Образовательные учреждения во многом зависят от Интернета и облачных решений. Cloudflare помогает школам и университетам обеспечивать безопасный доступ к онлайн-ресурсам, защищая их от атак и простоев.
В наше время растет популярность онлайн-образования: оно открывает новые возможности. Поэтому образовательным платформам так важно быть удобными для пользователей, стабильно доступными и безопасными.
Cloudflare предлагает пакет унифицированных, масштабируемых и простых в использовании продуктов, которые помогают обеспечить безопасность, производительность и надежность всего, что подключается к Интернету — от учебных приложений до целых курсов.
Специалисты Forrester выяснили, что наша платформа connectivity cloud обеспечила рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.
Cloudflare предлагает консолидированную и удобную платформу, в которой есть инструменты для всех наиболее распространенных задач в сфере ИТ и безопасности, с которыми сталкиваются организации в сфере образования. С Cloudflare вы можете: