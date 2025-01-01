Cloudflare для сферы образования

Новая ступень обучения — с решениями Cloudflare.

Образовательные учреждения во многом зависят от Интернета и облачных решений. Cloudflare помогает школам и университетам обеспечивать безопасный доступ к онлайн-ресурсам, защищая их от атак и простоев.

Надежная, масштабируемая инфраструктура для дистанционного обучения

В наше время растет популярность онлайн-образования: оно открывает новые возможности. Поэтому образовательным платформам так важно быть удобными для пользователей, стабильно доступными и безопасными.

Cloudflare предлагает пакет унифицированных, масштабируемых и простых в использовании продуктов, которые помогают обеспечить безопасность, производительность и надежность всего, что подключается к Интернету — от учебных приложений до целых курсов.

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Новое исследование Forrester: исследование Total Economic Impact™ об эффективности Cloudflare

Специалисты Forrester выяснили, что наша платформа connectivity cloud обеспечила рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.

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Cloudflare признана лидером в рейтинге GigaOm Radar за 2024 г. в категории «CDN»

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Защита платформ онлайн-обучения

Cloudflare предлагает консолидированную и удобную платформу, в которой есть инструменты для всех наиболее распространенных задач в сфере ИТ и безопасности, с которыми сталкиваются организации в сфере образования. С Cloudflare вы можете:

  • Эффективно доставлять статическое и динамическое содержимое даже в больших масштабах.
  • Защищать учебную платформу от DDoS-атак.
  • Защищать персональные данные учащихся и преподавателей.
  • Обеспечивать безопасность онлайн-инфраструктуры на территории учебного заведения и в ближайшем окружении.
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Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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