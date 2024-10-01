簡化您的 AI 項目

制定 AI 策略，讓您能夠大規模使用、建置、保護及防禦。使用 Cloudflare 的全球 GPU 網路為您的 AI 應用程式提供支援與保護。

問題

複雜且成本高昂的工具鏈和安全風險阻礙了 AI 發展

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不斷上漲的 GPU 成本、多廠商 AI 工具鏈以及資料安全問題不僅增加了複雜性，還拖慢了 AI 創新速度。

觀看示範
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Orange icon of a globe
GPU 短缺

較高的需求和不斷上漲的 GPU 成本，往往會迫使公司建置成本高昂的多雲端架構。

Platform apps icon
複雜的 AI 工具鏈

將多個廠商的解決方案拼湊在一起，會影響可見度並拖慢創新的速度。

安全護盾保護圖示
缺乏資料安全性與隱私權

從保護智慧財產權到使用負責任的 AI 進行構建，這些安全問題都有可能會帶來風險。

解決方案

使用 Cloudflare 簡化並保護您的 AI 計畫

Consume Build Protect Defend - AI diagram

Cloudflare 的全球連通雲透過可擴展的雲端原生服務提供一個可靠、安全的 AI 應用程式基礎架構，讓組織無需再使用多個廠商。

探索 Cloudflare AI
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關鍵 AI 需求

制定 AI 策略，否則將被拋在後面

AI 在過去一年中帶來的進步和使用案例表明，它在改變我們的工作與資訊消費方式方面具有巨大的潛力。

公司面臨著巨大的壓力，需要制定全面的 AI 策略，涵蓋公司如何使用 AI、如何保護智慧財產權，以及如何在內部及外部應用程式中新增支援 AI 的元件。

GPU icon
GPU 短缺

透過一個 NVIDIA GPU 全球網路，在更靠近終端使用者的位置執行 AI 推斷並產生嵌入。

Wrench icon
儲存模型和 AI 產生的資產

利用零輸出費用、無限容量的物件儲存體，輕鬆、經濟地儲存資產、訓練 LLM 和建立多雲端架構。

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安全性與隱私

在使用生成式 AI API 時保護敏感性資料免遭風險和濫用。

Forrester 的新研究：Cloudflare 的 Total Economic Impact™

Forrester 發現，我們的全球連通雲透過提高生產力、安全效率、保護能力等，在三年內實現了 238% 的投資報酬率。

詳閱案例研究

包括 30% 的財富 1000 強公司在內的全球領導者依賴於 Cloudflare

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工作原理

Cloudflare 的全球連通雲可保護並簡化 AI 開發

藉助 Cloudflare，組織可以透過全球連通雲中與每一項其他服務完全相同的伺服器輕鬆構建並部署 AI 應用程式，而不必犧牲安全性或效能。

GPU icon
使用

圍繞適當的 AI 使用定義原則，建立篩選條件以確保資料隱私性，並在使用具有生成式 AI 功能的第三方工具時減少漏洞。

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構建

在全球超過 100 個地點的 Nvidia GPU 上執行生成式 AI 工作，例如，影像及文字產生、分類以及語音辨識。

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安全

防止專有資料外洩，阻止將私人資料上傳至 LLM 訓練模型，並確保遵守資料法規。

Cloud icon
增強

使用 AI 偵測惡意 JavaScript 內容、識別風險、自動化威脅情報等，從而加強安全狀態。

Cloudflare 幫助 42able.ai 縮短了開發時間並提高了 AI 效能

42able.ai 需要一個技術合作夥伴，來幫助他們簡化 AI 業務開發工具的建立和部署。與其他雲端提供者相比，Cloudflare 提供了卓越的效能，這要歸功於我們有競爭力的定價、本機開發功能以及無冷開機時間。

現在，42able.ai 可以在快速創新的同時，提高 AI 產品的安全性和效能。

「訓練和部署 AI 模型頗具挑戰性。與我們自己管理所有個別的部分相比，採用 Cloudflare 的解決方案要輕鬆得多。」

資源

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網路研討會

我們如何保護公司和智慧財產權免遭使用 AI 的攻擊者的攻擊。

觀看網路研討會
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網路研討會

瞭解 Cloudflare 如何正面應對 AI 挑戰，讓您能夠輕鬆高效地構建 AI 使用案例。

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Documentation

藉助 Cloudflare 構建完整堆疊、採用 AI 技術的應用程式，或執行快速的推斷工作。

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Cloudflare AI 的工作原理 - 縮圖
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