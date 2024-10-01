高需求和不断上涨的 GPU 成本常常迫使企业构建昂贵的多云架构。
将多个供应商的解决方案拼凑在一起会影响可见性并减缓创新速度。
安全问题——从保护知识产权到利用负责人的 AI 进行构建——都有可能带来风险。
Cloudflare 全球连通云通过可扩展的云原生服务，提供强大、安全的 AI 应用基础设施，无需使用多个供应商。
在过去的一年里，AI 释放的进步和用例显示了它在改变我们工作和消费信息的方式方面具有巨大潜力。
企业面临制定 AI 战略的巨大压力，覆盖公司使用 AI、保护知识产权以及在内部和外部应用程序中添加 AI 驱动组件的方式。
通过一个全球 NVIDIA GPU 网络在更接近最终用户的地方运行 AI 推理和生成嵌入。
利用零出口费用、无限容量的�对象存储轻松、经济地存储资产、训练 LLM 和构建多云架构。
保护敏感数据，防范使用生成式 AI API 时的风险和滥用。
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制定关于适当使用 AI 的政策，创建过滤器以确保数据隐私，并在使用具有生成式 AI 能力的第三方工具时减少漏洞。
在分布于全球 100 多个位置的 Nvidia GPU 上运行生成式 AI 任务，例如图像和文本生成、分类以及语音识别。
利用 AI 来加强您的安全态势，检测恶意 JavaScript 内容，识别风险，自动化威胁情报等。