AI 在過去一年中帶來的進步和使用案例表明，它在改變我們的工作與資訊消費方式方面具有巨大的潛力。

公司面臨著巨大的壓力，需要制定全面的 AI 策略，涵蓋公司如何使用 AI、如何保護智慧財產權，以及如何在內部及外部應用程式中新增支援 AI 的元件。