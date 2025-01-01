У вас есть свое видение ИИ. Унифицированная платформа безопасности, подключения и разработки Cloudflare поможет вам быстрее и безопаснее реализовать это видение.
У организаций амбициозные цели в области ИИ. Однако, многие проекты сталкиваются с задержками из-за медленной разработки, проблем масштабируемости и новых видов рисков.
Сложные цепочки инструментов и постоянно меняющийся технологический ландшафт препятствуют инновациям в сфере ИИ.
Глобальные базы пользователей, скачки использования и негибкие вычислительные затраты сдерживают рост ИИ.
Ограниченный мониторинг, сложное управление рисками и некачественное управление данными ограничивают влияние ИИ, в том числе на код, сгенерированный ИИ.
Платформа connectivity cloud от Cloudflare позволяет организациям разрабатывать приложения на базе ИИ, подключать и масштабировать их, а также обеспечивать защиту всего жизненного цикла ИИ с помощью единой глобальной платформы.
Достижения и примеры использования искусственного интеллекта, открытые за последний год, свидетельствуют о его огромном потенциале, способном изменить то, как мы работаем и потребляем информацию.
На вас ложится большая нагрузка по разработке стратегии в отношении ИИ, которая охватывает способы использования ИИ в вашей компании, способы защиты интеллектуальной собственности и добавления компонентов с поддержкой ИИ во внутренние и внешние приложения.
Создавайте приложения ИИ с более высокой скоростью, меньшими затратами и повышенной гибкостью — независимо от модели ИИ.
Обеспечьте надежную и быструю работу сложных стеков ИИ и для глобал�ьных баз пользователей.
Понимайте и управляйте рисками ИИ, не отвлекаясь на панели управления и постоянные обновления политик.
Узнайте, почему предприятия испытывают трудности со значимым построением и защитой ИИ-инфраструктуры в масштабе, почему ИИ-инфраструктура гипермасштабируемых центров обработки данных часто оказывается неполноценной, и как преодолеть эти трудности.
Сервисы Cloudflare для ИИ созданы для работы в любой точке нашей глобальной сети, охватывающей 330+ городов. Ими уже пользуются 80 % из 50 ведущих компаний, занимающихся генеративным ИИ.
Создавайте ИИ-приложения на стороне клиента и сервера с доступом к более чем 50 моделям ИИ в нашей глобальной сети. Создавайте и запускайте агентов и не платите за время ожидания.
Контролируйте и отслеживайте приложения на базе ИИ, одновременно сокращая расходы на логический вывод и динамически маршрутизируя трафик. Создавайте MCP-серверы, работающие в нашей глобальной сети
Расширьте возможности мониторинга, снизьте риски и защитите данные на протяжении всего жизненного цикла ИИ. Контролируйте доступ программ-обходчиков на базе ИИ к вашему веб-контенту.
Фактически, ведущему сайту по поиску работы Indeed требовались более глубокое понимание и контроль над приложениями ИИ, используемыми его сотрудниками.
Они обратились к комплексу решений Cloudflare для защиты на базе ИИ, который помогает выявлять закономерности использования ИИ и обеспечивать соблюдение политик использования данных. Сейчас Indeed находится на пути к достижению правильного баланса между инновациями и контролем.