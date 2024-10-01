简化您的 AI 计划

制定 AI 战略，以便大规模地使用、构建、保护和防御 AI 应用程序。利用 Cloudflare 的全球 GPU 网络驱动和保护 AI 应用程序。

问题

复杂、昂贵的工具链和安全风险阻碍着 AI 的发展

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GPU 成本上升、多供应商 AI 工具链以及数据安全问题使 AI 创新变得复杂且缓慢。

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GPU 稀缺

高需求和不断上涨的 GPU 成本常常迫使企业构建昂贵的多云架构。

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复杂的 AI 工具链

将多个供应商的解决方案拼凑在一起会影响可见性并减缓创新速度。

安全护盾保护图标
缺乏数据安全和隐私保护

安全问题——从保护知识产权到利用负责人的 AI 进行构建——都有可能带来风险。

解决方案

通过 Cloudflare 简化和保护您的 AI 倡议

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Cloudflare 全球连通云通过可扩展的云原生服务，提供强大、安全的 AI 应用基础设施，无需使用多个供应商。

了解 Cloudflare AI
Consume Build Protect Defend - AI diagram
关键 AI 需求

制定 AI 战略以防落后

在过去的一年里，AI 释放的进步和用例显示了它在改变我们工作和消费信息的方式方面具有巨大潜力。

企业面临制定 AI 战略的巨大压力，覆盖公司使用 AI、保护知识产权以及在内部和外部应用程序中添加 AI 驱动组件的方式。

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GPU 稀缺

通过一个全球 NVIDIA GPU 网络在更接近最终用户的地方运行 AI 推理和生成嵌入。

Wrench icon
存储模型和 AI 生成的资产

利用零出口费用、无限容量的对象存储轻松、经济地存储资产、训练 LLM 和构建多云架构。

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安全和隐私

保护敏感数据，防范使用生成式 AI API 时的风险和滥用。

Forrester 全新研究：Cloudflare 的总体经济影响™

Forrester 发现，通过提高生产力、安全效率和保护能力等，我们的全球连通云在三年内实现了 238% 的 ROI。

阅读报告

全球领袖 —— 包括财富 1000 强的 30％ ——依赖Cloudflare 提供的服务

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工作方式

Cloudflare 的全球连通云保护并简化 AI 开发

通过全球连通云中其他服务所用的相同服务器，Cloudflare 赋能您轻松构建和部署 AI 应用，无需牺牲安全或性能。

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用途

制定关于适当使用 AI 的政策，创建过滤器以确保数据隐私，并在使用具有生成式 AI 能力的第三方工具时减少漏洞。

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灵活构建

在分布于全球 100 多个位置的 Nvidia GPU 上运行生成式 AI 任务，例如图像和文本生成、分类以及语音识别。

Shield with checkmark icon
安全

防止专有数据泄漏，保护来自 LLM 训练模型的私有数据，并确保遵守数据法规。

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使用

利用 AI 来加强您的安全态势，检测恶意 JavaScript 内容，识别风险，自动化威胁情报等。

Cloudflare 帮助 42able.ai 减少开发时间，同时提升 AI 性能。

42able.ai 需要一个技术合作伙伴，以帮助他们简化创建和部署其 AI 业务发展工具。与其他云服务提供商相比，Cloudflare 提供了卓越的性能，这得益于我们具有竞争力的定价、本地开发功能以及零冷启动时间。

现在，42able.ai 能够快速创新，同时提升其 AI 产品的安全和性能。

“训练和部署 AI 模型具有挑战性。Cloudflare 的解决方案比我们自己管理所有单独部分要容易得多。”

资源

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网络研讨会

我们如何使用 AI 保护企业和知识产权免受攻击者的侵害。

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网络研讨会

探索 Cloudflare 如何正面应对 AI 挑战，助您轻松高效地打造 AI 用例。

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Documentation

在 Cloudflare 上构建全栈、由 AI 驱动的应用，或者快速运行推理任务。

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我们如何使用 AI 保护企业和知识产权免受攻击者的侵害。

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在 Cloudflare 上构建全栈、由 AI 驱动的应用，或者快速运行推理任务。

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