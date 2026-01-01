Vernetzung wie im Café mit Cloudflare
Mit SASE können Sie den Zugriff modernisieren und die Hardware minimieren
Bieten Sie die sichere, konsistente Konnektivität, die heutige Mitarbeitende erwarten, ohne die Komplexität eines herkömmlichen privaten Netzwerks.
Vorteile
Vereinfachte Anbindung und Sicherheit
Kosten senken
Verlassen Sie sich nicht mehr auf teure Appliances und private Netzwerkleitungen.
Nutzererfahrungen verbessern
Sorgen Sie für einen schnellen, einheitlichen Zugriff zu Hause, im Büro oder im Café.
Setzen Sie Zero-Trust-Sicherheit um
Erstellen Sie präzise Richtlinien, die auf der Nutzeridentität basieren, nicht auf der Grundlage des Netzwerkstandorts.
So funktioniert’s
Behandeln Sie jeden Ort wie ein Café.
Verlegen Sie Sicherheit und Netzwerkinfrastruktur von separaten Appliances auf Cloudflare One , die agile Secure Access Service Edge (SASE)-Plattform. Modernisieren Sie die Konnektivität in drei wichtigen Phasen:
- Schritt 1: Modernisieren Sie den Anwendungszugriff Ihrer Nutzer und ersetzen Sie alte VPNs durch einen schnelleren und sichereren Zero Trust-Netzwerkzugang (ZTNA). Mehr dazu.
- Schritt 2: Vereinfachen Sie die Anbindung von Zweigstellen und verringern Sie die Abhängigkeit von sperriger On-Premise-Hardware und teuren MPLS-Leitungen.
- Schritt 3: Sichern Sie den Web- und Cloud-Zugang , um Webbedrohungen zu blockieren und Einblicke in Schatten-KI/-IT zu erhalten, ohne die Performance zu beeinträchtigen.
- Laufend: Setzen Sie die SASE-Konsolidierung fort , um veraltete Infrastrukturen zu beseitigen und die geschäftliche Agilität zu fördern.
Anwendungsbeispiele aus der Praxis
US retailer
Ticketing company
French research institute
Global manufacturer
Vereinfachen Sie Ihr Netzwerk mit den Coffee-Shop-Networking-Lösungen von Cloudflare
Was spricht für Cloudflare?
Die Konnektivität mit Cloudflare One modernisieren
Die Cloudflare-Plattform vereint Cloud-native Sicherheits- und Vernetzungsdienste an einem einzigen Ort und ist deshalb auch perfekt für Datenschutz:
Einheitliche Steuerung
Ein einheitliches WAN und Zero-Trust-Sicherheitsdienste, die darauf ausgelegt sind, auf einer SASE-Plattform zusammenzuarbeiten. Keine komplexen SD-WAN-Overlaykonfigurationen mit unzusammenhängenden Sicherheitsfunktionen mehr.
Globale Reichweite
Cloudflare skaliert den Schutz überall einheitlich und schnell mit 3x mehr Netzwerkstandorten als andere SASE-Anbieter.
Modulare Architektur
Flexible On-Ramp-Funktionen zur Unterstützung von Any-to-Any-Konnektivität L1-L7 auf einer Steuerungsebene. Schluss mit den Tücken separater SD-WAN- und Sicherheitsarchitekturen.
Einfache Preisgestaltung
Zahlen Sie nie für Nutzerbandbreite.Mit Cloudflare wird Nutzerverkehr nicht auf die WAN-Kosten angerechnet.Keine doppelten Kosten für Nutzerlizenzen und Bandbreite.
Weitere Informationen
LÖSUNGSLEITFADEN
Coffee Shop-Networking
Erfahren Sie, wie Unternehmen mit Cloudflare One, der agilen SASE-Plattform, einen flexiblen Netzwerkansatz nach dem Coffee Shop Networking-Modell implementieren können.
INFOGRAFIK
Sorgen Sie für einfachere Konnektivität.
Visualisieren Sie, wie die Einführung von Coffee Shop-Networking Ihre Architektur verändert.
YOUTUBE
Coffee Shop-Networking: Erklärt
Erfahren Sie, wie Sie Traffic-Quellen mit Cloudflare verbinden und die Sicherheit und Performance standortübergreifend verbessern können.
On Demand-Webinare
Das Fundament für Coffee Shop-Networking legen
Lernen Sie, wie Sie auf Basis zentraler SASE-Anwendungsfälle einen flexiblen Plan zur Einführung von Coffee Shop-Networking zu erstellen