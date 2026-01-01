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Coffee Shop Networking con Cloudflare One

Modernizzare l'accesso e riduci al minimo l'hardware con SASE

Offri la connettività sicura e affidabile che i lavoratori di oggi si aspettano, senza la complessità di una rete privata tradizionale.

Parla con un esperto
Scarica la sintesi della soluzione

Vantaggi

Semplifica la connettività e la sicurezza

Icona Prezzo
Abbassa i costi

Smetti di fare affidamento su dispositivi costosi e linee di rete private.

Icona fulmine
Migliora le esperienze

Garantisci un accesso rapido e coerente a casa, in ufficio o al bar.

Cloudflare-zero-trust
Applica la sicurezza Zero Trust

Crea criteri granulari basati sull'identità dell'utente, non sulla posizione di rete.

Come funziona

Tratta qualsiasi luogo come un Coffee Shop

Sposta la sicurezza e la rete da dispositivi eterogenei a Cloudflare One , la piattaforma agile per i servizi di accesso sicuro (SASE). Modernizzare la connettività attraverso tre fasi chiave:

  • Fase 1: modernizzare l'accesso utente-applicazione e sostituire le VPN obsolete con un accesso di rete zero trust (ZTNA) più veloce e sicuro. Scopri di più.
  • Fase 2: semplificare la connettività delle filiali e ridurre la dipendenza da ingombranti hardware locali e costose linee MPLS.
  • Fase 3: proteggere l'accesso al web e al cloud per bloccare le minacce web e ottenere visibilità su shadow AI/IT senza compromettere le prestazioni.
  • In corso: proseguire il consolidamento SASE per eliminare le infrastrutture obsolete e favorire l'agilità aziendale.
[Illustrazione paesaggio] CSM Marketecture modern cloudflare

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Semplifica la tua rete con le soluzioni di networking "in stile caffetteria" di Cloudflare

Leggi il whitepaper

Perché Cloudflare?

Modernizza la connettività con Cloudflare One

La piattaforma unificata di servizi di sicurezza e connettività cloud native di Cloudflare rappresenta la base ideale per la protezione dei dati:

Prestazioni 1 - Icona
Controlli unificati

WAN unificata e servizi di sicurezza zero trust creati per lavorare insieme su un'unica piattaforma SASE. Basta con le complesse configurazioni overlay SD-WAN con funzionalità di sicurezza frammentate.

ABM - Stryker - Proteggi le tue iniziative di IA con Cloudflare - 6 icone - Scheda 1 - Icona
Scala globale

Cloudflare offre protezioni scalabili con uniformità e velocità ovunque, grazie a un numero di posizioni di rete tre volte superiore rispetto ad altri fornitori di SASE.

Piattaforma Workers - Riquadro
Architettura componibile

On-ramp flessibili per supportare la connettività any-to-any L1-L7 su un unico piano di controllo. Niente più problemi legati alle architetture SD-WAN e di sicurezza separate.

Icona Prezzo
Prezzi semplici

Nessun costo per la larghezza di banda degli utenti. Con Cloudflare, il traffico utente è escluso dai prezzi WAN. Nessun pagamento doppio per postazioni utente e larghezza di banda.

Risorse

Miniatura - Insight - Modello 1 Lampadina

GUIDA ALLA SOLUZIONE

Rete di caffetterie

Scopri come le organizzazioni possono adottare un approccio di tipo "coffee shop networking" con Cloudflare One, la piattaforma SASE agile.

Scarica  
Miniatura degli approfondimenti - razzo

Infografica

Sviluppare una connettività più semplice

Immagina come l'adozione del coffee shop networking potrebbe trasformare la tua architettura.

Visualizza l'infografica  
Miniatura video 1

YOUTUBE

Spiegazione del coffee shop networking

Scopri tutti i modi per connettere le fonti di traffico a Cloudflare e come migliorare la sicurezza e le prestazioni in diverse località.

Guarda il video  
Webinar di Cloudflare

Webinar on demand

Costruire le fondamenta per il coffee shop networking

Scopri come realizzare un modello flessibile per adottare il networking "in stile caffetteria", utilizzando come base i principali casi d'uso SASE.

Guarda il webinar  