Rede segura no estilo de cafeteria com o Cloudflare One
Modernize o acesso e minimize o hardware com SASE
Forneça a conectividade segura e consistente que os trabalhadores de hoje esperam, sem a complexidade de uma rede privada tradicional.
Vantagens
Simplifique a conectividade e a segurança
Diminuir os custos
Pare de depender de equipamentos caros e linhas de rede privada.
Melhore as experiências dos usuários
Garanta acesso rápido e consistente em casa, no escritório ou na cafeteria.
Aplique a segurança Zero Trust
Crie políticas granulares com base na identidade do usuário, não no local da rede.
Como funciona
Trate qualquer lugar como uma cafeteria
Migre a segurança e a rede de dispositivos distintos para o Cloudflare One , a plataforma ágil de serviço de acesso seguro de borda (SASE). Modernize a conectividade em três fases principais:
- Etapa 1: modernizar o acesso de usuários a aplicativos e substituir as VPNs legadas por um acesso à rede Zero Trust (ZTNA) mais rápido e seguro Saiba mais.
- Etapa 2: simplificar a conectividade das filiais e reduzir a dependência de hardware volumoso no local e linhas MPLS caras
- Etapa 3: proteger o acesso à web e à nuvem para bloquear ameaças da web e obter visibilidade de IA não autorizada/TI invisível sem comprometer o desempenho.
- Progressivo: continuar a consolidar o SASE para eliminar a infraestrutura legada e permitir a agilidade da empresa.
Histórias de clientes
US retailer
Ticketing company
French research institute
Global manufacturer
Por que usar a Cloudflare
Modernizar a conectividade com o Cloudflare One
A plataforma unificada de serviços de segurança e conectividade nativos de nuvem da Cloudflare é a base ideal para a proteção de dados:
Controles unificados
WAN unificada e serviços de segurança Zero Trust criados para funcionarem juntos em uma plataforma SASE. Chega de configurações complexas de sobreposição de SD-WAN com recursos de segurança desarticulados.
Escala global
A Cloudflare escala proteções com consistência e velocidade em todos os lugares com três vezes mais locais de rede do que outros fornecedores de SASE.
Arquitetura combinável
Vias de acesso flexíveis para dar suporte à conectividade any-to-any nas camadas 1 a 7 em um único plano de controle. Chega de lidar com as complexidades de arquiteturas SD-WAN e de segurança separadas.
Preços simples
Nunca pague pela largura de banda de usuários Com a Cloudflare, o tráfego de usuários não é incluído no preço da WAN. Sem pagamento duplo por licenças de usuário e largura de banda.
Recursos
SOLUTION GUIDE
Coffee shop networking
Learn how organizations can adopt a coffee shop networking approach with Cloudflare One, the agile SASE platform.
INFOGRAPHIC
Brew up simpler connectivity
Visualize how adopting coffee shop networking transforms your architecture.
YOUTUBE
Coffee shop networking: Explained
Learn all the ways to connect sources of traffic to Cloudflare and how to improve security and performance across locations.
Webinar sob demanda
Construindo a base para a rede de cafeterias
Aprenda a criar um projeto flexível para adotar a rede de cafeterias, utilizando os principais casos de uso de SASE como base.