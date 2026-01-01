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Le coffee shop networking grâce à Cloudflare One

Modernisez votre accès et réduisez le nombre d'équipements physiques que vous utilisez grâce au SASE

Proposez la connectivité sûre et cohérente qu'attendent les collaborateurs d'aujourd'hui, sans la complexité d'un réseau privé traditionnel.

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Avantages

Simplifiez la connectivité et la sécurité

Icône de prix
Réduction des coûts

Arrêtez de dépendre d'équipements coûteux et de lignes réseau privées.

Icône d'éclair
Améliorez vos expériences

Assurez un accès rapide et cohérent à domicile, au bureau ou au café.

Cloudflare Zero Trust
Appliquez la sécurité Zero Trust

Concevez des politiques précises basées sur l'identité de l'utilisateur, pas sur la position géographique du réseau.

Fonctionnement

Traitez n'importe quel lieu comme un café

Transférez les fonctions de sécurité et de connectivité réseau assurées par votre assemblage actuel d'équipements disparates vers Cloudflare One , notre plateforme SASE agile. Modernisez votre connectivité en trois phases essentielles :

  • Étape 1 : modernisez l'accès de vos utilisateurs aux applications et remplacez vos VPN existants par un système d'accès réseau Zero Trust (ZTNA) plus rapide et plus sûr. En savoir plus.
  • Étape 2 : simplifiez la connectivité de vos agences régionales et réduisez votre dépendance aux équipements physiques sur site et aux lignes MPLS coûteuses.
  • Étape 3 : sécurisez l'accès au web et au cloud afin de bloquer les menaces web et de gagner en visibilité sur l'IA et l'IT clandestines, sans compromis sur les performances.
  • Ensuite : poursuivez vos efforts de consolidation SASE afin de vous débarrasser de votre infrastructure d'ancienne génération et de permettre l'agilité opérationnelle.
[Illustration Landscape] CSM Marketecture modern cloudflare

Témoignages de clients

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Simplifiez votre réseau avec les solutions Cloudflare pour le coffee shop networking

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Pourquoi Cloudflare ?

Modernisez votre connectivité grâce à Cloudflare One

La plateforme unifiée de services de connectivité et de sécurité cloud-native de Cloudflare constitue la base idéale pour la protection des données :

Performances 1 — Icône
Mesures de contrôle unifiées

Un WAN unifié et des services de sécurité Zero Trust conçus pour fonctionner de concert sur une plateforme SASE unique. Tirez un trait sur la complexité des configurations SD-WAN superposées aux fonctionnalités de sécurité hétérogènes.

ABM — Stryker — Sécurisez vos initiatives en matière d'IA grâce à Cloudflare — 6 icônes — Carte 1 — Icône
Portée mondiale

Cloudflare dimensionne ses mesures de protection avec cohérence et rapidité, partout dans le monde, grâce à trois fois plus de points d'implantation réseau que les autres fournisseurs de SASE.

Plateforme Workers — Tuile
Architecture composable

Bénéficiez d'accès directs (on-ramps) flexibles pour prendre en charge votre connectivité point à point (any-to-any) L1-L7 à l'aide d'une interface unique. Fini de jongler avec les points faibles d'architectures SD-WAN et de sécurité distinctes.

Icône de prix
Une tarification simple

Ne payez jamais la consommation de bande passante de vos utilisateurs. Avec Cloudflare, le trafic de vos utilisateurs est exclu de la tarification du réseau WAN. Pas besoin de payer deux fois pour les postes de vos utilisateurs et la bande passante.

Ressources

Miniature — Idée — Modèle 1, ampoule

SOLUTION GUIDE

Coffee shop networking

Learn how organizations can adopt a coffee shop networking approach with Cloudflare One, the agile SASE platform.

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Miniature Perspectives — Fusée

INFOGRAPHIC

Brew up simpler connectivity

Visualize how adopting coffee shop networking transforms your architecture.

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Vignette de la vidéo 1

YOUTUBE

Coffee shop networking: Explained

Learn all the ways to connect sources of traffic to Cloudflare and how to improve security and performance across locations.

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Webinaires Cloudflare

Webinaires à la demande

Établir les fondations du coffee shop networking

Découvrez comment élaborer un plan d'action flexible pour adopter la connectivité réseau des cafés, en s'appuyant sur des scénarios d'utilisation essentiels du SASE.

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