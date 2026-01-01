Plataforma Workers
Workers
Funciones sin servidor que se ejecutan al instante en todas partes
Workers for Platforms
Implementa Workers en nombre de tus clientes
de los flujos de trabajo
Organiza procesos complejos de varios pasos
Almacenamiento y datos
R2
Almacenamiento de objetos sin cargos de salida
Workers KV
Almacenamiento ultrarrápido de clave-valor
D1
SQL sin servidor que escala de manera horizontal
Durable Objects
Proceso con estado para la coordinación en tiempo real
Hyperdrive
Haz que cualquier base de datos sea global al instante
Workers Analytics Engine
Análisis de series temporales a gran escala
Canalizaciones
Transforma y enruta los flujos de datos
Multimedia
TURN / SFU
Infraestructura WebRTC para comunicación en tiempo real
RealtimeKit
Conferencias WebRTC sin servidor
Imágenes
Transforma y optimiza a escala
Stream
Alojamiento de video y streaming en vivo
IA
Vectorize
Base de datos vectorial para búsqueda semántica
Workers AI
Más de 50 modelos que se ejecutan en el perímetro
Observability
Registros de Workers
Supervisar el rendimiento de Workers
Workers Logpush
Envía registros de Workers a destinos externos
Otros servicios
Queues
Procesamiento de mensajes confiable
Compilaciones de Workers
Desarrollar Workers a escala
Zaraz
Gestor de herramientas de terceros