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Vernetzung wie im Café mit Cloudflare

Mit SASE können Sie den Zugriff modernisieren und die Hardware minimieren

Bieten Sie die sichere, konsistente Konnektivität, die heutige Mitarbeitende erwarten, ohne die Komplexität eines herkömmlichen privaten Netzwerks.

Sachkundige Beratung
Kurzbeschreibung anfordern

Vorteile

Vereinfachte Anbindung und Sicherheit

Preis-Icon
Kosten senken

Verlassen Sie sich nicht mehr auf teure Appliances und private Netzwerkleitungen.

Blitz-Symbol
Nutzererfahrungen verbessern

Sorgen Sie für einen schnellen, einheitlichen Zugriff zu Hause, im Büro oder im Café.

Cloudflare-zero-trust
Setzen Sie Zero-Trust-Sicherheit um

Erstellen Sie präzise Richtlinien, die auf der Nutzeridentität basieren, nicht auf der Grundlage des Netzwerkstandorts.

So funktioniert’s

Behandeln Sie jeden Ort wie ein Café.

Verlegen Sie Sicherheit und Netzwerkinfrastruktur von separaten Appliances auf Cloudflare One , die agile Secure Access Service Edge (SASE)-Plattform. Modernisieren Sie die Konnektivität in drei wichtigen Phasen:

  • Schritt 1: Modernisieren Sie den Anwendungszugriff Ihrer Nutzer und ersetzen Sie alte VPNs durch einen schnelleren und sichereren Zero Trust-Netzwerkzugang (ZTNA). Mehr dazu.
  • Schritt 2: Vereinfachen Sie die Anbindung von Zweigstellen und verringern Sie die Abhängigkeit von sperriger On-Premise-Hardware und teuren MPLS-Leitungen.
  • Schritt 3: Sichern Sie den Web- und Cloud-Zugang , um Webbedrohungen zu blockieren und Einblicke in Schatten-KI/-IT zu erhalten, ohne die Performance zu beeinträchtigen.
  • Laufend: Setzen Sie die SASE-Konsolidierung fort , um veraltete Infrastrukturen zu beseitigen und die geschäftliche Agilität zu fördern.
[Abbildung Landschaft] CSM Marketing-Architektur modern Cloudflare

Anwendungsbeispiele aus der Praxis

Japan Airlines Logo weiß
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Ziff Davis Logo Weiß
Delivery Hero Logo weiss
Werner Logo Weiß
Canva Logo weiß
Knauf-Logo weiß
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Vereinfachen Sie Ihr Netzwerk mit den Coffee-Shop-Networking-Lösungen von Cloudflare

Whitepaper lesen

Was spricht für Cloudflare?

Die Konnektivität mit Cloudflare One modernisieren

Die Cloudflare-Plattform vereint Cloud-native Sicherheits- und Vernetzungsdienste an einem einzigen Ort und ist deshalb auch perfekt für Datenschutz:

Performance 1 – Symbol
Einheitliche Steuerung

Ein einheitliches WAN und Zero-Trust-Sicherheitsdienste, die darauf ausgelegt sind, auf einer SASE-Plattform zusammenzuarbeiten. Keine komplexen SD-WAN-Overlaykonfigurationen mit unzusammenhängenden Sicherheitsfunktionen mehr.

ABM – Stryker – Sichern Sie Ihre KI-Initiativen mit Cloudflare – 6 Symbole – Karte 1 – Symbol
Globale Reichweite

Cloudflare skaliert den Schutz überall einheitlich und schnell mit 3x mehr Netzwerkstandorten als andere SASE-Anbieter.

Workers-Plattform – Tile
Modulare Architektur

Flexible On-Ramp-Funktionen zur Unterstützung von Any-to-Any-Konnektivität L1-L7 auf einer Steuerungsebene. Schluss mit den Tücken separater SD-WAN- und Sicherheitsarchitekturen.

Preis-Icon
Einfache Preisgestaltung

Zahlen Sie nie für Nutzerbandbreite.Mit Cloudflare wird Nutzerverkehr nicht auf die WAN-Kosten angerechnet.Keine doppelten Kosten für Nutzerlizenzen und Bandbreite.

Weitere Informationen

Miniaturansicht - Einblick - Vorlage 1 Glühbirne

LÖSUNGSLEITFADEN

Coffee Shop-Networking

Erfahren Sie, wie Unternehmen mit Cloudflare One, der agilen SASE-Plattform, einen flexiblen Netzwerkansatz nach dem Coffee Shop Networking-Modell implementieren können.

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Einblick-Miniatur - Rakete

INFOGRAFIK

Sorgen Sie für einfachere Konnektivität.

Visualisieren Sie, wie die Einführung von Coffee Shop-Networking Ihre Architektur verändert.

Infografik ansehen  
Video-Vorschaubild 1

YOUTUBE

Coffee Shop-Networking: Erklärt

Erfahren Sie, wie Sie Traffic-Quellen mit Cloudflare verbinden und die Sicherheit und Performance standortübergreifend verbessern können.

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Cloudflare-Webinare

On Demand-Webinare

Das Fundament für Coffee Shop-Networking legen

Lernen Sie, wie Sie auf Basis zentraler SASE-Anwendungsfälle einen flexiblen Plan zur Einführung von Coffee Shop-Networking zu erstellen

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