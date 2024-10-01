較高的需求和不斷上漲的 GPU 成本，往往會迫使公司建置成本高昂的多雲端架構。
將多個廠商的解決方案拼湊在一起，會影響可見度並拖慢創新的速度。
從保護智慧財產權到使用負責任的 AI 進行構建，這些安全問題都有可能會帶來風險。
Cloudflare 的全球連通雲透過可擴展的雲端原生服務提供一個可靠、安全的 AI 應用程式基礎架構，讓組織無需再使用多個廠商。
AI 在過去一年中帶來的進步和使用案例表明，它在改變我們的工作與資訊消費方式方面具有巨大的潛力。
公司面臨著巨大的壓力，需要制定全面的 AI 策略，涵蓋公司如何使用 AI、如何保護智慧財產權，以及如何在內部及外部應用程式中新增支援 AI 的元件。
透過一個 NVIDIA GPU 全球網路，在更靠近終端使用者的位置執行 AI 推斷並產生嵌入。
利用零輸出費用、無限容量的物件儲存體，輕鬆、經濟地儲存資產、訓練 LLM 和建立多雲端架構。
在使用生成式 AI API 時保護敏感性資料免遭風險和濫用。
Forrester 發現，我們的全球連通雲透過提高生產力、安全效率、保護能力等，在三年內實現了 238% 的投資報酬率。
藉助 Cloudflare，組織可以透過全球連通雲中與��每一項其他服務完全相同的伺服器輕鬆構建並部署 AI 應用程式，而不必犧牲安全性或效能。
圍繞適當的 AI 使用定義原則，建立篩選條件以確保資料隱私性，並在使用具有生成式 AI 功能的第三方工具時減少漏洞。
在全球超過 100 個地點的 Nvidia GPU 上執行生成式 AI 工作，例如，影像及文字產��生、分類以及語音辨識。
使用 AI 偵測惡意 JavaScript 內容、識別風險、自動化威脅情報等，從而加強安全狀態。