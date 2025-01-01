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如何提高 WordPress 安全性

內容管理系統 (CMS) 是幫助使用者建立、管理和自訂網站而無需自己編寫程式碼的軟體應用程式。WordPress 是世界上最受歡迎的內容管理系統之一，因此成為網路攻擊者的高價值目標。

WordPress 自己的內部團隊會定期為其係統中新發現的漏洞提供安全更新和修補程式，但 WordPress 使用者還可以採取幾個步驟來確保其網站保持安全，免受已知和新出現的威脅。這些步驟大多可分為兩類：消除威脅和降低風險。

消除威脅的重點是消除網路攻擊和其他威脅。例如，WordPress 使用者可能會安裝防火牆來篩選惡意流量並緩解分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊，或選擇提供內建安全功能的託管提供者。

降低風險是指主動採取安全措施，例如變更預設的 WordPress 資料庫首碼以使攻擊者無法輕鬆找到它、強制執行嚴格的使用者存取要求以及定期進行安全掃描。

WordPress 的安全性如何？

雖然 WordPress 是一個強大且靈活的工具，但它不能免受網路攻擊、漏洞或使用者錯誤帶來的其他風險的影響。

常見的 WordPress 攻擊

WordPress 漏洞

WordPress 過時版本： WordPress 會定期更新其核心軟體，以修復現有漏洞並加強對新興威脅的防禦。舊版的 WordPress 沒有這些保護，可能仍然容易受到攻擊。

WordPress 會定期更新其核心軟體，以修復現有漏洞並加強對新興威脅的防禦。舊版的 WordPress 沒有這些保護，可能仍然容易受到攻擊。 第三方主題和外掛程式： 第三方 WordPress 主題和外掛程式提供廣泛的功能，但可能不會始終符合最新的安全要求。因此，在 WordPress 網站上安裝這些主題和外掛程式可能會產生風險。

第三方 WordPress 主題和外掛程式提供廣泛的功能，但可能不會始終符合最新的安全要求。因此，在 WordPress 網站上安裝這些主題和外掛程式可能會產生風險。 後門程式： 在 WordPress 帳號被攻擊者入侵後，就可以建立後門程式（一種繞過安全措施的隱藏方法）。後門程式允許攻擊者重複存取 WordPress 網站或發動進一步的攻擊。

在 WordPress 帳號被攻擊者入侵後，就可以建立後門程式（一種繞過安全措施的隱藏方法）。後門程式允許攻擊者重複存取 WordPress 網站或發動進一步的攻擊。 弱使用者驗證： 未能實施適當的密碼管理（建立強密碼、定期變更密碼等）或實施多重要素驗證 (MFA) 可能會增加洩漏風險。

未能實施適當的密碼管理（建立強密碼、定期變更密碼等）或實施多重要素驗證 (MFA) 可能會增加洩漏風險。 預設 WordPress 設定：WordPress 有多個預設設定，讓攻擊者可以輕鬆識別常見入口點（例如 /wp-login.php URL）和敏感網站資訊（例如 wp-config.php 檔案）。

WordPress 安全最佳做法

使用者可以採取幾個步驟來保護 WordPress 網站免受常見網路威脅和已知漏洞的影響。這些通常屬於以下類別之一：網站設定、主動安全功能、使用者存取、使用者權限和網站安全性更新。

安全站點設定

使用安全的 WordPress 託管。 WordPress 網站的安全性取決於其託管提供者（代表使用者提供內容的第三方服務）。選擇能夠防禦複雜攻擊、協助掃描新興漏洞和威脅並提供災難復原資源的主機。

WordPress 網站的安全性取決於其託管提供者（代表使用者提供內容的第三方服務）。選擇能夠防禦複雜攻擊、協助掃描新興漏洞和威脅並提供災難復原資源的主機。 變更預設的 WordPress 登入頁面 URL 和資料庫首碼。 這些 URL（分別以 /wp-login.php 和 /wp-admin 結尾）預設在所有 WordPress 網站上啟用，使攻擊者很容易找到它們。可以對它們進行重新命名，以幫助避免暴力密碼破解嘗試和其他有針對性的威脅。

這些 URL（分別以 /wp-login.php 和 /wp-admin 結尾）預設在所有 WordPress 網站上啟用，使攻擊者很容易找到它們。可以對它們進行重新命名，以幫助避免暴力密碼破解嘗試和其他有針對性的威脅。 移動 wp-config.php 檔案。 wp-config.php 檔案包含 WordPress 安全金鑰和其他敏感的 WordPress 安裝詳細資訊。不幸的是，它也很容易找到。將該檔案移至 WordPress 根目錄上方，使攻擊者難以找到。

wp-config.php 檔案包含 WordPress 安全金鑰和其他敏感的 WordPress 安裝詳細資訊。不幸的是，它也很容易找到。將該檔案移至 WordPress 根目錄上方，使攻擊者難以找到。 安裝安全的 WordPress 主題。 某些 WordPress 主題尚未更新以支援最新版本的 WordPress，或者可能不符合現有的 WordPress 安全標準。因此，它們可能更容易被攻擊者利用。選擇 WordPress 主題目錄中包含的主題，或在安裝之前透過 WordPress 主題驗證器執行它。

某些 WordPress 主題尚未更新以支援最新版本的 WordPress，或者可能不符合現有的 WordPress 安全標準。因此，它們可能更容易被攻擊者利用。選擇 WordPress 主題目錄中包含的主題，或在安裝之前透過 WordPress 主題驗證器執行它。 隱藏正在使用的 WordPress 版本。許多 WordPress 攻擊利用不同版本的 WordPress 特有的漏洞。透過隱藏他們正在使用的 WordPress 版本，使用者也許能夠避免這些威脅，或者使攻擊者很難找出其網站中現有的弱點。

安裝主動安全功能

使用 SSL/TLS 憑證。 安全通訊端層 (SSL) 也稱為 Transport Layer Security (TLS)，是一種安全通訊協定，有助於保護和加密透過 Web 傳輸的資料。SSL 憑證可以從託管提供者或 Cloudflare 等第三方安全服務處取得。

安全通訊端層 (SSL) 也稱為 Transport Layer Security (TLS)，是一種安全通訊協定，有助於保護和加密透過 Web 傳輸的資料。SSL 憑證可以從託管提供者或 Cloudflare 等第三方安全服務處取得。 安裝防火牆。 Web 應用程式防火牆 (WAF) 位於 WordPress 網站前方，用於篩選和封鎖未經授權的流量。安裝 WAF 有助於防止 DoS 和 DDoS 攻擊對網站服務造成重大影響。

Web 應用程式防火牆 (WAF) 位於 WordPress 網站前方，用於篩選和封鎖未經授權的流量。安裝 WAF 有助於防止 DoS 和 DDoS 攻擊對網站服務造成重大影響。 使用 XML-RPC 通訊協定封鎖 HTTP 請求。 XML-RPC 通常用於進行巨流量網路攻擊或暴力密碼破解嘗試。外掛程式或防火牆規則可用於選擇退出 XML-RPC 功能。

XML-RPC 通常用於進行巨流量網路攻擊或暴力密碼破解嘗試。外掛程式或防火牆規則可用於選擇退出 XML-RPC 功能。 防止熱連結。熱連結允許第三方嵌入來自 WordPress 網站的內容，而無需自行託管。當這種情況反覆發生時，可能會增加內容原始主機的頻寬成本。

保護使用者存取

執行 MFA。 MFA 要求使用者在存取受保護的系統或帳戶之前提供額外的驗證形式，使攻擊者更難滲透 WordPress 網站——即使他們已經破解了合法使用者的使用者名稱/密碼組合。

MFA 要求使用者在存取受保護的系統或帳戶之前提供額外的驗證形式，使攻擊者更難滲透 WordPress 網站——即使他們已經破解了合法使用者的使用者名稱/密碼組合。 限制登入嘗試失敗的次數。 當攻擊者能夠無限制地嘗試在登入頁面上輸入憑證時，密碼攻擊更有可能成功。

當攻擊者能夠無限制地嘗試在登入頁面上輸入憑證時，密碼攻擊更有可能成功。 自動登出不活動的使用者。 有些使用者可能會從公用電腦存取他們的 WordPress 帳戶或採取其他不安全的瀏覽習慣。在一段不活動時間後自動登出使用者，以減少窺探和其他形式的未經授權第三方存取的機會。

有些使用者可能會從公用電腦存取他們的 WordPress 帳戶或採取其他不安全的瀏覽習慣。在一段不活動時間後自動登出使用者，以減少窺探和其他形式的未經授權第三方存取的機會。 刪除不活動的使用者帳戶。即使使用者不再使用其帳戶存取 WordPress 網站，其帳戶和登入憑證也可能成為攻擊者的目標。

管理使用者權限

限製檔案和資料夾權限。 除非絕對必要，否則使用者不應擁有管理員等級的權限。限制使用者可以在 WordPress 網站上執行的功能，以降低不必要的資料分享的可能性並最大限度地減少洩漏的影響。（瞭解有關最低權限原則的更多資訊。）

除非絕對必要，否則使用者不應擁有管理員等級的權限。限制使用者可以在 WordPress 網站上執行的功能，以降低不必要的資料分享的可能性並最大限度地減少洩漏的影響。（瞭解有關最低權限原則的更多資訊。） 禁止檔案編輯。 預設的 WordPress 檔案編輯器允許使用者輕鬆編輯 PHP 檔案。如果 WordPress 帳戶遭到入侵，此功能也會允許攻擊者大量修改網站檔案的程式碼。

預設的 WordPress 檔案編輯器允許使用者輕鬆編輯 PHP 檔案。如果 WordPress 帳戶遭到入侵，此功能也會允許攻擊者大量修改網站檔案的程式碼。 監控使用者活動。WordPress 攻擊可能來自外部和內部來源。定期記錄和檢閱使用者活動以追蹤任何可疑行為（例如更改檔案、安裝未經授權的外掛程式等）。

更新 WordPress 安全功能

更新到最新版本的 WordPress。 WordPress 會定期更新以防禦已知漏洞。尋找 WordPress 儀表板頂部的通知，該通知會在新版本可用時提醒使用者。

WordPress 會定期更新以防禦已知漏洞。尋找 WordPress 儀表板頂部的通知，該通知會在新版本可用時提醒使用者。 更新 WordPress 主題和外掛程式。 每個主題和外掛程式都代表著潛在的攻擊者入口點。正如舊版的 WordPress 可能存在嚴重漏洞一樣，攻擊者經常使用過時的主題和外掛程式對 WordPress 使用者發起攻擊。

每個主題和外掛程式都代表著潛在的攻擊者入口點。正如舊版的 WordPress 可能存在嚴重漏洞一樣，攻擊者經常使用過時的主題和外掛程式對 WordPress 使用者發起攻擊。 定期進行安全掃描。 使用受信任的安全性外掛程式、軟體或第三方服務自動檢查惡意程式碼和其他安全風險。

使用受信任的安全性外掛程式、軟體或第三方服務自動檢查惡意程式碼和其他安全風險。 定期備份網站資料。如果攻擊成功，使用者可以從最近的網站備份中還原任何遺失的資料。

Cloudflare 如何保護 WordPress 網站？

Cloudflare 自動平台最佳化 (APO) 是一個 WordPress 外掛程式，可讓使用者存取各種安全性和效能功能，包括 Cloudflare WAF 規則集、Universal SSL、DDoS 防護等。利用 Cloudflare Zero Trust，使用者可以透過啟用 MFA、監控登入嘗試和限制使用者對內部資產的存取來進一步增強 WordPress 安全性。詳細瞭解 Cloudflare 如何協助保護 WordPress 網站。