Зарегистрироваться

Руководство для директоров по безопасности ИИ

У вас есть свое видение ИИ. Унифицированная платформа безопасности, подключения и разработки Cloudflare поможет вам быстрее и безопаснее реализовать это видение.

ПРОБЛЕМА

Сложность снижает влияние ИИ

У организаций амбициозные цели в области ИИ. Однако, многие проекты сталкиваются с задержками из-за медленной разработки, проблем масштабируемости и новых видов рисков.

Ускорьте разработку ИИ

Сложные цепочки инструментов и постоянно меняющийся технологический ландшафт препятствуют инновациям в сфере ИИ.

Platform apps icon
Сложности масштабирования ИИ

Глобальные базы пользователей, скачки использования и негибкие вычислительные затраты сдерживают рост ИИ.

arrow-twoway
Растущий риск, связанный с ИИ

Ограниченный мониторинг, сложное управление рисками и некачественное управление данными ограничивают влияние ИИ, в том числе на код, сгенерированный ИИ.

РЕШЕНИЕ

Cloudflare — это ваша единая точка управления ИИ

Платформа connectivity cloud от Cloudflare позволяет организациям разрабатывать приложения на базе ИИ, подключать и масштабировать их, а также обеспечивать защиту всего жизненного цикла ИИ с помощью единой глобальной платформы.

Разработка ИИЗащита ресурсов ИИ
Основные потребности в области ИИ

Создайте стратегию в отношении ИИ или останьтесь позади

Достижения и примеры использования искусственного интеллекта, открытые за последний год, свидетельствуют о его огромном потенциале, способном изменить то, как мы работаем и потребляем информацию.

На вас ложится большая нагрузка по разработке стратегии в отношении ИИ, которая охватывает способы использования ИИ в вашей компании, способы защиты интеллектуальной собственности и добавления компонентов с поддержкой ИИ во внутренние и внешние приложения.

Более быстрые инновации

Создавайте приложения ИИ с более высокой скоростью, меньшими затратами и повышенной гибкостью — независимо от модели ИИ.

Orange icon of a globe
Глобальное масштабирование

Обеспечьте надежную и быструю работу сложных стеков ИИ и для глобальных баз пользователей.

security-shield-protection-230x301-664b7d5
Встроенная безопасность

Понимайте и управляйте рисками ИИ, не отвлекаясь на панели управления и постоянные обновления политик.

Электронная книга: Корпоративное руководство по обеспечению безопасности и масштабирования ИИ

Узнайте, почему предприятия испытывают трудности со значимым построением и защитой ИИ-инфраструктуры в масштабе, почему ИИ-инфраструктура гипермасштабируемых центров обработки данных часто оказывается неполноценной, и как преодолеть эти трудности.

Прочитать электронную книгу

Мировые лидеры, в том числе 30 % компаний из списка Fortune 1000, полагаются на Cloudflare

Готовы поговорить со специалистами?

Запросить консультацию
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Единая платформа безопасности, подключения и сервисов для разработчиков на базе ИИ

Сервисы Cloudflare для ИИ созданы для работы в любой точке нашей глобальной сети, охватывающей 330+ городов. Ими уже пользуются 80 % из 50 ведущих компаний, занимающихся генеративным ИИ.

GPU icon
Выстраивание

Создавайте ИИ-приложения на стороне клиента и сервера с доступом к более чем 50 моделям ИИ в нашей глобальной сети. Создавайте и запускайте агентов и не платите за время ожидания.

cloudflare ruleset engine icon
Подключение

Контролируйте и отслеживайте приложения на базе ИИ, одновременно сокращая расходы на логический вывод и динамически маршрутизируя трафик. Создавайте MCP-серверы, работающие в нашей глобальной сети

Shield with checkmark icon
Защита

Расширьте возможности мониторинга, снизьте риски и защитите данные на протяжении всего жизненного цикла ИИ. Контролируйте доступ программ-обходчиков на базе ИИ к вашему веб-контенту.

Cloudflare помогает Indeed выявлять использование теневого ИИ и управлять им

Фактически, ведущему сайту по поиску работы Indeed требовались более глубокое понимание и контроль над приложениями ИИ, используемыми его сотрудниками.

Они обратились к комплексу решений Cloudflare для защиты на базе ИИ, который помогает выявлять закономерности использования ИИ и обеспечивать соблюдение политик использования данных. Сейчас Indeed находится на пути к достижению правильного баланса между инновациями и контролем.

«Cloudflare помогает нам выявлять теневые риски ИИ и блокировать несанкционированные приложения и чат-боты».

НАЧАЛО РАБОТЫ

РЕШЕНИЯ

ПОДДЕРЖКА

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ

КОМПАНИЯ

© 2025 Cloudflare, Inc.Политика конфиденциальностиУсловия использованияСообщить о проблемах с безопасностьюТоварный знак