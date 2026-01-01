Modelo de "red de cafetería" con Cloudflare
Moderniza el acceso y minimiza el hardware con SASE
Proporciona la conectividad segura y coherente que esperan hoy en día los usuarios, sin la complejidad de una red privada tradicional.
Beneficios
Simplifica la conectividad y la seguridad
Menos costes
Deja de depender de dispositivos caros y de líneas de red privadas.
Mejora las experiencias
Garantiza un acceso rápido y coherente en casa, en la oficina o en la cafetería.
Implementa la seguridad Zero Trust
Crea políticas granulares basadas en la identidad del usuario, no en la ubicación de la red.
Cómo funciona
Aplica el modelo de "red de cafetería" en cualquier ubicación
Migra la seguridad y las redes de dispositivos dispares a Cloudflare One , la plataforma ágil de perímetro de servicio de acceso seguro (SASE). Moderniza la conectividad en tres fases básicas:
- Paso 1: moderniza el acceso de los usuarios a las aplicaciones y sustituye las VPN heredadas por un acceso a la red Zero Trust (ZTNA) más rápido y seguro. Más información.
- Paso 2: simplifica la conectividad de las filiales y reduce la dependencia del voluminoso hardware local y las costosas líneas MPLS.
- Paso 3: protege el acceso a la web y a la nube para bloquear las amenazas web y beneficiarte de visibilidad del Shadow IT y la Shadow AI sin desventajas de rendimiento.
- Seguidamente: continúa con la consolidación de SASE para eliminar la infraestructura heredada y mejorar la agilidad empresarial.
Historias de clientes
US retailer
Ticketing company
French research institute
Global manufacturer
Simplifica tu red con las soluciones de Cloudflare para un modelo de "red de cafetería"
¿Por qué Cloudflare?
Moderniza la conectividad con Cloudflare One
La plataforma unificada de Cloudflare que integra servicios de seguridad y conectividad nativos de nube es la base ideal para la protección de datos:
Controles unificados
Servicios unificados de WAN y seguridad Zero Trust diseñados para su funcionamiento conjunto en una plataforma SASE. Se acabaron las complejas configuraciones superpuestas de SD-WAN con funciones de seguridad inconexas.
Escala global
Cloudflare amplía la protección de forma coherente y rápida en todas las ubicaciones, gracias a que cuenta con tres veces más ubicaciones de red que otros proveedores de SASE.
Arquitectura componible
Accesos flexibles para admitir la conectividad universal de la capa 1 a la capa 7 en un único plano de control. Se acabaron las complejidades de las arquitecturas SD-WAN y de seguridad separadas.
Precios sencillos
No pagues nunca por el ancho de banda de los usuarios. Con Cloudflare, el tráfico de los usuarios se excluye de los precios de la WAN. No pagues dos veces, por los usuarios utilizados y por el ancho de banda.
Recursos
GUÍA DE SOLUCIONES
Modelo de "red de cafetería"
Descubre cómo las organizaciones pueden adoptar un modelo de "red de cafetería" con Cloudflare One, la plataforma SASE ágil.
Infografía
Desarrolla una conectividad más sencilla
Visualiza cómo la adopción de un modelo de "red de cafetería" transforma tu arquitectura.
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¿Qué es el modelo de "red de cafetería"?
Descubre todas las formas de conectar fuentes de tráfico a Cloudflare y cómo mejorar la seguridad y el rendimiento en todas las ubicaciones.
Seminario web a demanda
Desarrollar las bases del modelo de "red de cafetería"
Descubre cómo crear un plan flexible para la adopción de un modelo de "red de cafetería", tomando como base los principales casos de uso de SASE.