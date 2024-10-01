在过去的一年里，AI 释放的进步和用例显示了它在改变我们工作和消费信息的方式方面具有巨大潜力。

企业面临制定 AI 战略的巨大压力，覆盖公司使用 AI、保护知识产权以及在内部和外部应用程序中添加 AI 驱动组件的方式。