Coffee Shop Networking con Cloudflare One
Modernizzare l'accesso e riduci al minimo l'hardware con SASE
Offri la connettività sicura e affidabile che i lavoratori di oggi si aspettano, senza la complessità di una rete privata tradizionale.
Vantaggi
Semplifica la connettività e la sicurezza
Abbassa i costi
Smetti di fare affidamento su dispositivi costosi e linee di rete private.
Migliora le esperienze
Garantisci un accesso rapido e coerente a casa, in ufficio o al bar.
Applica la sicurezza Zero Trust
Crea criteri granulari basati sull'identità dell'utente, non sulla posizione di rete.
Come funziona
Tratta qualsiasi luogo come un Coffee Shop
Sposta la sicurezza e la rete da dispositivi eterogenei a Cloudflare One , la piattaforma agile per i servizi di accesso sicuro (SASE). Modernizzare la connettività attraverso tre fasi chiave:
- Fase 1: modernizzare l'accesso utente-applicazione e sostituire le VPN obsolete con un accesso di rete zero trust (ZTNA) più veloce e sicuro. Scopri di più.
- Fase 2: semplificare la connettività delle filiali e ridurre la dipendenza da ingombranti hardware locali e costose linee MPLS.
- Fase 3: proteggere l'accesso al web e al cloud per bloccare le minacce web e ottenere visibilità su shadow AI/IT senza compromettere le prestazioni.
- In corso: proseguire il consolidamento SASE per eliminare le infrastrutture obsolete e favorire l'agilità aziendale.
Le storie dei clienti
Rivenditore statunitense
Ticketing company
French research institute
Produttore globale
Semplifica la tua rete con le soluzioni di networking "in stile caffetteria" di Cloudflare
Perché Cloudflare?
Modernizza la connettività con Cloudflare One
La piattaforma unificata di servizi di sicurezza e connettività cloud native di Cloudflare rappresenta la base ideale per la protezione dei dati:
Controlli unificati
WAN unificata e servizi di sicurezza zero trust creati per lavorare insieme su un'unica piattaforma SASE. Basta con le complesse configurazioni overlay SD-WAN con funzionalità di sicurezza frammentate.
Scala globale
Cloudflare offre protezioni scalabili con uniformità e velocità ovunque, grazie a un numero di posizioni di rete tre volte superiore rispetto ad altri fornitori di SASE.
Architettura componibile
On-ramp flessibili per supportare la connettività any-to-any L1-L7 su un unico piano di controllo. Niente più problemi legati alle architetture SD-WAN e di sicurezza separate.
Prezzi semplici
Nessun costo per la larghezza di banda degli utenti. Con Cloudflare, il traffico utente è escluso dai prezzi WAN. Nessun pagamento doppio per postazioni utente e larghezza di banda.
Risorse
GUIDA ALLA SOLUZIONE
Rete di caffetterie
Scopri come le organizzazioni possono adottare un approccio di tipo "coffee shop networking" con Cloudflare One, la piattaforma SASE agile.
Infografica
Sviluppare una connettività più semplice
Immagina come l'adozione del coffee shop networking potrebbe trasformare la tua architettura.
YOUTUBE
Spiegazione del coffee shop networking
Scopri tutti i modi per connettere le fonti di traffico a Cloudflare e come migliorare la sicurezza e le prestazioni in diverse località.
Webinar on demand
Costruire le fondamenta per il coffee shop networking
Scopri come realizzare un modello flessibile per adottare il networking "in stile caffetteria", utilizzando come base i principali casi d'uso SASE.