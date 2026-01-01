Workers Plateforme

S'inscrire

Calcul

Workers
Des fonctions serverless exécutées partout, instantanément
Workers | requêtes
Workers | Temps processeur
Workers for Platforms
Déployez Workers pour le compte de vos clients
Workers for Platforms | Requêtes
Workers for Platforms | Temps processeur
Workers for Platforms | Scripts déployés
des flux de travail
Orchestrez des processus complexes en plusieurs étapes
Workflows | Requêtes
Workflows | Temps processeur
Workflows | Stockage

Stockage et données

R2
Stockage d’objets sans frais de trafic sortant
R2 | Stockage standard
R2 | Opérations de classe A standard
R2 | Opérations de classe B standard
R2 | Stockage à accès occasionnel
Opérations de classe A de R2 sur des données à accès occasionnel
R2 | Opérations de classe B sur des données à accès occasionnel
R2 | Récupération de données à accès occasionnel
Workers KV
Stockage clé-valeur ultra-rapide
Workers KV | Données stockées
Workers KV | Requêtes de lecture
Workers KV | Requêtes d’écriture, de suppression et de liste
D1
La mise à l’échelle horizontale du code SQL serverless
D1 | Stockage
D1 | Lignes lues
D1 | Lignes écrites
Durable Objects
Calcul avec état pour une coordination en temps réel
Durable Objects | Requêtes
Durable Objects | Durée
Durable Objects | Lignes SQL lues
Durable Objects | Lignes SQL écrites
Durable Objects | Données stockées par SQL
Durable Objects | Unités de requête de lecture (stockage KV backend)
Durable Objects | Unités des requêtes d’écriture (stockage KV backend)
Durable Objects | Unités de requêtes de suppression (backend de stockage KV)
Durable Objects | Données stockées (backend de stockage KV)
Hyperdrive
Rendez n’importe quelle base de données instantanément globale
Hyperdrive | Requêtes
Workers Analytics Engine
Analyse des séries chronologiques à grande échelle
Workers Analytics Engine | Points de données écrits
Workers Analytics Engine | Requêtes en lecture
Pipelines
Transformer et router les flux de données
Pipelines | Ingestion
Pipelines | déploiement vers R2

Médias

TURN/SFU
Infrastructure WebRTC pour les communications en temps réel
TURN/SFU | Sortie des données
RealtimeKit
Conférence WebRTC serverless
RealtimeKit | Participants audio/vidéo
RealtimeKit | Participant audio uniquement
RealtimeKit | Exportation (enregistrement, diffusion RTMP ou HLS)
RealtimeKit | Exportation (enregistrement, diffusion RTMP ou HLS, audio uniquement)
RealtimeKit | Exportation (RTP brute) vers R2
RealtimeKit | Transcription (en temps réel)
Images
Transformez et optimisez à grande échelle
Images | Transformations uniques
Images | Images stockées
Images | Images fournies
Stream
Hébergement vidéo et diffusion en direct
Stream | Minutes stockées
Stream | Minutes diffusées

IA

Vectorize
Base de données vectorielle pour la recherche sémantique
Vectorize | Dimensions vectorielles interrogées
Vectorize | Dimensions vectorielles stockées
Workers AI
Plus de 50 modèles exécutés à la périphérie
Workers AI | Neurons

Observability

Journaux Workers
Surveiller la performance des travailleurs
Journaux Workers | Événements
Workers Logpush
Transférez les journaux Workers vers des destinations externes
Workers Logpush | Requêtes

Autres services

Queues
Traitement fiable des messages
Queues | Opérations standard
Versions de Workers
Développez à grande échelle dans Workers
Versions Workers | Minutes de génération
Zaraz
Gestionnaire d’outils tiers
Zaraz | Événements