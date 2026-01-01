Workers Plateforme
Ne payez que ce que vous consommez. Tarification simple et transparente pour les produits pour développeurs de Cloudflare.
Calcul
Workers
Des fonctions serverless exécutées partout, instantanément
Workers for Platforms
Déployez Workers pour le compte de vos clients
des flux de travail
Orchestrez des processus complexes en plusieurs étapes
Stockage et données
R2
Stockage d’objets sans frais de trafic sortant
Workers KV
Stockage clé-valeur ultra-rapide
D1
La mise à l’échelle horizontale du code SQL serverless
Durable Objects
Calcul avec état pour une coordination en temps réel
Hyperdrive
Rendez n’importe quelle base de données instantanément globale
Workers Analytics Engine
Analyse des séries chronologiques à grande échelle
Pipelines
Transformer et router les flux de données
Médias
TURN/SFU
Infrastructure WebRTC pour les communications en temps réel
RealtimeKit
Conférence WebRTC serverless
Images
Transformez et optimisez à grande échelle
Stream
Hébergement vidéo et diffusion en direct
IA
Vectorize
Base de données vectorielle pour la recherche sémantique
Workers AI
Plus de 50 modèles exécutés à la périphérie
Observability
Journaux Workers
Surveiller la performance des travailleurs
Workers Logpush
Transférez les journaux Workers vers des destinations externes
Autres services
Queues
Traitement fiable des messages
Versions de Workers
Développez à grande échelle dans Workers
Zaraz
Gestionnaire d’outils tiers