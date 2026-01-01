Conectividad "tipo cafetería" con Cloudflare One
Moderniza el acceso y minimiza el hardware con SASE
Ofrece la conectividad segura y uniforme que esperan los trabajadores en la actualidad, sin la complejidad de una red privada tradicional.
Beneficios
Simplificar la conectividad y la seguridad
Reduce los costos
Deja de depender de dispositivos costosos y líneas de redes privadas.
Mejora las experiencias
Garantiza un acceso rápido y constante en el hogar, la oficina o la cafetería.
Aplica seguridad Zero Trust
Crea políticas detalladas en función de la identidad del usuario, no de la ubicación de la red.
Cómo funciona
Considera cualquier entorno como si fuera una cafetería
Migra la seguridad y la red de soluciones separadas a Cloudflare One , la plataforma de acceso seguro y ágil en el perímetro (SASE). Moderniza la conectividad en tres fases clave:
- Paso 1: moderniza el acceso del usuario a la aplicación y sustituye las VPN heredadas por un Acceso a la red Zero Trust (ZTNA) más rápido y seguro. Más información.
- Paso 2: simplifica la conectividad de las sucursales y reduce la dependencia del voluminoso hardware local y las costosas líneas MPLS.
- Paso 3: protege el acceso a la web y a la nube para bloquear las amenazas web y obtener visibilidad de Shadow AI/IT sin afectar el rendimiento.
- En curso: continúa con la consolidación de SASE para eliminar la infraestructura obsoleta y potencias la agilidad empresarial.
Historias de clientes
US retailer
Ticketing company
French research institute
Global manufacturer
Simplifica tu red con las soluciones de conectividad tipo cafetería de Cloudflare
¿Por qué Cloudflare?
Moderniza la conectividad con Cloudflare One
La plataforma unificada de Cloudflare que integra servicios de seguridad y conectividad nativos de nube es la base ideal para la protección de datos:
Controles unificados
Servicios de WAN y seguridad Zero Trust integrados en una única plataforma SASE. Ya no tendrás que lidiar con configuraciones complicadas de SD-WAN y seguridad fragmentada.
Escala global
Cloudflare extiende sus protecciones con rapidez y uniformidad, en 3 veces más ubicaciones que otros proveedores SASE.
Arquitectura modular
Accesos flexibles para admitir conectividad universal L1-L7 en un solo panel de control. Ya no será necesario lidiar con las limitaciones de arquitecturas separadas de SD‑WAN y seguridad.
Precios sencillos
Sin costo por el ancho de banda del usuario. Con Cloudflare, el tráfico de usuario no se cobra dentro del precio de WAN. Ya no tendrás que pagar doble por licencia de usuario y ancho de banda.
Recursos
SOLUTION GUIDE
Coffee shop networking
Learn how organizations can adopt a coffee shop networking approach with Cloudflare One, the agile SASE platform.
INFOGRAPHIC
Brew up simpler connectivity
Visualize how adopting coffee shop networking transforms your architecture.
YOUTUBE
Coffee shop networking: Explained
Learn all the ways to connect sources of traffic to Cloudflare and how to improve security and performance across locations.
Seminario web on demand
Construcción de las bases para el modelo de conectividad tipo cafetería
Aprende a elaborar un plan flexible para adoptar la conectividad tipo cafetería, utilizando como base los casos de uso básicos de SASE.