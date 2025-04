Copiar o link do artigo

Como melhorar a segurança do WordPress

Os sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS) são aplicativos de software que ajudam os usuários a criar, gerenciar e personalizar sites sem a necessidade de escrever o código por conta própria. O WordPress é um dos sistemas de gerenciamento de conteúdo mais populares do mundo e, como tal, apresenta um alvo de alto valor para invasores cibernéticos.

As próprias equipes internas do WordPress fornecem atualizações de segurança regulares e correções para vulnerabilidades recém-descobertas em seu sistema, mas os usuários do WordPress também podem tomar várias medidas para garantir que seus sites permaneçam seguros contra ameaças conhecidas e emergentes. A maioria dessas medidas se enquadra em uma dessas duas categorias: eliminação da ameaça e redução do risco.

A eliminação de ameaças se concentra na eliminação de ataques cibernéticos e outras ameaças. Por exemplo, um usuário do WordPress pode instalar um firewall para filtrar o tráfego malicioso e mitigar ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS), ou escolher um provedor de hospedagem que ofereça recursos de segurança integrados.

A redução de riscos se refere a práticas de segurança proativas, como alterar o prefixo padrão do banco de dados do WordPress para que os invasores não possam localizá-lo facilmente, aplicar requisitos rigorosos de acesso de usuários e realizar varreduras de segurança regulares.

Qual é o nível de segurança do WordPress?

Embora o WordPress seja uma ferramenta poderosa e flexível, ele não é imune a ataques cibernéticos, vulnerabilidades ou outros riscos introduzidos por erro de usuários.

Ataques comuns ao WordPress

Ataques baseados em senhas: tentativas de quebra de senha com força bruta, em que os invasores inserem repetidamente diferentes conjuntos de credenciais do usuário (combinações de nome de usuário e senha) em uma página de login, são frequentemente usadas para obter entrada não autorizada em uma conta do WordPress. Outras formas de ataques a senhas incluem preenchimento de credenciais e ataques de dicionário.

tentativas de quebra de senha com força bruta, em que os invasores inserem repetidamente diferentes conjuntos de credenciais do usuário (combinações de nome de usuário e senha) em uma página de login, são frequentemente usadas para obter entrada não autorizada em uma conta do WordPress. Outras formas de ataques a senhas incluem preenchimento de credenciais e ataques de dicionário. Cross-site scripting (XSS): o XSS permite que códigos maliciosos sejam injetados em um site WordPress. Isso é mais comumente realizado por meio de plug-ins do WordPress. Saiba mais sobre como evitar ataques de XSS.

o XSS permite que códigos maliciosos sejam injetados em um site WordPress. Isso é mais comumente realizado por meio de plug-ins do WordPress. Saiba mais sobre como evitar ataques de XSS. Injeção de SQL (SQLi): às vezes chamados de injeção de banco de dados, os ataques de SQLi injetam código malicioso em um site WordPress por meio de campos de entrada de dados (por exemplo,formulários de contato).

às vezes chamados de injeção de banco de dados, os ataques de SQLi injetam código malicioso em um site WordPress por meio de campos de entrada de dados (por exemplo,formulários de contato). Ataques DDoS: os ataques DDoS inundam o site WordPress com um alto volume de tráfego indesejado, forçando uma grave degradação do desempenho ou a interrupção do serviço.

Vulnerabilidades do WordPress

Versões desatualizadas do WordPress: o WordPress atualiza regularmente seu software principal para corrigir as vulnerabilidades existentes e fortalecer suas defesas contra ameaças emergentes. As versões mais antigas do WordPress não têm essas proteções e podem continuar suscetíveis a ataques.

o WordPress atualiza regularmente seu software principal para corrigir as vulnerabilidades existentes e fortalecer suas defesas contra ameaças emergentes. As versões mais antigas do WordPress não têm essas proteções e podem continuar suscetíveis a ataques. Temas e plug-ins de terceiros: os temas e plug-ins de terceiros do WordPress oferecem uma ampla gama de funcionalidades, mas nem sempre estão em conformidade com os requisitos de segurança mais recentes. Dessa forma, eles podem criar riscos quando instalados em um site WordPress.

os temas e plug-ins de terceiros do WordPress oferecem uma ampla gama de funcionalidades, mas nem sempre estão em conformidade com os requisitos de segurança mais recentes. Dessa forma, eles podem criar riscos quando instalados em um site WordPress. Backdoors: depois que uma conta do WordPress é violada por um invasor, é possível criar um backdoor, um método secreto de contornar as medidas de segurança. Os backdoors permitem que os invasores acessem repetidamente um site WordPress ou lancem outros ataques.

depois que uma conta do WordPress é violada por um invasor, é possível criar um backdoor, um método secreto de contornar as medidas de segurança. Os backdoors permitem que os invasores acessem repetidamente um site WordPress ou lancem outros ataques. Autenticação fraca do usuário: não praticar a higiene adequada das senhas (criar senhas fortes, alterar regularmente as senhas etc.) ou não implementar a autenticação multifator (MFA) pode aumentar o risco de uma violação.

não praticar a higiene adequada das senhas (criar senhas fortes, alterar regularmente as senhas etc.) ou não implementar a autenticação multifator (MFA) pode aumentar o risco de uma violação. Configurações padrão do WordPress: o WordPress tem várias configurações padrão que facilitam para os invasores identificar pontos de entrada comuns (por exemplo, o URL /wp-login.php ) e informações confidenciais do site (por exemplo, o arquivo wp-config.php).

Práticas recomendadas de segurança do WordPress

Há várias medidas que os usuários podem tomar para proteger o site WordPress contra ameaças cibernéticas comuns e vulnerabilidades conhecidas. Normalmente, elas se enquadram em uma das seguintes categorias: configuração do site, recursos de segurança proativos, acesso de usuários, permissões de usuários e atualizações de segurança do site.

Configuração segura do site

Use um host de WordPress seguro. Um site WordPress é tão seguro quanto o seu host (um serviço de terceiros que fornece conteúdo em nome dos usuários). Escolha um host que ofereça defesa contra ataques sofisticados, auxilie na busca por vulnerabilidades e ameaças emergentes e forneça recursos de recuperação de desastres.

Um site WordPress é tão seguro quanto o seu host (um serviço de terceiros que fornece conteúdo em nome dos usuários). Escolha um host que ofereça defesa contra ataques sofisticados, auxilie na busca por vulnerabilidades e ameaças emergentes e forneça recursos de recuperação de desastres. Altere o URL padrão da página de login do WordPress e o prefixo do banco de dados. Esses URLS, que terminam em /wp-login.php e /wp-admin, respectivamente, são ativados por padrão em todos os sites WordPress, o que torna fácil para os invasores localizá-los.Eles podem ser renomeados para ajudar a evitar tentativas de quebra de senha com força bruta e outras ameaças direcionadas.

Esses URLS, que terminam em /wp-login.php e /wp-admin, respectivamente, são ativados por padrão em todos os sites WordPress, o que torna fácil para os invasores localizá-los.Eles podem ser renomeados para ajudar a evitar tentativas de quebra de senha com força bruta e outras ameaças direcionadas. Mova o arquivo wp-config.php . O arquivo wp-config.php inclui chaves de segurança do WordPress e outros detalhes confidenciais da instalação do WordPress. Infelizmente, também é fácil de encontrar. Mova o arquivo para cima do diretório raiz do WordPress para dificultar que os invasores o localizem.

O arquivo wp-config.php inclui chaves de segurança do WordPress e outros detalhes confidenciais da instalação do WordPress. Infelizmente, também é fácil de encontrar. Mova o arquivo para cima do diretório raiz do WordPress para dificultar que os invasores o localizem. Instale um tema do WordPress seguro. Alguns temas do WordPress não foram atualizados para serem compatíveis com a versão mais recente do WordPress ou podem não estar em conformidade com o padrão de segurança existente do WordPress. Como resultado, eles podem ser mais facilmente explorados pelos invasores. Selecione um tema que esteja incluído no diretório de temas do WordPress ou execute-o em um validador de temas do WordPress antes da instalação.

Alguns temas do WordPress não foram atualizados para serem compatíveis com a versão mais recente do WordPress ou podem não estar em conformidade com o padrão de segurança existente do WordPress. Como resultado, eles podem ser mais facilmente explorados pelos invasores. Selecione um tema que esteja incluído no diretório de temas do WordPress ou execute-o em um validador de temas do WordPress antes da instalação. Oculte a versão do WordPress que está sendo usada. Muitos ataques ao WordPress exploram vulnerabilidades que são específicas de diferentes versões. Ao ocultar a versão do WordPress que está sendo usada, os usuários podem evitar essas ameaças ou tornar mais difícil para os invasores identificar os pontos fracos existentes em seus sites.

Instale recursos de segurança proativos

Use um certificado SSL/TLS. OSecure Socket Layer (SSL), também conhecido como Transport Layer Security (TLS), é um protocolo de segurança que ajuda a proteger e criptografar dados transmitidos pela web. O certificado SSL pode ser obtido de provedores de hospedagem ou de serviços de segurança de terceiros, como a Cloudflare.

OSecure Socket Layer (SSL), também conhecido como Transport Layer Security (TLS), é um protocolo de segurança que ajuda a proteger e criptografar dados transmitidos pela web. O certificado SSL pode ser obtido de provedores de hospedagem ou de serviços de segurança de terceiros, como a Cloudflare. Instale um firewall. Um firewall de aplicativos web (WAF) fica na frente dos sites WordPress para filtrar e bloquear o tráfego não autorizado. A instalação de um WAF pode ajudar a evitar que ataques de DoS e DDoS afetem significativamente o serviço do site.

Um firewall de aplicativos web (WAF) fica na frente dos sites WordPress para filtrar e bloquear o tráfego não autorizado. A instalação de um WAF pode ajudar a evitar que ataques de DoS e DDoS afetem significativamente o serviço do site. Bloqueie solicitações HTTP usando o protocolo XML-RPC. O XML-RPC é frequentemente usado para realizar ataques cibernéticos volumétricos ou tentativas de força bruta. Um plug-in ou regra de firewall pode ser usado para desativar o recurso XML-RPC.

O XML-RPC é frequentemente usado para realizar ataques cibernéticos volumétricos ou tentativas de força bruta. Um plug-in ou regra de firewall pode ser usado para desativar o recurso XML-RPC. Evite hotlinking. O hotlinking permite que terceiros incorporem conteúdo de sites WordPress sem precisar hospedá-lo. Quando isso acontece repetidamente, pode aumentar os custos de largura de banda para o host original do conteúdo.

Proteja o acesso dos usuários

Aplique a MFA. A MFA exige que os usuários forneçam uma forma adicional de identificação antes de acessar um sistema ou uma conta protegida e dificulta a infiltração de invasores em um site WordPress, mesmo que eles tenham descoberto a combinação de nome de usuário/senha de um usuário legítimo.

A MFA exige que os usuários forneçam uma forma adicional de identificação antes de acessar um sistema ou uma conta protegida e dificulta a infiltração de invasores em um site WordPress, mesmo que eles tenham descoberto a combinação de nome de usuário/senha de um usuário legítimo. Limite o número de tentativas de login fracassadas. Os ataques de senha têm maior probabilidade de sucesso quando os invasores tem tentativas ilimitadas de inserir credenciais em uma página de login.

Os ataques de senha têm maior probabilidade de sucesso quando os invasores tem tentativas ilimitadas de inserir credenciais em uma página de login. Encerre automaticamente a sessão de usuários inativos.. Alguns usuários podem acessar suas contas do WordPress em computadores públicos ou praticar outros hábitos de navegação inseguros. Encerre automaticamente a sessão de usuários após um período definido de inatividade para reduzir as chances de espionagem e outras formas de acesso não autorizado de terceiros.

Alguns usuários podem acessar suas contas do WordPress em computadores públicos ou praticar outros hábitos de navegação inseguros. Encerre automaticamente a sessão de usuários após um período definido de inatividade para reduzir as chances de espionagem e outras formas de acesso não autorizado de terceiros. Exclua contas de usuário inativas. Mesmo que um usuário não esteja mais usando sua conta para acessar um site WordPress, sua conta e suas credenciais de login podem ser visadas pelos invasores.

Gerencie permissões de usuário

Restrinja as permissões de arquivos e pastas. Os usuários não devem ter privilégios de administrador, a menos que seja absolutamente necessário. Limite as funções que os usuários podem executar em um site WordPress para diminuir a probabilidade de compartilhamento de dados indesejado e minimizar os efeitos de uma violação. (Saiba mais sobre o princípio do menor privilégio.)

Os usuários não devem ter privilégios de administrador, a menos que seja absolutamente necessário. Limite as funções que os usuários podem executar em um site WordPress para diminuir a probabilidade de compartilhamento de dados indesejado e minimizar os efeitos de uma violação. (Saiba mais sobre o princípio do menor privilégio.) Não permita a edição de arquivos. O editor de arquivos padrão do WordPress permite que os usuários editem facilmente os arquivos PHP. Se uma conta do WordPress for violada, esse recurso também permitirá que os invasores modifiquem significativamente o código dos arquivos do site.

O editor de arquivos padrão do WordPress permite que os usuários editem facilmente os arquivos PHP. Se uma conta do WordPress for violada, esse recurso também permitirá que os invasores modifiquem significativamente o código dos arquivos do site. Monitore as atividades dos usuários. Os ataques ao WordPress podem vir de fontes externas e internas. Registre e analise regularmente as atividades dos usuários para acompanhar qualquer comportamento suspeito (por exemplo alteração de arquivos, instalação de plug-ins não autorizados, etc.).

Atualize os recursos de segurança do WordPress

Atualize para a versão mais recente do WordPress. O WordPress é atualizado regularmente para se defender contra vulnerabilidades conhecidas. Procure o aviso na parte superior do painel do WordPress que alerta os usuários quando uma nova versão está disponível.

O WordPress é atualizado regularmente para se defender contra vulnerabilidades conhecidas. Procure o aviso na parte superior do painel do WordPress que alerta os usuários quando uma nova versão está disponível. Atualize temas e plug-ins do WordPress. Cada tema e plug-in representa um possível ponto de entrada para os invasores. Assim como as versões antigas do WordPress podem conter pontos fracos críticos, os invasores geralmente usam temas e plug-ins desatualizados para realizar ataques contra os usuários do WordPress.

Cada tema e plug-in representa um possível ponto de entrada para os invasores. Assim como as versões antigas do WordPress podem conter pontos fracos críticos, os invasores geralmente usam temas e plug-ins desatualizados para realizar ataques contra os usuários do WordPress. Realize varreduras de segurança regulares. Use um plug-in de segurança, software ou serviço de terceiros confiável para verificar automaticamente se há malware e outros riscos de segurança.

Use um plug-in de segurança, software ou serviço de terceiros confiável para verificar automaticamente se há malware e outros riscos de segurança. Crie backups regulares dos dados do site. No caso de um ataque bem-sucedido, os usuários podem restaurar os dados perdidos a partir de um backup recente do site.

Como a Cloudflare protege os sites WordPress?

OAPO (Automatic Platform Optimization) da Cloudflare é um plug-in do WordPress que permite aos usuários acessar uma variedade de recursos de segurança e desempenho, incluindo conjuntos de regras do Cloudflare WAF, Universal SSL, proteção contra DDoS e muito mais. E com o Cloudflare Zero Trust, os usuários podem fortalecer ainda mais a segurança do WordPress ativando a MFA, monitorando as tentativas de login e restringindo o acesso dos usuários aos ativos internos. Saiba mais sobre como a Cloudflare ajuda a proteger os sites WordPress.