Le coffee shop networking grâce à Cloudflare One
Modernisez votre accès et réduisez le nombre d'équipements physiques que vous utilisez grâce au SASE
Proposez la connectivité sûre et cohérente qu'attendent les collaborateurs d'aujourd'hui, sans la complexité d'un réseau privé traditionnel.
Avantages
Simplifiez la connectivité et la sécurité
Réduction des coûts
Arrêtez de dépendre d'équipements coûteux et de lignes réseau privées.
Améliorez vos expériences
Assurez un accès rapide et cohérent à domicile, au bureau ou au café.
Appliquez la sécurité Zero Trust
Concevez des politiques précises basées sur l'identité de l'utilisateur, pas sur la position géographique du réseau.
Fonctionnement
Traitez n'importe quel lieu comme un café
Transférez les fonctions de sécurité et de connectivité réseau assurées par votre assemblage actuel d'équipements disparates vers Cloudflare One , notre plateforme SASE agile. Modernisez votre connectivité en trois phases essentielles :
- Étape 1 : modernisez l'accès de vos utilisateurs aux applications et remplacez vos VPN existants par un système d'accès réseau Zero Trust (ZTNA) plus rapide et plus sûr. En savoir plus.
- Étape 2 : simplifiez la connectivité de vos agences régionales et réduisez votre dépendance aux équipements physiques sur site et aux lignes MPLS coûteuses.
- Étape 3 : sécurisez l'accès au web et au cloud afin de bloquer les menaces web et de gagner en visibilité sur l'IA et l'IT clandestines, sans compromis sur les performances.
- Ensuite : poursuivez vos efforts de consolidation SASE afin de vous débarrasser de votre infrastructure d'ancienne génération et de permettre l'agilité opérationnelle.
Témoignages de clients
US retailer
Ticketing company
French research institute
Global manufacturer
Simplifiez votre réseau avec les solutions Cloudflare pour le coffee shop networking
Pourquoi Cloudflare ?
Modernisez votre connectivité grâce à Cloudflare One
La plateforme unifiée de services de connectivité et de sécurité cloud-native de Cloudflare constitue la base idéale pour la protection des données :
Mesures de contrôle unifiées
Un WAN unifié et des services de sécurité Zero Trust conçus pour fonctionner de concert sur une plateforme SASE unique. Tirez un trait sur la complexité des configurations SD-WAN superposées aux fonctionnalités de sécurité hétérogènes.
Portée mondiale
Cloudflare dimensionne ses mesures de protection avec cohérence et rapidité, partout dans le monde, grâce à trois fois plus de points d'implantation réseau que les autres fournisseurs de SASE.
Architecture composable
Bénéficiez d'accès directs (on-ramps) flexibles pour prendre en charge votre connectivité point à point (any-to-any) L1-L7 à l'aide d'une interface unique. Fini de jongler avec les points faibles d'architectures SD-WAN et de sécurité distinctes.
Une tarification simple
Ne payez jamais la consommation de bande passante de vos utilisateurs. Avec Cloudflare, le trafic de vos utilisateurs est exclu de la tarification du réseau WAN. Pas besoin de payer deux fois pour les postes de vos utilisateurs et la bande passante.
Ressources
SOLUTION GUIDE
Coffee shop networking
Learn how organizations can adopt a coffee shop networking approach with Cloudflare One, the agile SASE platform.
INFOGRAPHIC
Brew up simpler connectivity
Visualize how adopting coffee shop networking transforms your architecture.
YOUTUBE
Coffee shop networking: Explained
Learn all the ways to connect sources of traffic to Cloudflare and how to improve security and performance across locations.
Webinaires à la demande
Établir les fondations du coffee shop networking
Découvrez comment élaborer un plan d'action flexible pour adopter la connectivité réseau des cafés, en s'appuyant sur des scénarios d'utilisation essentiels du SASE.