Cloudflare for Education Passez à la vitesse supérieure en matière d'apprentissage avec Cloudflare

Les établissements d'enseignement dépendent d'Internet et du cloud pour offrir des expériences d'apprentissages enrichissantes. Grâce à Cloudflare, les écoles et universités offrent un accès sécurisé à des ressources en ligne, tout en se protégeant contre les attaques et les interruptions de disponibilité.