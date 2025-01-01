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如何提高 WordPress 安全性

内容管理系统 (CMS) 是一种软件应用程序，可帮助用户构建、管理和自定义网站，而无需自己编写代码。WordPress 是世界上最流行的内容管理系统之一，因此成为网络攻击者的高价值目标。

WordPress 自己的内部团队会定期提供安全更新，并提供针对新发现的系统漏洞的补丁，但是 WordPress 用户也可以采取一些措施，确保自己的网站抵御已知和新出现的威胁。这些步骤大多分为两类：消除威胁和降低风险。

消除威胁侧重于消除网络攻击和其他威胁。例如，WordPress 用户可以安装防火墙来过滤恶意流量并缓解分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击，或者选择提供内置安全功能的托管提供商。

降低风险是指预防性安全做法，比如更改 WordPress 数据库的默认前缀以使攻击者不能轻易找到它，执行严格的用户访问要求，以及定期进行安全扫描。

WordPress 的安全性如何？

虽然 WordPress 是一个强大而灵活的工具，但它也无法避免网络攻击、漏洞或用户错误带来的其他风险。

常见的 WordPress 攻击

WordPress 漏洞

过时的 WordPress 版本： WordPress 会定期更新其核心软件，以修补现有漏洞并加强对新威胁的防御。旧版本的 WordPress 没有这些保护措施，可能仍然容易受到攻击。

WordPress 会定期更新其核心软件，以修补现有漏洞并加强对新威胁的防御。旧版本的 WordPress 没有这些保护措施，可能仍然容易受到攻击。 第三方主题和插件： 第三方 WordPress 主题和插件可提供多种功能，但可能并不总是符合最新的安全要求。因此，将它们安装在 WordPress 网站上会带来风险。

第三方 WordPress 主题和插件可提供多种功能，但可能并不总是符合最新的安全要求。因此，将它们安装在 WordPress 网站上会带来风险。 后门： 一旦 WordPress 帐户被攻击者破解，就可以创建后门（一种绕过安全措施的隐蔽方法）。后门允许攻击者反复访问 WordPress 网站或发起进一步攻击。

一旦 WordPress 帐户被攻击者破解，就可以创建后门（一种绕过安全措施的隐蔽方法）。后门允许攻击者反复访问 WordPress 网站或发起进一步攻击。 用户身份验证薄弱： 不注意密码卫生（创建高强度密码、定期更改密码等）或不实施多因素身份验证 (MFA) 会增加破解风险。

不注意密码卫生（创建高强度密码、定期更改密码等）或不实施多因素身份验证 (MFA) 会增加破解风险。 WordPress 的默认设置：WordPress 有多种默认设置，因此攻击者很容易识别常见的入口点（如 /wp-login.php URL）和敏感的网站信息（如 wp-config.php 文件）。

WordPress 安全最佳做法

用户可以采取几个步骤来保护 WordPress 网站免受常见网络威胁和已知漏洞的侵害。这些步骤通常可分为以下几类：网站设置、主动安全功能、用户访问、用户权限和网站安全更新。

保护网站设置

使用安全的 WordPress 托管。 WordPress 网站的安全性取决于其托管服务提供商（代表用户提供内容的第三方服务）。应选择能够抵御复杂攻击、帮助扫描新出现的漏洞和威胁并提供灾难恢复资源的主机。

WordPress 网站的安全性取决于其托管服务提供商（代表用户提供内容的第三方服务）。应选择能够抵御复杂攻击、帮助扫描新出现的漏洞和威胁并提供灾难恢复资源的主机。 更改 WordPress 默认登录页面 URL 和数据库前缀。 这些 URL（分别以 /wp-login.php 和 /wp-admin 结尾）在所有 WordPress 网站上都默认处于启用状态，因此攻击者很容易找到它们。可以将它们重命名，以帮助避免暴力破解密码尝试和其他有针对性的威胁。

这些 URL（分别以 /wp-login.php 和 /wp-admin 结尾）在所有 WordPress 网站上都默认处于启用状态，因此攻击者很容易找到它们。可以将它们重命名，以帮助避免暴力破解密码尝试和其他有针对性的威胁。 移动 wp-config.php 文件。 wp-config.php 文件包括 WordPress 安全密钥和其他敏感的 WordPress 安装详细信息。不幸的是，它也很容易找到。将该文件移至 WordPress 根目录之上，使攻击者难以找到。

wp-config.php 文件包括 WordPress 安全密钥和其他敏感的 WordPress 安装详细信息。不幸的是，它也很容易找到。将该文件移至 WordPress 根目录之上，使攻击者难以找到。 安装安全的 WordPress 主题。 有些 WordPress 主题尚未更新以支持最新版本的 WordPress，或者可能不符合现有的 WordPress 安全标准。因此，它们可能更容易被攻击者利用。选择 WordPress 主题目录中包含的主题，或在安装前通过 WordPress 主题验证器进行验证。

有些 WordPress 主题尚未更新以支持最新版本的 WordPress，或者可能不符合现有的 WordPress 安全标准。因此，它们可能更容易被攻击者利用。选择 WordPress 主题目录中包含的主题，或在安装前通过 WordPress 主题验证器进行验证。 隐藏正在使用的 WordPress 版本。许多 WordPress 攻击利用的是不同版本 WordPress 特有的漏洞。通过隐藏正在使用的 WordPress 版本，用户可以避免这些威胁，或使攻击者难以发现其网站的现有漏洞。

安装主动安全功能

保护用户访问

强制实施 MFA。 MFA 要求用户在访问受保护的系统或帐户之前提供一种额外的身份验证方式，即使攻击者破解了合法用户的用户名/密码组合，也很难侵入 WordPress 网站。

MFA 要求用户在访问受保护的系统或帐户之前提供一种额外的身份验证方式，即使攻击者破解了合法用户的用户名/密码组合，也很难侵入 WordPress 网站。 限制失败的登录尝试次数。 当攻击者在登录页面上无限制地尝试输入凭据时，密码攻击就更有可能成功。

当攻击者在登录页面上无限制地尝试输入凭据时，密码攻击就更有可能成功。 自动注销不活动的用户。 有些用户可能会通过公共计算机访问 WordPress 帐户，或养成其他不安全的浏览习惯。在设定的闲置时间后自动注销用户，以减少窥探和其他未经授权的第三方访问的机会。

有些用户可能会通过公共计算机访问 WordPress 帐户，或养成其他不安全的浏览习惯。在设定的闲置时间后自动注销用户，以减少窥探和其他未经授权的第三方访问的机会。 删除不活动的用户帐户。即使用户不再使用自己的帐户访问 WordPress 网站，他们的帐户和登录凭据也可能成为攻击者的目标。

管理用户权限

限制文件和文件夹权限。 除非绝对必要，否则用户不应拥有管理员级别的权限。限制用户可以在 WordPress 网站上执行的功能，以降低不必要的数据共享的可能性，并将漏洞的影响降至最低。（了解有关最低权限原则的更多信息）。

除非绝对必要，否则用户不应拥有管理员级别的权限。限制用户可以在 WordPress 网站上执行的功能，以降低不必要的数据共享的可能性，并将漏洞的影响降至最低。（了解有关最低权限原则的更多信息）。 禁止编辑文件。 WordPress 的默认文件编辑器允许用户轻松编辑 PHP 文件。如果 WordPress 帐户被破解，该功能还允许攻击者大幅修改网站文件的代码。

WordPress 的默认文件编辑器允许用户轻松编辑 PHP 文件。如果 WordPress 帐户被破解，该功能还允许攻击者大幅修改网站文件的代码。 监控用户活动。WordPress 攻击既可能来自外部，又可能来自内部。定期记录和审查用户活动，以跟踪任何可疑行为（如更改文件、安装未经授权的插件等）。

更新 WordPress 安全功能

更新到最新版本的 WordPress。 WordPress 会定期更新，以防御已知漏洞。查看 WordPress 仪表板顶部的通知，其会在新版本可用时提醒用户。

WordPress 会定期更新，以防御已知漏洞。查看 WordPress 仪表板顶部的通知，其会在新版本可用时提醒用户。 更新 WordPress 主题和插件。 每个主题和插件都是攻击者的潜在切入点。正如旧版本的 WordPress 可能包含重大漏洞一样，攻击者也经常使用过时的主题和插件对 WordPress 用户进行攻击。

每个主题和插件都是攻击者的潜在切入点。正如旧版本的 WordPress 可能包含重大漏洞一样，攻击者也经常使用过时的主题和插件对 WordPress 用户进行攻击。 定期进行安全扫描。 使用可信的安全插件、软件或第三方服务自动检查恶意软件和其他安全风险。

使用可信的安全插件、软件或第三方服务自动检查恶意软件和其他安全风险。 定期备份网站数据。万一攻击得手，用户可以通过最近的网站备份恢复丢失的数据。

Cloudflare 如何保护 WordPress 网站？

Cloudflare 自动平台优化 (APO) 是一个 WordPress 插件，允许用户访问各种安全和性能功能，包括 Cloudflare WAF 规则集、Universal SSL、DDoS 防护等。有了 Cloudflare Zero Trust，用户可以通过启用 MFA、监控登录尝试和限制用户访问内部资产来进一步加强 WordPress 的安全性。进一步了解 Cloudflare 如何帮助保护 WordPress 网站。