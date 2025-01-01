Достижения и примеры использования искусственного интеллекта, открытые за последний год, свидетельствуют о его огромном потенциале, способном изменить то, как мы работаем и потребляем информацию.

На вас ложится большая нагрузка по разработке стратегии в отношении ИИ, которая охватывает способы использования ИИ в вашей компании, способы защиты интеллектуальной собственности и добавления компонентов с поддержкой ИИ во внутренние и внешние приложения.