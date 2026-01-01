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Rede segura no estilo de cafeteria com o Cloudflare One

Modernize o acesso e minimize o hardware com SASE

Forneça a conectividade segura e consistente que os trabalhadores de hoje esperam, sem a complexidade de uma rede privada tradicional.

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Vantagens

Simplifique a conectividade e a segurança

Ícone de preço
Diminuir os custos

Pare de depender de equipamentos caros e linhas de rede privada.

Ícone de raio
Melhore as experiências dos usuários

Garanta acesso rápido e consistente em casa, no escritório ou na cafeteria.

Cloudflare-zero-trust
Aplique a segurança Zero Trust

Crie políticas granulares com base na identidade do usuário, não no local da rede.

Como funciona

Trate qualquer lugar como uma cafeteria

Migre a segurança e a rede de dispositivos distintos para o Cloudflare One , a plataforma ágil de serviço de acesso seguro de borda (SASE). Modernize a conectividade em três fases principais:

  • Etapa 1: modernizar o acesso de usuários a aplicativos e substituir as VPNs legadas por um acesso à rede Zero Trust (ZTNA) mais rápido e seguro Saiba mais.
  • Etapa 2: simplificar a conectividade das filiais e reduzir a dependência de hardware volumoso no local e linhas MPLS caras
  • Etapa 3: proteger o acesso à web e à nuvem para bloquear ameaças da web e obter visibilidade de IA não autorizada/TI invisível sem comprometer o desempenho.
  • Progressivo: continuar a consolidar o SASE para eliminar a infraestrutura legada e permitir a agilidade da empresa.
[Illustration Landscape] CSM Marketecture modern cloudflare

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Simplifique sua rede com as soluções para rede de cafeterias da Cloudflare

Leia o artigo técnico

Por que usar a Cloudflare

Modernizar a conectividade com o Cloudflare One

A plataforma unificada de serviços de segurança e conectividade nativos de nuvem da Cloudflare é a base ideal para a proteção de dados:

Desempenho 1 - Ícone
Controles unificados

WAN unificada e serviços de segurança Zero Trust criados para funcionarem juntos em uma plataforma SASE. Chega de configurações complexas de sobreposição de SD-WAN com recursos de segurança desarticulados.

ABM - Stryker - Proteja suas iniciativas de IA com a Cloudflare - 6 ícones - Cartão 1 - Ícone
Escala global

A Cloudflare escala proteções com consistência e velocidade em todos os lugares com três vezes mais locais de rede do que outros fornecedores de SASE.

Plataforma Workers - Bloco
Arquitetura combinável

Vias de acesso flexíveis para dar suporte à conectividade any-to-any nas camadas 1 a 7 em um único plano de controle. Chega de lidar com as complexidades de arquiteturas SD-WAN e de segurança separadas.

Ícone de preço
Preços simples

Nunca pague pela largura de banda de usuários Com a Cloudflare, o tráfego de usuários não é incluído no preço da WAN. Sem pagamento duplo por licenças de usuário e largura de banda.

Recursos

Miniatura - Insight - Modelo 1 Lâmpada

SOLUTION GUIDE

Coffee shop networking

Learn how organizations can adopt a coffee shop networking approach with Cloudflare One, the agile SASE platform.

Baixar  
Miniatura de insight - foguete

INFOGRAPHIC

Brew up simpler connectivity

Visualize how adopting coffee shop networking transforms your architecture.

Visualizar infográfico  
Miniatura de vídeo 1

YOUTUBE

Coffee shop networking: Explained

Learn all the ways to connect sources of traffic to Cloudflare and how to improve security and performance across locations.

Assista ao vídeo  
Webinar da Cloudflare

Webinar sob demanda

Construindo a base para a rede de cafeterias

Aprenda a criar um projeto flexível para adotar a rede de cafeterias, utilizando os principais casos de uso de SASE como base.

Assista ao webinar  