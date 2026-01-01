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Conectividad "tipo cafetería" con Cloudflare One

Moderniza el acceso y minimiza el hardware con SASE

Ofrece la conectividad segura y uniforme que esperan los trabajadores en la actualidad, sin la complejidad de una red privada tradicional.

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Beneficios

Simplificar la conectividad y la seguridad

Icono de precio
Reduce los costos

Deja de depender de dispositivos costosos y líneas de redes privadas.

icono de luz
Mejora las experiencias

Garantiza un acceso rápido y constante en el hogar, la oficina o la cafetería.

Cloudflare-zero-trust
Aplica seguridad Zero Trust

Crea políticas detalladas en función de la identidad del usuario, no de la ubicación de la red.

Cómo funciona

Considera cualquier entorno como si fuera una cafetería

Migra la seguridad y la red de soluciones separadas a Cloudflare One , la plataforma de acceso seguro y ágil en el perímetro (SASE). Moderniza la conectividad en tres fases clave:

  • Paso 1: moderniza el acceso del usuario a la aplicación y sustituye las VPN heredadas por un Acceso a la red Zero Trust (ZTNA) más rápido y seguro. Más información.
  • Paso 2: simplifica la conectividad de las sucursales y reduce la dependencia del voluminoso hardware local y las costosas líneas MPLS.
  • Paso 3: protege el acceso a la web y a la nube para bloquear las amenazas web y obtener visibilidad de Shadow AI/IT sin afectar el rendimiento.
  • En curso: continúa con la consolidación de SASE para eliminar la infraestructura obsoleta y potencias la agilidad empresarial.
[Illustration Landscape] CSM Marketecture modern cloudflare

Historias de clientes

Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
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Logotipo de Werner - blanco
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Simplifica tu red con las soluciones de conectividad tipo cafetería de Cloudflare

Leer documento técnico

¿Por qué Cloudflare?

Moderniza la conectividad con Cloudflare One

La plataforma unificada de Cloudflare que integra servicios de seguridad y conectividad nativos de nube es la base ideal para la protección de datos:

Rendimiento 1 - Icono
Controles unificados

Servicios de WAN y seguridad Zero Trust integrados en una única plataforma SASE. Ya no tendrás que lidiar con configuraciones complicadas de SD-WAN y seguridad fragmentada.

ABM - Stryker - Protege tus iniciativas de IA con Cloudflare - 6 iconos - Tarjeta 1 - Icono
Escala global

Cloudflare extiende sus protecciones con rapidez y uniformidad, en 3 veces más ubicaciones que otros proveedores SASE.

Plataforma de Workers - Ficha
Arquitectura modular

Accesos flexibles para admitir conectividad universal L1-L7 en un solo panel de control. Ya no será necesario lidiar con las limitaciones de arquitecturas separadas de SD‑WAN y seguridad.

Icono de precio
Precios sencillos

Sin costo por el ancho de banda del usuario. Con Cloudflare, el tráfico de usuario no se cobra dentro del precio de WAN. Ya no tendrás que pagar doble por licencia de usuario y ancho de banda.

Recursos

Miniatura - Informe - Bombilla de plantilla 1

SOLUTION GUIDE

Coffee shop networking

Learn how organizations can adopt a coffee shop networking approach with Cloudflare One, the agile SASE platform.

Descargar  
Miniatura de Insight - rocket

INFOGRAPHIC

Brew up simpler connectivity

Visualize how adopting coffee shop networking transforms your architecture.

Ver infografía  
Video - Miniatura 1

YOUTUBE

Coffee shop networking: Explained

Learn all the ways to connect sources of traffic to Cloudflare and how to improve security and performance across locations.

Ver video  
Seminarios web de Cloudflare

Seminario web on demand

Construcción de las bases para el modelo de conectividad tipo cafetería

Aprende a elaborar un plan flexible para adoptar la conectividad tipo cafetería, utilizando como base los casos de uso básicos de SASE.

Ver seminario web  