Ведущие организации полагаются на Cloudflare

Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры

Агентство CISA выбрало Cloudflare для усиления и упрощения инструментов безопасности DNS для веб-сайтов в домене .gov.

Arizona Department of Homeland Security - Logo

Департамент внутренней безопасности Аризоны

Департамент внутренней безопасности Аризоны объединил свои усилия с нашей компанией для реализации инновационной Программы киберготовности по всему штату.

Офис OMES штата Оклахома

Cloudflare помогает Офису управления и корпоративных услуг Оклахомы обеспечивать безопасность мирового класса для 180 агентств по всему штату.

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Федеральное агентство США

Государственный орган повысил доступность и устранил DDoS-атаки с помощью Cloudflare.

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Государственный орган США

Cloudflare помогает государственному органу защищать финансовые учреждения с помощью тщательного сбора и анализа информации об угрозах.

Cloudflare — ваша надежная облачная платформа connectivity cloud
FedRAMP Moderate Authorized - image

Одобрение по стандарту FedRAMP Moderate

В 2022 году Cloudflare получила сертификат соответствия стандарту FedRAMP Moderate ATO, и мы объявили о нашем намерении перейти на FedRAMP High.

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Посетить FedRAMP Marketplace

CISA Secure by Design Pledge - image

Обязательство CISA «Безопасность по определению» (“Secure By Design”)

Компания Cloudflare подписала обязательство агентства CISA в рамках нашей приверженности предоставлять передовые решения, которые безопасны по определению и по умолчанию.

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Познакомьтесь с нашей новой VIP-программой вознаграждений за обнаружение ошибок

WCAG 2.1 AA and Section 508 - image

WCAG 2.1 AA и раздел 508

Cloudflare опубликовала Отчет о доступности продуктов лицам с ограниченными возможностями (Voluntary Product Accessibility Template, VPAT) в рамках нашей более масштабной приверженности инклюзивным технологиям.

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Посетите Центр доверия Cloudflare

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Познакомьтесь с ключевыми решениями для своей организации

Федеральное правительство

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От готового предложения Zero Trust до цифровых сервисов мирового класса — мы поможем вам выполнить свои задачи.

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Государственные и местные органы власти

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Выберите Cloudflare, чтобы повысить безопасность, улучшить онлайн-сервисы и отказаться от устаревших технологий.

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Образование

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Cloudflare может обеспечить защиту и безопасное подключение для студентов, преподавателей и всего сообщества вашего кампуса.

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Изучите тенденции, имеющие решающее значение для выполнения ваших задач
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Искусственный интеллект

Борьба с теневым ИИ: внедрение инструментов контроля за использованием искусственного интеллекта для органов власти

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Киберустойчивость

4 инициативы по повышению кибербезопасности и обеспечению устойчивости

Post-quantum future - icon
Постквантовое будущее

Какие меры принимаются в отношении угроз, которые квантовые вычисления представляют для шифрования? Первые постквантовые криптографические стандарты NIST

Ресурсы

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Обзор предлагаемых решений

Узнайте, как NIST CSF и Cloudflare помогают вам управлять киберугрозами

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Обзор предлагаемых решений - эскиз
Обзор предлагаемых решений

Ознакомьтесь с обзором решения Cloudflare для инициативы Trusted Internet Connections (TIC) 3.0

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Обзор предлагаемых решений - эскиз
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Получите полную информацию о том, как решения Cloudflare соотносятся с программными наложениями TIC 3.0

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Справочный документ Эскиз
Обзор предлагаемых решений

Обеспечьте новый уровень обучения с решениями Cloudflare для сферы образования

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Обзор предлагаемых решений - эскиз
Обзор предлагаемых решений

Узнайте, почему Cloudflare — наиболее подходящий партнер для решения главных задач кибербезопасности программы Cal-Secure в Калифорнии

Читать сейчас
Обзор предлагаемых решений - эскиз
Обзор предлагаемых решений

Узнайте, как NIST CSF и Cloudflare помогают вам управлять киберугрозами

Читать сейчас
Обзор предлагаемых решений - эскиз
Обзор предлагаемых решений

Ознакомьтесь с обзором решения Cloudflare для инициативы Trusted Internet Connections (TIC) 3.0

Читать сейчас
Обзор предлагаемых решений - эскиз
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Получите полную информацию о том, как решения Cloudflare соотносятся с программными наложениями TIC 3.0

Читать сейчас
Справочный документ Эскиз
Обзор предлагаемых решений

Обеспечьте новый уровень обучения с решениями Cloudflare для сферы образования

Читать сейчас
Обзор предлагаемых решений - эскиз
Обзор предлагаемых решений

Узнайте, почему Cloudflare — наиболее подходящий партнер для решения главных задач кибербезопасности программы Cal-Secure в Калифорнии

Читать сейчас
Обзор предлагаемых решений - эскиз
Обзор предлагаемых решений

Узнайте, как NIST CSF и Cloudflare помогают вам управлять киберугрозами

Читать сейчас
Обзор предлагаемых решений - эскиз
Обзор предлагаемых решений

Ознакомьтесь с обзором решения Cloudflare для инициативы Trusted Internet Connections (TIC) 3.0

Читать сейчас
Обзор предлагаемых решений - эскиз
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Получите полную информацию о том, как решения Cloudflare соотносятся с программными наложениями TIC 3.0

Читать сейчас
Справочный �документ Эскиз
Обзор предлагаемых решений

Обеспечьте новый уровень обучения с решениями Cloudflare для сферы образования

Читать сейчас
Обзор предлагаемых решений - эскиз
Обзор предлагаемых решений

Узнайте, почему Cloudflare — наиболее подходящий партнер для решения главных задач кибербезопасности программы Cal-Secure в Калифорнии

Читать сейчас
Обзор предлагаемых решений - эскиз

Готовы ли вы подключить, защитить и ускорить свою организацию?

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